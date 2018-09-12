7 трюков по уходу за волосами, которые необходимо знать каждой красивой девушке

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Тема ухода за волосами очень популярна у девушек. И неудивительно, ведь согласно исследованиям и по признаниям самих мужчин, роскошная «грива» считается одним из главных признаков женской красоты и здоровья. Однако максимально ухоженные и здоровые волосы можно получить не только благодаря дорогостоящим салонным процедурам. На самом деле достаточно лишь не запутаться в огромном количестве информации, отделить правду от мифов и изучить свойства подручных средств.

AdMe.ru решил упростить вам задачу: мы самостоятельно разобрались в некоторых тонкостях, развенчали популярные мифы и составили подборку эффективных уходовых хитростей. А в конце вас также ждет пара простых советов по выбору парикмахера, которые помогут уменьшить риск попасть к горе-мастеру.

Разоблачение распространенных ошибок и заблуждений

Миф № 1: Периодическое подстригание кончиков ускоряет рост волос. Несмотря на всю свою простоту и привлекательность, эта версия в корне неверна. Скорость роста волос напрямую зависит от фолликулов на коже головы, которые, в свою очередь, действительно можно простимулировать с помощью массажа, масок, масел и витаминов. Частая стрижка же лишь делает волосы визуально более здоровыми. Миф № 2: Нужно мыть голову непосредственно перед стрижкой. Правила приличия диктуют нам, что будет логично помыть голову прямо перед тем, как отправиться в салон. На самом деле делать это лучше за день до похода к парикмахеру, а также стоит дополнительно воздержаться от старательной укладки. Дело в том, что благодаря этому мастер сможет увидеть недостатки ваших волос (вихры, огрехи предыдущей стрижки, секущиеся кончики), определить которые после мытья головы становится сложнее, и учесть их при работе. Миф № 3: Для здоровья волос нужно обязательно пользоваться профессиональной косметикой. Еще одно распространенное заблуждение. Доля правды в этом, конечно, есть, особенно если средство подобрано конкретно для вашего типа волос. И все же цена не всегда говорит о качестве, и достойного эффекта можно добиться более дешевыми аналогами дорогих шампуней и кондиционеров — главное, обращайте внимание на состав. Хороший шампунь не должен содержать фталатов и парабенов, а кондиционер лучше брать без примесей силикона. Миф № 4: Ежедневное мытье головы делает волосы слабыми. Это расхожее убеждение вызывает больше всего сомнений и споров. Но специалисты все же больше склоняются к тому, что люди путают причину и следствие. Волосы портятся не от факта мытья головы, а от того, что чаще всего за мытьем следует сушка феном или манипуляции с плойкой, которые, очевидно, наносят ущерб волосам. Также не слишком полезно частое расчесывание, так как даже при использовании специальных средств волосы неизбежно цепляются и вырываются. Частое же промывание, особенно при использовании мягкого шампуня, который не уничтожает естественный защитный жировой слой на поверхности кожи, вреда не нанесет.

Хитрости по уходу за волосами

Говорят, что лучшее — враг хорошего. И профессионалы в любой области как никто другой знают, что в некоторых случаях дорогостоящие продукты из магазина вполне легко и безболезненно можно заменить домашними средствами и народными рецептами, причем без ущерба для результата. Ведь не зря до сих пор считается, что наши бабушки тоже знали толк в уходе за собой и успешно поддерживали свою красоту, хотя в их распоряжении не было современных косметических продуктов и сложных уходовых процедур.

1. Как остановить выпадение волос и сделать тонкие волосы густыми

Исследованиями доказано, что использование красного лука в уходе за волосами помогает предотвратить их выпадение в 87 % случаев. Все дело в том, что, помимо полезных витаминов (к примеру, В6 и С) и минералов, которые прекрасно ухаживают за волосами и питают их, красный лук обладает согревающими свойствами, которые «будят» спящие волосяные фолликулы, увеличивая приток крови к коже головы, что в итоге делает волосы более густыми. Вам понадобятся: 2–4 красные луковицы;

1 ст. л. меда;

оливковое / кокосовое масло (по желанию);

эфирные масла (по желанию). Рецепт предельно прост. Лук нужно либо мелко нарезать, либо размельчить в блендере и выдавить из него сок, отжав через марлю. Затем в жидкость нужно добавить ложку меда и хорошо перемешать. Для более выраженного уходового эффекта можно добавить 1 ч. л. масла — оливкового или кокосового. Получившейся смесью нужно недолго и очень бережно помассировать кожу головы, затем следует надеть душевую шапочку и оставить смесь на волосах примерно на 15–30 минут. Беспокоиться о запахе не стоит: по истечении указанного времени нужно промыть голову с помощью шампуня — он-то и отобьет луковый аромат. Другой вариант — изначально добавить в смесь несколько капель эфирного масла (лаванда, апельсин, корица или любое другое на ваш вкус). Если вы все же переживаете из-за возможного запаха, стоит позаботиться о том, чтобы после процедуры у вас было свободное от встреч и важных мероприятий время. Повторяйте процедуру 2–3 раза в месяц, и результат не заставит себя ждать.

2. Помочь в борьбе с перхотью могут таблетки «Ибупрофена», но принимать их нужно не внутрь

Появление перхоти, конечно, само по себе требует внимания трихолога. Но если беда настигла вас неожиданно и к врачу вы обратиться еще не успели, а выглядеть красиво и уверенно хочется уже сейчас, можно воспользоваться таблетками «Ибупрофена». Подобной хитростью пользуется даже Оскар Бланди (Oscar Blandi), стилист и владелец салона красоты в Нью-Йорке, известный своим сотрудничеством с Софией Вергарой, Верой Хилл и другими знаменитостями. Несколько таблеток «Ибупрофена» нужно раскрошить и добавить в свой шампунь. Так же как всевозможные скрабы очищают лицо, крупицы таблеток в шампуне деликатно очистят кожу головы от чешуек перхоти, отмершей кожи и излишков себума. Благодаря своим антибактериальным свойствам препарат также поможет успокоить кожу головы и уменьшить чесотку. Мера эта временная и не лечебная, но все же очень эффективная для сиюминутного результата.

3. Мыло, бальзам для губ и желатин — помощники в укрощении вьющихся и непослушных волос

К сожалению, вьющиеся волосы не всегда поддаются нормальной укладке. Удивительно, но помочь справиться с этой проблемой могут совершенно неожиданные средства: к примеру, чтобы утяжелить локоны, можно пройтись по ним куском мокрого душистого мыла. Другой экстренный вариант — бальзам для губ, который работает на волосах как воск и помогает укротить непослушные, торчащие пряди. Если у вас есть больше времени, а также присутствует желание подойти к решению проблемы комплексно, можно сделать желатиновую маску, которая обладает эффектом ламинирования. Вам понадобятся: пакетик порошкового желатина;

бальзам для волос;

минеральная вода (по желанию);

яичный желток (по желанию). 1 ст. л. желатина нужно залить 3 ст. л. обычной воды (для более выраженного эффекта можно использовать минеральную воду). Смесь нужно поставить на водяную баню и помешивать до полного растворения порошка. Затем миску со смесью необходимо снять с водяной бани и добавить туда большую горошину бальзама для волос. Для укрепления волос также можно добавить сырой желток. Смесь нужно тщательно перемешать, немного остудить, чтобы не было дискомфорта при нанесении, и распределить по всей длине волос, отступая пару сантиметров от корней. Затем следует надеть на голову шапочку для душа, укрыть все это полотенцем и оставить на 40 минут. После такой маски волосы станут блестящими и гладкими, как после салонной процедуры.

4. Выбирайте правильный тип расчески для использования до и после мытья головы

Как вы уже успели заметить, здоровье волос также очень сильно зависит от механических манипуляций, которые вы с ними проводите. Поэтому неудивительно, что выбор расчески и правильное ее использование очень важны, если вы мечтаете о красивых, густых и крепких волосах. Когда волосы сухие, профессионалы советуют пользоваться массажной щеткой, желательно с натуральной щетиной. Помимо очевидного преимущества в виде удобного расчесывания, такая щетка деликатно массирует голову, что полезно для фолликулов, а также распределяет себум, вырабатываемый кожей, по всей длине волос, приглаживая их и придавая им здоровый блеск. Мокрые волосы обычно вообще не рекомендуется расчесывать, так как в этот момент они слишком уязвимы для повреждений. И все же делать это можно, но чуть погодя, когда они немного подсохнут, и обязательно гребнем с широкими зубьями, очень аккуратно, не выдергивая запутавшиеся волосы.

5. Яичная маска для ускорения роста волос

Волосы преимущественно состоят из белков и аминокислот, а яйца как раз чрезвычайно богаты этими веществами, что делает их одним из лучших помощников в борьбе за роскошную шевелюру. Яичный желток делает волосы крепкими и мягкими, предотвращает ломкость и стимулирует рост волос. Мед — отличный кондиционер для волос, который дополнительно смягчает их, делает более струящимися и послушными. А касторовое масло и вовсе еще со времен наших бабушек зарекомендовало себя как лучшее натуральное средство для активного роста волос. Вам понадобятся: 2 ст. л. касторового масла;

1 яичный желток;

1 ст. л. органического меда. Необходимо хорошенько перемешать ингредиенты, нанести смесь на волосы и аккуратно помассировать корни. Затем нужно обернуть голову в пищевую пленку либо надеть шапочку для душа и оставить смесь на волосах на пару часов. По истечении указанного времени волосы необходимо промыть шампунем, а завершить уход следует ополаскиванием волос с кондиционером. Повторяйте эту процедуру по 2 раза в неделю, и уже через несколько месяцев вы заметите впечатляющий результат своих трудов.

6. Домашний сухой шампунь для продолжительной свежести волос

Сухой шампунь — обычное гранулированное вещество, применяемое в качестве очищающего средства без использования воды. Несмотря на то, что на покупных спреях в составе значится большое количество веществ, которые сложно где-либо достать по отдельности, подобный шампунь очень легко сделать и без их использования из подручных ингредиентов. Вам понадобятся: 2 ст. л. кукурузного крахмала;

2 ст. л. какао-порошка (для темных волос);

5–6 капель эфирного масла на ваш вкус (по желанию);

широкая макияжная кисть либо флакончик с распылителем. Смешайте все ингредиенты в чаше. Пересыпьте смесь во флакончик либо в другую герметичную посуду. В первом случае флакончик перед использованием необходимо просто встряхнуть, и затем вам остается только распылить средство на волосы. Если же вы используете кисть, то с ее помощью следует нанести небольшое количество порошка на корни, затем немного подождите, пока он поглотит излишки жира, и тщательно прочешите волосы. В конце можно продуть волосы феном, чтобы избавиться от оставшихся частичек средства и придать волосам дополнительный объем.

7. Секрет бережного ухода за сухими кончиками

Этот метод не избавит вас от секущихся кончиков, так как не сможет «запаять» их так же эффективно, как та же желатиновая маска. Но он отлично справится с просто сухими концами волос, да и в целом будет полезен при уходе за секущимися кончиками на постоянной основе, так как поможет со временем залечить их. Итак, все просто: перед мытьем головы достаточно всего лишь нанести на кончики волос бальзам. На корни, как обычно, наносим шампунь, вспениваем, затем распределяем пену по всей длине и смываем. Суть в том, что нанесенный бальзам не дает шампуню слишком агрессивно воздействовать на сухую часть волоса, чтобы не причинить еще большего вреда шевелюре. Есть также еще один вариант: использовать кондиционер до, а не после мытья головы. Утверждается, что это также оказывает положительное воздействие на структуру волос.

Бонус: несколько слов о выборе мастера