8 ценных трюков по уходу за собой, чтобы всегда выглядеть безупречно

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Девушки всегда очень трепетно относятся к своей внешности, но приближение даты важного мероприятия (будь то свидание, корпоратив, свадьба или Новый год) заставляет всех особенно сильно озаботиться своей красотой. Хотите быть на высоте, не потратив при этом баснословных денег? Тогда вы по адресу.

Мы в AdMe.ru всегда печемся о том, чтобы наши читатели находили на этом сайте ответы на все свои вопросы и советы на любой вкус. Поэтому в данной статье мы собрали только самые эффективные хитрости и методы поддержания идеального внешнего вида.

Эффект ровной и сияющей кожи

Бэйкинг (или baking, от англ. bake — выпекать) — это специальная техника в макияже, позволяющая добиться идеально ровного тона и особенно эффективная при перекрытии темных кругов под глазами. Ее основной секрет заключается в том, что на финальном этапе пудра наносится на лицо не обычным способом, а влажным спонжем. И здесь есть одна маленькая хитрость: вместо специальной фиксирующей полупрозрачной пудры, которая нередко стоит немалых денег, вполне можно использовать обычную детскую присыпку. Да-да! Она справляется с задачей ничуть не хуже профессионального средства, и макияж получается воистину волшебным. Подробнее обо всех этапах нанесения такого макияжа вы можете почитать здесь.

Белоснежная улыбка

Зубы — визитная карточка каждого человека, и красивая улыбка является одной из важных составляющих безупречного внешнего вида. К сожалению, разнообразные сладости и кофе оказывают негативное воздействие на цвет эмали. Но, к счастью, есть один эффективный метод их отбеливания в домашних условиях, требующий наличия всего лишь таблеток активированного угля. Все просто: нужно раскрошить пару таблеток в порошок, окунуть в него предварительно смоченную водой зубную щетку и тщательно прочистить зубы круговыми движениями в течение 5 минут. Минимальный результат вы увидите сразу, ну а максимальный эффект можно будет наблюдать буквально через пару недель регулярного проведения данной процедуры.

Красивые ногти без желтизны

Даже если чаще всего естественный цвет ваших ногтей скрыт под лаком или шеллаком, все же неприятно осознавать наличие проблемы в виде их пожелтения. Если вы хотите эффективно и качественно отбелить их, вам непременно поможет пищевая сода. На самом деле она полезна для ногтей во многих аспектах: хорошо размягчает кутикулу, а также бережно полирует поверхность ногтя, не травмируя ее. Непосредственно для отбеливания вам понадобятся 2 ч. л. перекиси водорода и 1/2 ч. л. соды. Данные ингредиенты нужно смешать до консистенции пасты. Полученную смесь следует нанести на ногти, оставить для воздействия на 5 минут и затем смыть водой. Если ваши ногти уже приобрели выраженный желтый оттенок, нужно будет провести больше процедур (но не за один день), пока вы не достигнете желаемого результата.

Альтернатива ботоксу в борьбе с морщинками между бровями

Метод может показаться странным, но говорят, что он действительно работает. Если вы озабочены появлением мимических морщинок и заломов между бровями, попробуйте приклеить на это место квадратик клейкой медицинской ленты на ночь. В конце концов, для этого эксперимента вам не понадобится много времени и средств, так почему бы и нет? Зато, если сработает, вы сможете сэкономить уйму денег, ведь ботокс — удовольствие не из дешевых.

Крепкие и здоровые ногти

В стремлении подлечить свои ногти и сделать их здоровыми и крепкими вам может помочь множество домашних средств. К примеру, касторовое масло ускоряет рост, витамин А восстанавливает слоящиеся ногти, а миндальное масло делает их более крепкими. Если же ваша проблема — это чрезмерная ломкость ногтей, то скорее берите из холодильника лимон. Дело в том, что лимонный сок по праву считается одним из самых доступных натуральных средств для укрепления, восстановления и ускорения роста ногтей. Попробуйте в течение пары недель втирать его в ногти, и вы сами убедитесь в том, что они станут гораздо более ухоженными.

Ясный и отдохнувший взгляд без мешков под глазами

Помимо привычных патчей, существует средство, которое помогает справиться с припухлостями и темными кругами под глазами не хуже, а то и лучше популярных косметических продуктов. Дело в том, что с этой проблемой отлично справляется обычный... картофель. Нужно всего лишь отрезать пару ломтиков охлажденной в холодильнике картофелины или натереть ее на терке, чтобы пропитать соком ватные диски и положить их под глаза. Применяйте это чудодейственное средство 2 раза в неделю, и совсем скоро вы удивитесь, насколько свежим станет ваш взгляд.

Светлая кожа подмышек

Выбор платья на бретельках с открытым верхом — дело достаточно щепетильное и обязывает максимально позаботиться о теле и коже. Чтобы не испортить впечатление от своего образа темной кожей подмышек, вы можете воспользоваться простым и безопасным рецептом бережного отбеливания. Для этого вам понадобятся 1 ст. л. меда и 1 ст. л. раскрошенного активированного угля. Ингредиенты нужно смешать, нанести на область подмышек, оставить на 20 минут, а затем смыть теплой водой (кстати, если у вас осталось немного средства, можно нанести маску и на лицо). Для верности можно повторять процедуру 2–3 раза в неделю.

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