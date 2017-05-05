8 человек, которые обошли систему
Находить изъяны в законе способны не только мошенники, но и предприимчивые люди. Во многих странах поиск лазеек в системе уже давно стал национальной забавой.
AdMe. ru собрал 8 примеров того, как, играя по правилам, можно обойти запреты.
Бесплатная аренда квартиры
Уже более 6 лет семейная пара с 2 детьми проживает в одном из престижных районов Нью-Йорка абсолютно бесплатно. Когда Заккари Беннет и Карен Норм переехали в здание, все 9 этажей были жилыми, но со временем все другие квартиры были переделаны в офисы. В 2010 г. был введен «Закон лофта», по которому жильцы не обязаны платить арендную плату, если проживают в здании, незаконно переведенным в коммерческое. Этим законом и воспользовалась пара, сэкономив таким образом уже более $ 400 тыс.
Письма в СССР
В начале1980-х годов один ученый из Италии начал писать письма в СССР известному диссиденту. Писал он их с одной-единственной целью — заработать. Каждое свое письмо он страховал и отправлял заказной почтой. Само собой, адресат письма не получал, и через определенное время ученый получал страховую выплату. В год у него выходило около $ 16 тыс. чистой прибыли.
Дом за $16
В июне 2011 г. американец Кеннет Робинсон заселился в доме стоимостью $ 340 тыс., заплатив за него $ 16. Удалось это ему благодаря закону «незаконного владения». Мужчина нашел дом, из которого выехал владелец, не сумев оплатить кредит, а компания, занимавшаяся ипотекой, обанкротилась. Заплатив в местном суде $ 16, он написал заявление, что здание заброшено, и предъявил на него свои права. Спустя 8 месяцев он покинул дом, так как свои права на недвижимость предъявил один из банков.
Лабиринт у бара
С 1 апреля 2017 г. в Индии вступил в силу закон, запрещающий продажу спиртного менее чем в 500 метрах от федеральных и региональных трасс. Многие бары были закрыты, но только не Aswaria Bar. Его владелец построил перед своим заведением лабиринт, увеличив тем самым пешее расстояние до здания с 250 до 520 метров. Это позволило сохранить бизнес, осталось только заплатить штраф за перенос входа в бар. Хотя не исключено, что такой непростой путь отвадит от заведения любителей выпить.
Плавучие дома
Во время Великой депрессии в США у многих семей из-за высокого земельного налога и недостатка свободной земли не было возможности приобрести собственное жилье. Проблема крыши над головой была решена нетривиальным способом: по закону движимое имущество не облагается налогами, а значит, можно построить дом на воде и не платить за него налоги. Так, Сиэтл и многие другие города Америки обросли домами на плотах и лодках.
Новая религия
С 1 июля 2008 г. в Нидерландах действует запрет на курение в общественных местах. Однако это не мешает курить тем посетителям бара Lindeboom, которые пока не готовы отказаться от этой пагубной привычки. А все потому, что после введения закона владелец заведения перерегистрировал бар в церковь, а курение объявил основным видом богослужения. Прихожанином этой церкви может стать любой желающий старше 18 лет.
Собственный кредитный договор
В 2008 г. житель России получил письмо от одного из известных банков с предложением оформить кредитную карту. Прочитав мелкий шрифт в прилагаемой анкете, он увидел, что вместо обещанных 12 % годовых ставка составляет 45 %. После этого он сам внес изменения в анкету, по которым проценты банку не выплачивались, и оформил кредитную карту. Когда через 2 года банк подал на клиента в суд, он подал встречный иск. После судебных разбирательств конфликт был закрыт путем снятия взаимных претензий.
Княжество в Австралии
В 1969 г. в Австралии были введены квоты на продажу зерна, что грозило разорением крупным фермерам, ведь большая часть урожая оставалась непроданной. Фермер Леонард Уэсли обнаружил действующий закон XV века, по которому вышел из Австралийского Cоюза и объявил свою территорию и земли ещe 4 фермеров провинцией Великобритании, присягнув на верность королеве Елизавете. Так было образовано процветающее сегодня княжество Хатт-Ривер со своей валютой, гимном и правителем.