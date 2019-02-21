7 трендов в уходе за кожей, которые стоит взять на заметку прямо сейчас

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Чтобы не пропустить, что интересного и полезного придумала современная индустрия красоты, вовсе не обязательно становиться бьютиголиком. Но тенденции в уходе за кожей не возникают на пустом месте и основаны как на опыте тех, кто постоянно пробует что-то новое, так и на последних разработках косметических брендов.

AdMe.ru изучил все новинки в области ухода за кожей и готов рассказать, какие тенденции царят в этой сфере.

1. Минимализм в уходе

Маркетологи с радостью подхватили азиатский тренд на многоступенчатый уход и разработали множество средств по уходу за кожей. Так на полочках в ванных стало не протолкнуться, а запомнить порядок нанесения косметических составов становилось все сложнее и сложнее. Но со временем оказалось, что далеко не каждому типу кожи подходит многослойный уход. Такая каша на лице способна спровоцировать аллергическую реакцию, да и далеко не все ингредиенты могут сочетаться и активно воздействовать при подобном способе нанесения. Прибавьте тренд на минимализм и бережное отношение к природе — и становится понятно, почему мультимаскинг и десятиступенчатый уход постепенно исчезают из ежедневной рутины современных девушек. Бьюти-гуру советуют оставить попытки насытить свою кожу всем и сразу и обратить внимание на многофункциональные средства, которые направлены на решение сразу нескольких проблем одновременно.

2. Микронидлинг

Бьюти-индустрия не устает искать все новые и более эффективные омолаживающие процедуры. Настоящий бум в последнее время возник на мезотерапию, или микронидлинг, которую проводят при помощи специального аппарата — мезороллера, начиненного микроиглами. На коже создаются микропроколы, благодаря чему эпидермис лучше насыщается полезными веществами косметических средств, ускоряются процессы обновления клеток кожи и кровообращения. Процедуру нужно проводить только в кабинете косметолога. Рынок предлагает широкий выбор мезороллеров для домашнего использования, но их применение чревато микротравмами кожи, ведь соблюсти необходимую стерильность не так просто. А вот одноразовые патчи с микроиглами в этом смысле гораздо удобнее и безопаснее. Их принцип действия примерно тот же, только иглы изготовлены из гиалуроновой кислоты и растворяются после проникновения в кожу, а значит риск заражения минимален. Кто знает, возможно, вскоре на рынке появятся и маски для лица с саморастворяющимися микроиглами.

3. Плазмотерапия

Плазмотерапия призвана убить сразу нескольких зайцев: помогает в лечении акне, стимулирует выработку коллагена, способствует разглаживанию морщин. У пациента забирается кровь, которую отделяют от плазмы, а затем при помощи уколов плазму вводят под кожу по всему лицу, предварительно его обезболив. Говорят, что эффект сногсшибательный и стоит затраченных средств и усилий. Не зря эту процедуру делают многие знаменитости. А вот Ким Кардашьян рассказала, что больше никогда не согласится на плазмотерапию. Во время процедуры звезда была беременна, и косметолог не разрешил ей обезболивание. Кардашьян решила потерпеть и все-таки провести процедуру: как раз во время сеанса шли съемки шоу, а она хотела скрыть свое интересное положение. В противном случае пришлось бы рассказывать продюсерам, в чем дело. Неудивительно, что женщине было ужасно больно. Пожалуй, не стоит брать пример со звезды: кабинет косметолога — далеко не то место, где стоит проявлять героизм.

4. Про- и пребиотики

На поверхности нашей кожи живут различные микроорганизмы, среди которых есть как полезные, так и вредные. Все вместе они составляют микробиом кожи и выполняют важную защитную функцию. Изучение микробиома кожи в настоящий момент очень популярно в косметологии и обещает в ближайшем будущем появление на рынке средств с пробиотиками и пребиотиками. Именно они подкармливают хорошие бактерии и помогают микробиому кожи бороться со множеством проблем, таких как акне, покраснения, экземы. Направление очень перспективное, но пока что на рынке не так много средств с доказанной эффективностью. Микроорганизмы нестабильны и не уживаются с консервантами, которые практически всегда добавляют в косметические средства. Но наука не стоит на месте: уже сейчас некоторые марки выпускают средства с пробиотиками, заключая их в оболочку, растворяющуюся при нанесении. Так что уже совсем скоро такие средства будут в каждой косметичке.

5. Контроль за состоянием кожи

О вреде солнечных лучей теперь известно всем, и большинство людей все-таки пользуется солнцезащитными средствами. Однако все равно остается слишком много вопросов: как часто нужно наносить состав, какое количество его необходимо, важно ли защищаться от солнца в облачную погоду? Для этого косметические марки объединяют свои усилия с технологическими компаниями и уже сейчас разрабатывают гаджеты, которые помогут в защите от солнца. Датчик от компании La Roche-Posay измеряет УФ-лучи, анализирует качество солнца и подсказывает, какую степень защиты необходимо подобрать в ту или иную погоду. У этой же марки есть более простое решение — специальный стикер, который клеится прямо на кожу и при помощи приложения дает рекомендации по поведению на солнце и предупреждает о риске получения ожога. Но это еще не все технологические новшества в сфере красоты. Так, сейчас разрабатывается гаджет, который определит уровень обезвоженности организма. Кто знает, возможно, в будущем появится один простой гаджет, который будет следить за состоянием организма нон-стоп?

6. Персонализированный уход

Что будет, если гаджеты научатся анализировать состояние кожи, волос и организма в целом и подсказывать, какие активные ингредиенты стоит включить в свой уход? Наверняка так в будущем будет выглядеть кастомизация — создание продуктов, подобранных индивидуально для каждого человека. Уже сейчас индустрия красоты делает шаг в этом направлении: косметические компании создают особые средства — бустеры и концентраты, которые удобно добавлять в крем в зависимости от потребностей кожи (которые, правда, пока что приходится определять на глаз). Парфюмерная индустрия тоже не спит. Например, марка Le Labo продает не готовый парфюм, а смешивает его прямо при вас, добавляя таким образом уникальности своему товару. Другое дело, что формула уже заранее разработана, но ощущения волшебства это никак не отменяет.

7. Экологичная политика производителей

Сегодня об экологии не говорят только ленивые, и бьюти-индустрия не осталась в стороне. Компании стараются снизить потребление воды при производстве своих продуктов и разрабатывают сухие средства, создают специальные упаковки, которые можно наполнять закончившимся кремом/парфюмом и т. д., отказываются от тестирования косметики на животных. Пожалуй, дальше всех в этом направлении зашла марка Lush: компания производит упаковку из переработанного сырья, выпускает гели для душа, шампуни и даже тональные средства и хайлайтеры без упаковки. Все это помогает сократить потребление пластика и выбросы в атмосферу, а также создает положительный образ компании в век, когда вопрос экологии стоит особенно остро.