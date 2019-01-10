7 типов бюстгальтеров, которые обязательно должны быть в вашем гардеробе, и 3 типа, от которых стоит избавиться

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Согласно исследованиям, 80 % женщин носят бюстгальтер неподходящего размера. И это только размер, не говоря уж о том, что мы часто неправильно выбираем форму лифчика и вид поддержки груди. А какие-то бюстгальтеры и вовсе сделаны без учета особенностей строения молочной железы и могут даже навредить вашему здоровью.

AdMe.ru создал гид по бюстгальтерам, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Эти типы бюстгальтеров безопасны для груди:

1. Бюстгальтеры с полной поддержкой для большой груди

Такие бюстгальтеры мы рекомендуем носить ежедневно, так как они очень комфортны, закрывают всю грудь и поддерживают ее в естественном положении.

2. Спортивные бюстгальтеры

Колыхания груди во время занятий спортом могут вызывать дискомфорт, так как для нашей груди эти движения противоестественны. Поэтому стоит носить в зал специальные спортивные бюстгальтеры, которые фиксируют грудь сильнее, чем повседневные варианты.

3. Бюстгальтеры со спинкой-майкой

Такие бюстгальтеры не только очень удобны, но и являются одними из самых модных в этом сезоне. V-образная спинка сохраняет бретели на месте и крепко держит грудь.

4. Бюстгальтеры с эффектом пуш-ап

Такие бюстгальтеры не только приподнимают и визуально увеличивают грудь, но и плотно прижимают ее к телу, что, несмотря на опасения многих женщин, полностью безопасно.

5. Бюстгальтер-минимайзер

Если вы хотите зрительно уменьшить грудь, выбирайте этот тип бюстгальтера. Он будет мягко поддерживать вашу грудь, при этом визуально не увеличивая ее в размере. А вы будете чувствовать себя более комфортно.

6. Бюстгальтер без бретелей

Этот вид бюстгальтера позволит вам носить платья с открытым верхом, а за счет того, что его чашки расположены очень близко друг к другу, он будет хорошо поддерживать грудь. Но, конечно, женщинам с большой грудью в таком бюстгальтере будет некомфортно.

7. Бюстгальтер-пуля для образа в стиле ретро

Бюстгальтеры-пули были очень популярны в 40-х. Они придают груди форму конуса, а также обеспечивают хорошую поддержку и отлично подходят для девушек с большой грудью. Ну и для винтажной вечеринки, конечно, тоже.

8. Бюстгальтеры-трансформеры

Лифчики, в которых можно менять положение бретелей, могут выполнять функции сразу нескольких бюстгальтеров, о которых мы рассказали выше.

Типы бюстгальтеров, которые вам не подойдут:

1. Без поддержки груди

Подобный бюстгальтер станет причиной болей в шее и спине к концу дня, так как он нисколько не помогает держать грудь, а значит, весь ее вес придется на ваши мыщцы.

2. 100%-я синтетика

Токсические вещества остаются в ткани дольше, чем мы думаем. Поэтому по возможности покупайте белье только из натуральных материалов или выбирайте спандекс — это самая безопасная альтернатива синтетике.

3. Бюстгальтеры-невидимки

Клеящая основа бюстгальтеров-невидимок небезопасна для кожи. В ней не только содержатся вредные вещества, но еще и кожа при соприкосновении с ней не дышит и активно потеет, что может вызвать аллергическую реакцию.

Бонус: вот как ваша грудь будет выглядеть в бюстгальтерах разного типа

Какие из типов бюстгальтеров, о которых мы рассказали, есть у вас? Поделитесь с нами в комментариях!