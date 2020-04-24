7 вещей, срок годности которых заставит вас воскликнуть: «Да ладно!» (Кое-что придется выбросить)

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Когда мы идем за покупками, как правило, смотрим на срок годности только скоропортящихся продуктов. При этом редко обращаем внимание на дату изготовления тех, которым положено храниться долго. А некоторые товары мы и вовсе считаем вечными, даже не догадываясь, к каким серьезным последствиям может привести это заблуждение.

Мы в AdMe.ru стараемся внимательно подходить к вопросам бытовой безопасности, поэтому решили изучить вещи, век которых не так долог, как нам бы хотелось.

Мороженое

Многие уверены, что мороженое, хранящееся в морозилке, не портится. Это не так. Заморозка продуктов замедляет рост бактерий, но не предотвращает его полностью. Когда мороженое начинает портиться, оно покрывается крошечными кристаллами льда — такое лакомство лучше выбросить. В противном случае можно получить серьезное отравление. В морозилке с функцией глубокой заморозки может храниться: молочное мороженое с наполнителем — 30 суток, без него — 45 суток;

сливочное с наполнителем — 1,5 месяца, без него — 2 месяца;

пломбир с наполнителем — до 2 месяцев, без него — до 3 месяцев;

сорбет, плодово-ягодное и фруктовый лед — 45 суток;

домашнее — в среднем до 2 недель.

Йод

Срок годности йода ограничен из-за содержащегося в нем спирта. Вещества реагируют друг с другом, образуя вредные соединения. Количество полезного вещества в растворе начинает уменьшаться, и через год количество чистого йода может уменьшиться на 25 %. Обычно фармацевты разрешают использовать йод не более 3 лет. При правильном хранении (в темном и прохладном месте) антисептик можно использовать и дольше. Но со временем он просто теряет свои полезные свойства, поэтому запасы аптечки лучше обновлять.

Удлинители и сетевые фильтры

Обычно такие вещи покупают надолго, не задумываясь о том, что у них есть срок эксплуатации, по окончании которого их надо поменять. Разные производители устанавливают разный срок службы: кто-то 10 лет, кто-то 2 года. При этом гарантийный срок, как правило, в 2, а то и в 4 раза меньше (полгода), и именно на эту цифру стоит ориентироваться при эксплуатации. Любой сетевой фильтр рассчитан на передачу определенного количества электричества, больше которой он пропустить уже не может. Каждый раз при скачках напряжения фильтр берет удар на себя, защищая вашу технику, что существенно сокращает его жизнь. При сильном превышении заявленного количества ампер изделие может расплавиться или воспламениться. Гарантийный срок предполагает минимальное время безопасной работы, а срок службы — максимальное, без учета форс-мажорных ситуаций.

Крупы

Гречку, рис, пшено, манку и другие крупы принято считать продуктами с неограниченным сроком хранения. На самом деле у них есть строго определенный срок годности. Чем больше жиров содержит крупа, тем меньше она может храниться: гречневая крупа — до 20 месяцев;

рис — до 18 месяцев;

пшеничная крупа — до 16 месяцев;

манка — до 10 месяцев;

овсяная крупа — до 10 месяцев;

овсяные хлопья — до 4 месяцев. Но есть еще некоторые тонкости. Например, хранение гречки зависит от ее влажности. Для того чтобы крупа могла долго оставаться пригодной к употреблению, ее влажность должна быть не более 13 %. Если влажность выше, такой продукт лучше съесть как можно быстрее. Правда, опасной такая гречка не становится, она только теряет свои вкусовые качества.

Прокладки и подгузники

Обычно производители этих средств гигиены указывают на упаковке срок годности — 2–3 года. В принципе, вы можете использовать их и позднее — вреда здоровью не будет. Но абсорбент, благодаря которому прокладки и подгузники впитывают влагу, со временем разрушается, соответственно, вещь потеряет эффективность. Что касается подгузников, у них со временем могут ослабевать резинки, которые обтягивают ножки малыша, не позволяя влаге выбраться наружу. Это может стать еще одной причиной ухудшения качества вещи. Поэтому не стоит пользоваться подобными средствами гигиены, если они хранятся у вас уже несколько лет, тем более в открытой упаковке.

Корм для домашних животных

Как часто вы смотрите на срок годности, когда покупаете корм для вашего питомца? Владелица йоркширского терьера Мейсона пожаловалась ветеринару, что у ее щенка рвота. Малышу пришлось задержаться в больнице. Дома его хозяйка внимательно изучила все, что могло нанести вред любимцу, и обнаружила, что консервы, которые она купила ему в зоомагазине, оказались просроченными на 3 года. Срок годности сухих кормов для домашних животных может варьироваться от 4 месяцев до 3 лет, консервированных и / или пакетированных продуктов — от 1 года до 5 лет. Даже в заводской упаковке жиры, содержащиеся в гранулах сухого корма, постепенно окисляются, и этот процесс ускоряется при контакте с воздухом, то есть после вскрытия упаковки. Влажный корм в открытом виде специалисты рекомендуют хранить не более 3 дней и обязательно в холодильнике.

Пуховик

Даже самая дорогая куртка с набивкой из натурального пуха имеет свой срок службы. Дело в том, что пух — это органика, и со временем он разрушается. Чем больше вы стираете вещь и чем чаще сворачиваете или складываете, тем быстрее идет процесс разрушения, так что сколько вам прослужит пуховик — зависит только от вас. После стирки и хранения изделия в свернутом виде в нем образуются комки. Производители советуют расправить вещь и повесить ее на несколько часов. Если это не помогает и набивка все равно распределяется неравномерно, лучше купить новый пуховик.

А какие вещи с истекшим сроком годности находили у себя вы?