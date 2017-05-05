8 человек, которые обошли систему

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Находить изъяны в законе способны не только мошенники, но и предприимчивые люди. Во многих странах поиск лазеек в системе уже давно стал национальной забавой. AdMe. ru собрал 8 примеров того, как, играя по правилам, можно обойти запреты.

Бесплатная аренда квартиры

Уже более 6 лет семейная пара с 2 детьми проживает в одном из престижных районов Нью-Йорка абсолютно бесплатно. Когда Заккари Беннет и Карен Норм переехали в здание, все 9 этажей были жилыми, но со временем все другие квартиры были переделаны в офисы. В 2010 г. был введен «Закон лофта», по которому жильцы не обязаны платить арендную плату, если проживают в здании, незаконно переведенным в коммерческое. Этим законом и воспользовалась пара, сэкономив таким образом уже более $ 400 тыс.

Письма в СССР

В начале1980-х годов один ученый из Италии начал писать письма в СССР известному диссиденту. Писал он их с одной-единственной целью — заработать. Каждое свое письмо он страховал и отправлял заказной почтой. Само собой, адресат письма не получал, и через определенное время ученый получал страховую выплату. В год у него выходило около $ 16 тыс. чистой прибыли.

Дом за $16

В июне 2011 г. американец Кеннет Робинсон заселился в доме стоимостью $ 340 тыс., заплатив за него $ 16. Удалось это ему благодаря закону «незаконного владения». Мужчина нашел дом, из которого выехал владелец, не сумев оплатить кредит, а компания, занимавшаяся ипотекой, обанкротилась. Заплатив в местном суде $ 16, он написал заявление, что здание заброшено, и предъявил на него свои права. Спустя 8 месяцев он покинул дом, так как свои права на недвижимость предъявил один из банков.

Лабиринт у бара

С 1 апреля 2017 г. в Индии вступил в силу закон, запрещающий продажу спиртного менее чем в 500 метрах от федеральных и региональных трасс. Многие бары были закрыты, но только не Aswaria Bar. Его владелец построил перед своим заведением лабиринт, увеличив тем самым пешее расстояние до здания с 250 до 520 метров. Это позволило сохранить бизнес, осталось только заплатить штраф за перенос входа в бар. Хотя не исключено, что такой непростой путь отвадит от заведения любителей выпить.

Плавучие дома

Во время Великой депрессии в США у многих семей из-за высокого земельного налога и недостатка свободной земли не было возможности приобрести собственное жилье. Проблема крыши над головой была решена нетривиальным способом: по закону движимое имущество не облагается налогами, а значит, можно построить дом на воде и не платить за него налоги. Так, Сиэтл и многие другие города Америки обросли домами на плотах и лодках.

Новая религия

С 1 июля 2008 г. в Нидерландах действует запрет на курение в общественных местах. Однако это не мешает курить тем посетителям бара Lindeboom, которые пока не готовы отказаться от этой пагубной привычки. А все потому, что после введения закона владелец заведения перерегистрировал бар в церковь, а курение объявил основным видом богослужения. Прихожанином этой церкви может стать любой желающий старше 18 лет.

Собственный кредитный договор

В 2008 г. житель России получил письмо от одного из известных банков с предложением оформить кредитную карту. Прочитав мелкий шрифт в прилагаемой анкете, он увидел, что вместо обещанных 12 % годовых ставка составляет 45 %. После этого он сам внес изменения в анкету, по которым проценты банку не выплачивались, и оформил кредитную карту. Когда через 2 года банк подал на клиента в суд, он подал встречный иск. После судебных разбирательств конфликт был закрыт путем снятия взаимных претензий.

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