7 вещей, которые давно пора отдавать на переработку и получать за это деньги, а не выкидывать в мусор

10 1

30

6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня выкидывать мусор — это словно выбрасывать на помойку деньги. Избавляться от ненужных вещей следует правильно, чтобы не только заботиться при этом об окружающей среде, но еще и немного заработать.

Мы в AdMe.ru разобрались, что ни в коем случае нельзя нести из дома на помойку и каким образом можно сэкономить на переработке отходов.

1. Одежда

Если от старой одежды ломится шкаф, а выбросить ее жалко, то будет лучше отдать ее на благотворительность или отнести в магазин, который участвует в программе переработки текстиля. Так, в сети магазинов H&M принимаются чистые вещи любых брендов, любого качества и в любом состоянии. Можно приносить любую одежду: верхнюю, нижнее и постельное белье, домашний текстиль, кроме обуви и изделий из кожи. Вся собранная одежда будет отправлена на переработку, а вам предложат скидку на покупку новой.

2. Старая мебель

Если вы собираетесь обновлять мебель в квартире и не знаете, что делать со старыми стульями, столами и другими вещами, то посмотрите, какие возможности по утилизации есть в вашей стране. Так, сеть магазинов IKEA готова забрать старую мебель на переработку во время доставки новой. А в некоторых странах предметы интерьера в хорошем состоянии можно даже вернуть в магазин для повторной продажи.

3. Матрасы

Специалисты рекомендуют менять матрас каждые 8 лет. Чтобы он не гнил на помойке, лучше сдать его на переработку: некоторые магазины IKEA готовы забрать старый матрас при доставке нового.

4. Бытовая техника

К сожалению, никакая современная техника не может служить вечно, порой от нее приходится избавляться. Но не все электроприборы можно просто выкинуть на помойку, так как некоторые из них содержат тяжелые металлы и другие опасные соединения. Под воздействием прямых солнечных лучей и атмосферных осадков они выделяют токсичные пары, наносящие огромный вред окружающей среде и здоровью человека. Бытовые приборы необходимо утилизировать. Сегодня многие магазины принимают старую технику на переработку, а заодно выдают скидку на покупку новой.

5. Пластиковые карты

Не спешите выбрасывать старые пластиковые карты. Их можно сдать на переработку либо продать коллекционерам. Да, есть люди, которые готовы заплатить за ненужный вам кусок пластика. Если у вас накопилось достаточное количество старых бонусных или рекламных карт, которыми вы не планируете пользоваться, то лучше их продать, чем выкинуть. Но не стоит отдавать ваши пластиковые банковские карты, даже с истекшим сроком действия, так как на них хранится ваша персональная информация, которой могут воспользоваться мошенники.

6. Винные пробки

Если вы коллекционируете винные пробки в большом бокале или просто храните их в кухонном ящике, то, может быть, стоит избавиться от этого мусора? Выкидывать на помойку ничего не нужно: старые пробки можно продать на интернет-аукционе. Есть много художников и компаний, которые их повторно используют или перерабатывают, и они готовы заплатить за них.

7. Пластмассовые бутылки

In 2018 we launched our reverse recycling scheme in stores across the UK, clocking up a total of 311,500 bottles during the year in return for 10p vouchers to shop with us!

Thank you to everyone who got involved with our mission to get rid of single-use plastic, bring on 2019 💪 pic.twitter.com/sLvxTo8I4I — Iceland Foods ❄️ (@IcelandFoods) January 3, 2019

С 1950 года человечество произвело более 8 млрд т пластика. По весу этот объем мусора сопоставим с тяжестью 822 тыс. Эйфелевых башен. Большая часть пластика не разлагается в окружающей среде и остается лежать в земле сотни, тысячи лет. Поэтому во многих странах сегодня принимаются решения, чтобы подвигнуть людей сдавать такого рода мусор на переработку. В странах Европы можно найти специальные автоматы по приему пластиковых бутылок, за сдачу которых можно получить скидку на покупки в магазинах. А в Турции такие автоматы были недавно установлены в метро, чтобы за проезд на общественном транспорте можно было расплачиваться пластиковыми отходами.