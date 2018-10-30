7 элементов зимнего мужского гардероба, от которых становится плохо каждой женщине (И чем их заменить)

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Как ни крути, но стильно одетый мужчина привлечет к себе гораздо больше женского внимания. И холодное время года вовсе не приговор: можно с легкостью научиться модно одеваться и ни капли при этом не мерзнуть. Но первым делом следует провести ревизию в гардеробе и распрощаться с вещами, которым там давно не место.

AdMe.ru рассказывает, что это за элементы гардероба и чем их можно заменить без потери тепла и комфорта.

1. Шуба

Мужчины и мех — тот случай, когда стоит пожалеть животных, а также женщин, которым предстоит увидеть эту картину. Так уж повелось, но что шубы, что меховые курточки сильной половине человечества категорически не идут и превращают их в лучшем случае в «бояр». Чем заменить: Если хочется добавить в гардероб стильную вещь из натуральных материалов, лучше отдать предпочтение короткой дубленке. От суровой зимы она не спасет: на этот случай присмотритесь к термоизолирующим курткам, пуховикам или пальто с меховой подкладкой, в которых можно перезимовать даже на Северном полюсе.

2. Короткие носки

Кажется, достаточно мимолетного взгляда на первый кадр и сразу становится понятно, что холодное время года и голые лодыжки несовместимы. Но, судя по ситуации на улице, это ясно не всем. Пожалуйста, оставьте короткие носки в своем шкафу до теплых денечков и не провоцируйте приступы психоза у прохожих. Чем заменить: Огромным ассортиментом высоких носков всех цветов и фасонов.

3. Свитер с дурацкой расцветкой

По статистике, эта коварная вещь прячется как минимум в каждом втором мужском гардеробе и способна принимать разные формы. Возможно, это милый свитер с оленем, который бабуля подарила на прошлый Новый год, или бесформенный серый свитер «лыжника», полюбившийся вашему сердцу еще с 1-го курса. Особый «писк» — это свитер, заправленный в штаны, который в два счета добавляет 20 лет возраста. Чем заменить: Придется оставить воспоминания на полке шкафа и купить парочку однотонных свитеров без идиотских узоров, которые хорошо держат форму. Постарайтесь отдавать предпочтение изделиям с добавлением натуральных тканей (шерсть, кашемир, ангора). Не покупайте слишком тонкие свитера: они быстро потеряют форму и подчеркнут то, что не следует.

4. Кожаная или меховая кепка

Как кепка, которая не прикрывает уши, может согревать в лютый мороз? Эту загадку нам разгадать, увы, не под силу, а вот провозгласить меховые и кожаные кепки самым бесполезным и совершенно не стильным головным убором — запросто! Чем заменить: Желательно шапками, надежно укрывающими голову от дождя и ветра. Идеально, если при этом она не сползает на самую макушку.

5. Шелковое кашне или огромный теплый шарф

С шарфами также можно наломать немало дров. И снова небольшая загадка: для чего некоторые мужчины предпочитают накидывать на шею легкое шелковое кашне? Вряд ли эта вещь несет в себе хоть какую-то согревающую функцию, да и в трендсеттеры с таким аксессуаром точно не попасть. Другая противоположность — суперобъемный шарф-плед, приковывающий внимание к верхней части тела. Идеален для экстремальных условий, но уже совсем не подходит к уличному стилю. Чем заменить: Для классического образа хорошо подойдет шарф с добавлением натуральных тканей, аккуратно повязанный на шее (пока что не придумали ничего лучше «парижского узла»).

6. Ботинки для хайкинга

Как бы вы ни любили путешествия, но надевать одни и те же ботинки и для лазания по горам, и на романтическое свидание просто невозможно. Особенно странно такая обувь выглядит с классическим образом. Чем заменить: Если вы цените главным образом комфорт, выбирайте высокие ботинки как классических фасонов, так и более спортивных (например Timberland или Dr. Martens), а любимую походную пару лучше оставьте для следующей поездки за город.

7. Костюм, надетый под пуховик

Костюм и пуховик никогда не будут смотреться элегантно вместе, как бы нам этого ни хотелось. Особенно плохо становится, когда пиджак торчит из-под короткой куртки: как тут не провести параллель со школьниками? Чем заменить Носите костюмы? Купите хорошее пальто — это практически единственная верхняя одежда, которая хорошо к ним подходит. Если погода оставляет желать лучшего, то под пальто можно надеть ультралегкий пуховик (конечно, он не должен при этом откуда-либо торчать).