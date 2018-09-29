7 вещей, которые могут изменить цвет ваших глаз

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Кем бы вы ни были — кареглазой блондинкой или голубоглазым брюнетом, наверняка вам порой хотелось узнать, как бы вы выглядели, например, с зелеными глазами. Но не все знают, что есть немало факторов, в том числе питание и эмоции, способных изменить радужную оболочку даже без операций. Мы расскажем вам самое интересное, а еще покажем на примере звезд, как кардинальное изменение цвета глаз меняет внешность.

AdMe.ru собрал для вас интересные факты о том, как и почему может меняться цвет глаз человека.

1. Как настроение влияет на цвет глаз

Яркие эмоции - это всегда встряска для организма. При бурной радости или сильном гневе у нас меняется не только частота сердцебиения, ускоряется дыхание или, наоборот, перехватывает дух, но также происходит заметное акцентирование цвета радужной оболочки. Он может стать более насыщенным, иногда темным, иногда более светлым. Пожалуй, наиболее чистый цвет можно наблюдать у людей, переживающих счастливые моменты.

2. Содержание меланина и возраст

Если малыш родился с сине-серыми глазами, то вас вполне может ожидать сюрприз. Секрет голубых глаз, называемый еще «эффект неба», кроется в малом содержании меланина в радужке, поэтому свет рассеивается, а при низкой плотности волокон стромы он проявляется еще ярче — как синий. И у большинства малышей на 3–18-м месяце жизни цвет глаз может потемнеть, если произойдет накопление меланоцитов в радужке. В частности, у жителей горных регионов нередко бывает, что синий трансформируется в ореховый. Во многом это зависит от цвета глаз родителей. Иногда в полной мере цвет проявляется к 10–12 годам. А вот у малышей, родившихся с карими глазами, все стабильно, это их яркий оттенок на всю жизнь. За счет высокого содержания меланина внешний слой радужки поглощает и отражает свет, что дает коричневый. К слову, у кареглазых людей есть особый бонус — более низкий процент глазных заболеваний, но нужно обязательно носить солнцезащитные очки. А еще, по данным исследований, в Чехии кареглазых людей обычно воспринимают как более надежных, зато у светлоглазых женщин меньше проблем с негативом и депрессиями. Кстати, последние исследования показали, что на цвет глаз влияет около 16 генов, что значительно затрудняет прогнозирование.

3. «Живое» питание и очистка организма от токсинов

В нетрадиционной медицине существует теория о взаимосвязи между цветом радужной оболочки и состоянием внутренних органов. Это направление называется иридология, но из-за отсутствия твердой доказательной базы пока относится к псевдонаучным. А вот доктор Роберт Морзе, специалист по детоксикации, пациентами которого были около 1/4 млн человек, уже давно увлекающийся иридодиагностикой, отмечает: по его наблюдениям, верхний квадрант глаза связан со здоровьем мозга, а внутренний круг — с пищеварительной системой. При этом он говорит, что обилие свежих фруктов и овощей в рационе может заметно изменить цвет глаз, и создал серию видео о своих исследованиях. Одна девушка, 6 лет использующая его методику сырых диет, поделилась фото, на которых видно, как изменился цвет ее глаз. По словам доктора, обилие желтоватого оттенка говорит о большом количестве токсинов. Наладив работу кишечника, девушка наблюдала изменение цвета глаз от зеленовато-коричневого до более светлого и яркого оттенка, а также безупречную белизну белков. При этом детоксиколог отмечает, что пигмент у каждого человека уникален и требует индивидуального анализа. А о продуктах он рассказывает, что шпинат помогает сохранить молодость глаз и дарит им яркость, мед может дать более светлый оттенок, морепродукты делают цвет более сочным, а еще на оттенок влияют оливковое масло, лук, орехи.

4. Макияж и гардероб могут изменить оттенок глаз

У женщин есть волшебный инструмент, с помощью которого они могут заметно изменить оттенок глаз или сделать его более насыщенным. А «волшебные палочки» — это макияж в различных оттенках, одежда, цвет волос и украшения. Например, девушки с карими глазами с помощью нарядов золотистого, розового и салатового цветов могут заметно «осветлить» радужку. А голубоглазые или зеленоглазые эффектно усилят сочность цвета глаз, используя украшения из бирюзы, изумрудов и камней синих оттенков. При этом нейтральные белый, серый и черный цвета дадут возможность показать истинный цвет глаз. Кстати, если вы носите очки, попросите вашего специалиста подобрать их с AR-линзами, которые будут более комфортны для вас, а также нейтрализуют блики, что позволит окружающим видеть цвет ваших глаз без искажений.

5. Солнечный свет и место проживания

Глаза карих оттенков — самые распространенные на земле: их можно встретить у 70 % населения мира на всех континентах — от Австралии до Северной и Южной Америки. А в некоторых регионах почти у всех жителей — у 95 % японцев, коренных жителей Китая, Ближнего Востока, Южной Америки, Южной Европы и Океании. В США почти половина жителей — кареглазые. Людей с голубыми глазами больше всего в Северной Европе: в Эстонии, Дании и Финляндии — у 89 % населения, в Германии — у 75 %, в Великобритании — у 50 %. Иногда такой оттенок встречается в Сирии, у евреев-ашкеназов, таджиков и у горных памирцев. Кстати, в 2008 году генетики Копенгагенского университета выявили, что голубая радужка — это мутация в гене, возникшая 6–10 тыс. лет назад. Доктор Эйберг отметил, что «изначально у всех были карие глаза, а мутация снизила выработку меланина». По версии ученых, впервые это произошло на северо-западе Черноморья. А вот зеленый цвет глаз — только у 2 % жителей планеты. Оттенок образовался из-за умеренного содержания меланина и смешения желто-коричневых пигментов. Чаще всего встречается у жителей Испании, Ирландии, России, Бразилии, Исландии, Пакистана. А самый редкий цвет глаз — желтый, он образуется при наличии пигмента липохрома.

6. Лазерное «осветление» цвета глаз

Ранее проводились операции по вживлению импланта, которые подразумевали большой риск, иногда речь шла о потере зрения, как это случилось с одной аргентинской звездой инстаграма. Но с 2011 года начали развивать лазерную коррекцию, которую придумал доктор Грег Хомер из США. С помощью лазера разрушаются клетки меланина, за счет чего радужную оболочку можно «осветлить». То есть люди с карими и черными глазами могут стать голубоглазыми, синеглазыми или сероглазыми. К слову, длится процедура всего около 20 секунд, а окончательный результат виден через 2–4 недели. Натолкнул Хомера на эту идею друг-дерматолог, выжигающий родинки и пигмент лазером. Первые исследования показали, что на зрение операция не влияет, но, чтобы изучить все последствия, нужно время. Как отметил сам Грег: «Можете смело идти на процедуру, после того как я разрешу ее сделать своей дочери».

7. Люди с глазами-«хамелеонами»

У некоторых людей оба глаза меняют цвет. Этот необычный феномен еще не изучен в полной мере. Но в одном ученые сходятся — это вовсе не заболевание, а уникальная особенность, присущая некоторым людям. Наиболее ярко это проявляется у людей с глазами зелено-голубых или орехово-зеленых оттенков, которые еще называют «Хейзел». Врачи не находят у таких индивидуумов проблем со зрением, нет также подтверждения, что этот «дар» передается генетически. По наблюдению биологов, равномерное изменение оттенка радужки бывает связано с процессами в нервной и эндокринной системах, но часто причина кроется в рэлеевском рассеянии и количестве меланина. Глаза-«хамелеоны» всегда реагируют на стресс, любовные переживания, усталость, а также причиной изменения цвета может стать окружающая среда и смена климата. А психологи наблюдают в таких людях непредсказуемость и некую склонность к озорству, по сути, речь идет о смеси темпераментов.

Бонус: как выглядели бы звезды с другим цветом глаз

Джулия Робертс

Анджелина Джоли

Моника Беллуччи

Крис Эванс

Меган Фокс

Зак Эфрон

Аманда Сейфрид

А хотелось ли вам когда-нибудь изменить цвет глаз?