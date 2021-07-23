7 упражнений, которые помогут подтянуть ослабевшие мышцы рук за 5 минут в день

Ни для кого не секрет, что подтянутые руки выглядят привлекательно. Однако не всем удается поддерживать мышцы в тонусе, отчасти из-за недостатка времени и спортивного инвентаря.

AdMe.ru спешит к вам на помощь. Сегодня мы покажем 7 упражнений, на выполнение которых отводится всего 5 минут, включая 1 минуту отдыха, и которые не требуют специального оборудования. Так что больше никаких отговорок. Давайте начнем. А в конце вас ожидает бонусное упражнение для укрепления мышц кора.

1. Круговые движения руками

Исходная позиция: встаньте прямо и вытяните руки в стороны параллельно полу. Техника выполнения: Медленно вращайте руками по кругу, держа их максимально прямыми. Совершайте круговые движения в одном направлении в течение 30 секунд, поменяйте направление. Продолжительность подхода: 1 минута.

2. «Парящие руки»

Исходная позиция: встаньте прямо и вытяните руки в стороны. Техника выполнения: Удерживайте положение, не двигая руками. Представьте, что вы летите с расправленными крыльями. Продолжительность подхода: 30 секунд.

3. Обратные отжимания от пола

Исходная позиция: сядьте на пол, выпрямите спину, вытяните ноги перед собой и держите их вместе. Держать спину прямо может показаться сложно, но не волнуйтесь: это временная позиция. Техника выполнения: Заведите руки за спину и слегка отклоните позвоночник назад, опираясь на руки. Немного потяните носки на себя, а ноги согните в коленях так, чтобы они не касались пола. Теперь поднимите ягодицы, выпрямив руки, а затем согните их и опустите свое тело так, чтобы ягодицы едва касались пола. Продолжительность подхода: 30 секунд.

4. Отжимания

Исходная позиция: примите упор лежа (лягте на живот) и положите руки на пол на уровне груди. Техника выполнения: Оттолкнитесь руками от пола и поднимите корпус. Выпрямите руки, но оставьте локти чуть согнутыми. Вы должны принять положение планки: ваше тело — от макушки до пяток — должно образовывать одну прямую линию. Вернитесь в исходную позицию. Продолжительность подхода: 30 секунд.

Отдохните 1 минуту

Да-да, это тоже важная часть тренировки.

5. Толчки руками

Исходная позиция: встаньте прямо, выпрямив руки по бокам туловища. Согните руки в локтях так, чтобы ладони находились близко к груди. Техника выполнения: Представьте, что на уровне вашего живота находятся 2 тяжелых предмета, плотно стоящих друг к другу. Попробуйте «разъединить» их, разводя руки в стороны. Теперь представьте, что предметы возвращаются в исходное положение, и снова толкните их в разные стороны. Продолжительность подхода: 30 секунд.

6. «Воображаемый канат»

Исходная позиция: сложите руки ладонями друг к другу, будто вы молитесь. Соедините локти и поднимите их до уровня груди. Техника выполнения: Двигайте руками вверх-вниз. Продолжительность подхода: 30 секунд.

7. «Ножницы»

Исходная позиция: встаньте прямо и вытяните руки в стороны. Техника выполнения: Скрестите прямые руки перед собой. Вернитесь в исходную позицию. Скрещивайте то левую руку над правой, то правую над левой. Продолжительность подхода: 30 секунд.

Бонус: «Супермен»

Исходная позиция: лягте на пол и вытяните руки перед собой. Техника выполнения: Оторвите руки и ноги от пола, а также поднимите голову так, чтобы она была на одном уровне с руками. Задержитесь в этом положении на 2 секунды, а затем вернитесь в исходную позицию. Продолжительность подхода: 30 секунд.