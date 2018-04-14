7 трендов в стрижках 2018 года для тех, чьи сердца требуют перемен

Вариации стрижек в 2018 году радуют нас своим разнообразием, на каждую длину найдется свой хит. Любительницы экспериментов тоже останутся довольны — в моде смелые цвета и формы. Но есть в этом сезоне и общее: многослойность, легкая небрежность и возвращение одной забытой детали.

AdMe.ru подготовил обзор самых крутых стрижек 2018 года для тех, кто готов впустить в свою жизнь перемены. Давайте вместе разберемся, какие тренды 2017-го продолжают завоевывать популярность в этом году, а что этот сезон приготовил новенького.

7. Каскад и многослойность

Главный хит этого сезона, который актуален для волос любой длины, — это многослойность в сочетании с объемом. Каскад, лесенка, бахрома — все вариации стрижек, которые строятся уровнями и слоями, в 2018-м оказались на пике популярности.

Как носить: Лучший вариант для слоистых стрижек — небрежная укладка с «растрепанным» эффектом, крупные волны и смелый объем. Покраска в стиле омбре тоже добавит оригинальности и свежести образу.

6. Боб и лоб

Боб во всех его вариациях сохраняет свою популярность. Для тех, кто не готов на короткую стрижку, есть лоб — long bob — «удлиненная версия» этой же стрижки.

Под веянием многослойности можно поэкспериментировать с бобом, добавить ему небольшую асимметрию или рваные края.

Как носить: Боб хорош как в небрежной укладке, так и классической вытянутой формы. Пожалуй, эта стрижка дает вам максимальное число перевоплощений. Вариантов окрашивания тоже масса: и омбре, и мелирование, и колорирование, и однотонный.

5. Ультракоротко: ежик и undercut

Настало время любительниц экстремальных экспериментов. В этом сезоне можно запросто обрить волосы ежиком и быть на пике тренда. Если же ежик кажется слишком голым, есть вариация undercut, при которой уместно оставить длинную макушку и оголить бока.

Как носить: С гордо поднятой головой. Все еще недостаточно экстремально? Тогда добавьте яркий цвет. Готово, вы восхитительны.

4. Пикси и гарсон

Хочется короткую стрижку, но не столь экстремальную? Тогда вот вам еще 2 тренда: гарсон и пикси — стрижка «под мальчика» с французским шармом или образ задорного эльфа. Они могут быть как женственными, так и безбашенными.

Как носить: Объем и небрежная укладка, «творческий беспорядок» на голове тоже вполне уместны. Цвет для таких стрижек лучше выбирать яркий, а пикси прекрасно смотрится в 2–3 цветах.

3. Идеальная геометрия

Для тех, кто против всех вариаций небрежности, есть прекрасная новость: идеальная геометрия стрижек в этом году тоже будет смотреться уместно и стильно. Челка как по линейке, идеальный контур кончиков на любую длину волос — как раз то, что надо. Так что если вы всем сердцем преданы каре, то можете выдохнуть свободно.

Как носить: Идеально прямыми. Обратите внимание на то, что геометрические стрижки очень капризны, на них заметны любые огрехи исполнения или окрашивания, так что тщательно выбирайте цвет и мастера.

2. Ретро: паж, сессон, гаврош

Если вы дочитали до этого места и не нашли подходящего варианта для себя, возможно, вас порадует новость о том, что в этом сезоне в моду возвращаются стрижки 70–90-х годов: паж, сессон, гаврош.

Как носить: С осторожностью и тщательной укладкой. Ретрострижки любят классические цвета и аккуратность.

1. Челка возвращается

Отличные новости: челка в этом году вновь на пике популярности. И при этом у вас есть полная свобода выбора: она может быть идеально прямой или филированной, плотной или тонкой, укороченной или удлиненной и разделенной на две половины.

Как носить: Главное — правильно подобрать челку в зависимости от высоты лба, а укладка и цвет ограничиваются разве что вашей фантазией.

А вам захотелось примерить на себя одну из этих стрижек?

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