7 вещей, которые чувствует человек, когда в его организме переизбыток соли

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Повышенное содержание соли в организме — вещь неприятная. О некоторых симптомах его проявления мы знаем, а некоторые оказались для нас сюрпризом. Данная информация носит рекомендательный характер, и, конечно же, по столь важному вопросу следует проконсультироваться с врачом. Аdme.ru заботится о вашем здоровье и делится информацией, что же именно происходит с нашим организмом, когда в нем слишком много соли.

1. Появляется сильная раздражительность

Из-за того, что избыток соли пагубно влияет на организм (периферическая нервная система и мозг в зоне риска), мы начинаем больше злиться и раздражаться. Если вы заметили, что стали очень раздражительны, и это никак не связано с иными причинами, стоит проверить уровень соли в крови. В норме концентрация натрия должна быть 135-145 ммоль/л.

2. Тело сильно отекает

Повышенное содержание соли отрицательно сказывается на работе почек, нарушая баланс соотношения натрия и калия. Тело начинает накапливать жидкость, и у нас появляются отеки (особенно сильно отекают ноги и лицо).

3. Постоянно хочется пить

Один из важных симптомов перенасыщения солью — это жажда. Если мы употребляем слишком много соли, то тем самым нарушаем баланс жидкости в клетках, что приводит к тому, что пить нам хочется все больше и больше. Сухость во рту тоже может быть симптомом большого количества соли.

4. Еда кажется недосоленной

Если наша еда кажется нам несоленой, даже когда другие утверждают, что соли достаточно, это может говорить о том, что мы привыкли есть излишне соленую еду, и поэтому обычная воспринимается нами как пресная. Попробуйте снизить употребление соли за счет специй.

5. Сердцебиение учащается

Повышенное давление, которое вызывает гипернатриемия (научное название для определения повышенного содержания соли), появляется из-за загустения крови, вызванного повышенным содержанием натрия. Это также заставляет сердце биться чаще, тем самым увеличивая нагрузку на него.

6. Часто хочется в туалет, особенно в ночное время

Из-за сильной жажды, вызванной гипернатриемией, мы пьем много воды. При этом почки не работают должным образом, и у нас возникает необходимость посещать туалет чаще, чем обычно, особенно в ночное время.

7. Чувство дискомфорта в мышцах

Также из-за переизбытка соли в организме могут болеть наши мышцы. Деятельность натрий-калиевого насоса и пропускных каналов в нервах должна быть безукоризненной, чтобы до наших мышц доходил импульс и они работали исправно. Так как избыток соли сбивает эту тонкую настройку, мы можем чувствовать, как наши мышцы подергиваются.