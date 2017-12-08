7 видов фастфуда, который считается менее вредным, чем весь остальной

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Фастфуд у всех ассоциируется с чем-то вредным и калорийным, но это никому не мешает иногда перекусить наспех гамбургером или шаурмой. Но можно ли в ресторанах быстрого питания найти что-то более-менее полезное и поесть с наименьшим ущербом для здоровья? Если постараться, то можно. AdMe.ru знает, какой фастфуд можно есть. И готов поделиться с вами знаниями, от чего больше пользы, чем вреда.

1. Бургер с курицей или рыбой

Выбирая бургер, старайтесь отдать предпочтение варианту, где мясо прожарено на гриле, а не в масле. Но помните, что между бургером с говядиной и бургером с курицей или рыбой лучше выбрать последний. От него будет меньше вреда для вашего здоровья и окружающей среды. Попросите положить вам в бургер побольше овощей вместо дополнительной порции сыра или бекона. Старайтесь не добавлять майонез и различные соусы, меньше калорий и вредных добавок содержится в горчице и кетчупе.

2. Салат

В любом ресторане быстрого питания сегодня легко можно найти салат на любой вкус. Он может быть с помидорами, зеленью, а в некоторых местах даже с морепродуктами. Можно выбрать салат с курицей, это будет вкусно и относительно полезно по сравнению с другой едой из фастфуда. Лучше, чтобы в салате была заправка на основе уксуса, а не вредного майонеза.

3. Куриные наггетсы

Куриная грудка — это полезный продукт. Но куриные наггетсы в панировочных сухарях обжаривают в большом количестве масла. А в кипящем масле образуются канцерогены. Поэтому если вы хотите минимизировать вред от наггетсов, очистите их от панировки.

4. Креветки

Мясо креветок очень полезно. В нем есть калий, кальций, фосфор, натрий, магний, витамины C, E, D, а также йод и витамины группы B. С ними технология такая же, как с куриными наггетсами: просто уберите панировку.

5. Шаурма

Даже шаурма может быть полезной, если готовить ее дома из свежих овощей, лучшего мяса, с бездрожжевым лавашем и соусом на основе йогурта. Уличная шаурма — частая причина серьезных отравлений. Поэтому если твердо решили купить ее в городском кафе или за углом, проследите за тем, чтобы у нее был аппетитный вид, хороший запах и дата изготовления не недельной давности.

6. Йогурт

Йогурт, скорее всего, найдется в любом ресторане быстрого питания. И если вы категорически не хотите утолять голод за счет вредной, но вкусной еды, можно выбрать его. Он не заменит полноценный обед, но на некоторое время есть перехочется. У натурального йогурта короткий срок годности. Если на баночке написано, что йогурт может храниться месяц и дольше, в таком продукте содержатся консерванты.

7. Овощи и фрукты

Многие рестораны быстрого питания стараются угодить клиентам с разными вкусами, например вегетарианцам и веганам. Поэтому во многих можно купить фруктовые дольки или овощные палочки. Если взять несколько порций моркови с каким-нибудь соусом, можно на пару часов забыть о голоде и не прибавить лишних килограммов. А если картошку фри закусить овощами, то перекус получится не таким уж вредным.