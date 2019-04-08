7 суперспособностей, которые у вас точно есть, но вы, скорее всего, о них не знаете

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Если в глубине души вы подозревали, что чертовски талантливы, то были абсолютно правы. Последние открытия ученых показывают, что мы недооцениваем свои способности и даже не представляем, какой суперсилой обладаем. С таким расточительством пора начинать борьбу.

Эту статью AdMe.ru посвящает нашим скрытым талантам и рассказу о том, как с их помощью улучшить свою жизнь.

1. Своим голосом мы можем влиять на настроение

Группа французских ученых CNRS решила выяснить, как на человека влияет его собственный голос. Они попросили участников эксперимента читать вслух рассказ Харуки Мураками, делали аудиозапись, а затем с помощью специальной программы придали ей радостную, печальную или пугающую эмоциональную окраску. Добровольцам об обработке голоса ничего не говорили. И когда им нужно было прослушать свою запись, только немногие поняли, что их голос стал звучать как-то иначе. На вопрос, как они себя чувствовали во время прослушивания, превалирующее большинство участников назвало эмоцию, созданную программой. Исследование показало, что мы считываем собственные эмоции так же, как эмоции других людей, а вокальная выразительность голоса влияет на наше настроение. Возможно, в будущем это открытие будут использовать при лечении психологических расстройств. А мы уже сейчас можем бороться с хандрой, просто слушая свой радостный голос.

2. Можем стать сильнее, только думая об этом

Брайан Кларк (Brian Clark), профессор Университета штата Огайо, провел исследование и доказал, что между нервной системой и силой мышц существует прямая связь. Суть его эксперимента заключалась в том, что все участники в течение 4 недель должны были ходить с жестким фиксатором на запястье. При этом одна группа 5 дней в неделю по 11 минут выполняла мысленные упражнения: будучи в неподвижном состоянии, добровольцы сосредоточенно представляли, как напрягают мышцы. А другая группа жила обычной жизнью. Когда фиксаторы сняли, оказалось, что у добровольцев, мысленно представлявших тренировки, мышцы запястья были в 2 раза сильнее, чем у тех, кто этого не делал.

3. Видим то, о чем не догадываемся

Фото вверху: то, как мы видим мир; фото внизу: как мир выглядит в очках Polaroid, блокирующих горизонтальную поляризацию света.

Помимо очевидных цвета и света, человеческий глаз также различает направление колебаний световой волны или поляризацию света, но большинство из нас об этом не догадывается. Это зрение у нас включается в определенных обстоятельствах: когда мы смотрим на синее небо, на монитор компьютера, на водную или стеклянную поверхность. Световые волны начинают колебаться преимущественно в одном направлении и тогда становятся видимыми. Возникает эффект, известный как щетка Гайдингера.



Посмотрите на белую область жидкокристаллического экрана компьютера, планшета или телефона и сделайте несколько наклонов головой вправо-влево. Перед вами должны появиться слабо различимые желтые и синие галстуки-бабочки, расположенные друг к другу под углом 90 ° и величиной в 2 больших пальца. Видите? Отлично! После нескольких таких тренировок щетку Гайдингера можно будет увидеть на голубом небе напротив солнца.

Фото: симулированное изображение щетки Гайдингера для вертикально поляризованного света.

4. Увеличиваем продолжительность жизни, просто улыбаясь

В 2010 году в Университете Вейна провели исследование, задачей которого было выяснить, влияет ли улыбка на продолжительность жизни человека. Для этого ученые проанализировали бейсбольные карточки с фото основных игроков лиги, выпущенные до 1950 года. И оказалось, что не улыбавшиеся игроки в среднем прожили 72,9 года, игроки с легкой улыбкой на губах — 75 лет, а бейсболисты, улыбавшиеся во весь рот, — 79,9 года. Вы скажете, нет повода для радости. И это плохое оправдание. Между улыбкой и настроением существует обратная связь: даже улыбаясь по принуждению, мы чувствуем себя лучше. А открытая широкая улыбка в плане удовольствия действует, как 2 000 плиток шоколада. Кроме того, улыбаясь, мы можем влиять на окружающих и их представление о нас. Люди не смогут продолжать хмуриться, если им настойчиво улыбаться. Улыбка эволюционно заразительна, поэтому мы теряем обычный контроль над мимическими мышцами и улыбаемся в ответ. А еще улыбающийся человек выглядит в глазах других более привлекательным и компетентным.

5. Можем изменять температуру тела

Практика тибетских монахов, известная как йога туммо (или йога внутреннего тепла), позволяет произвольно повысить температуру тела. В 1981 году профессор Гарвардского университета Герберт Бенсон (Herbert Benson) зафиксировал, как 3 ламы из Дхарамсалы во время медитации повысили температуру пальцев ног и рук на 8,3°С. Практиковать йогу туммо следует только под наблюдением опытного ламы, иначе можно погибнуть от переохлаждения.

6. Мы различаем больше вкусов, чем думаем

На рисунке: процесс распознавания вкуса. Информация от вкусовых, термических, обонятельных рецепторов и данные от механических датчиков зубов и жевательных мускулов поступает по нервным волокнам в мозг. Так мы за доли секунды понимаем, что едим.

4 основных вкуса — сладкий, кислый, соленый, горький — знают все. Однако в 1980-х ученое сообщество признало пятый фундаментальный вкус умами (от яп. слова «умами» — «вкусный, приятный»). Его открыл японский химик, профессор Токийского императорского университета Кикунаэ Икеда. И он характерен для белковых продуктов: мяса, рыбы и бульонов на их основе.



Сегодня ученые продолжают поиски новых рецепторов и, возможно, в будущем смогут доказать, что мы также распознаем вкус кальция, углекислого газа, чистой воды, жира, металла и лакрицы. Эти знания могли бы помочь, в частности, в лечении ожирения. Мы распознаем вкус по определенным правилам, о которых полезно знать, чтобы ими пользоваться. Вкус пищи максимально выражен при температуре, равной температуре полости рта или чуть выше.

Привыкание к сладкому и соленому происходит быстрее, чем к другим вкусам. Поэтому если мы едим много соли и сахара, то постепенно перестаем их чувствовать. Зато привыкание к сладкому обостряет восприятие всех других вкусов.

А привыкание к горькому повышает чувствительность к кислому и соленому.

7. Способны развить музыкальный слух в зрелом возрасте

Абсолютный слух у людей встречается редко. И считалось, что развивать его нужно с детства. Но исследование Чикагского университета показало, что взрослые тоже могут воспитать свой музыкальный слух и приблизить его к абсолютному.



В рамках чикагского эксперимента участники, обладавшие начальным музыкальным образованием, должны были воспроизвести услышанные звуки и назвать тональность. На втором этапе исследования они все так же пытались определить на слух звуки, но на этот раз им сообщали, правы они или ошиблись, и давали прослушать запись повторно. Спустя несколько месяцев тестирование провели еще раз, и оказалось, что добровольцы в большой степени сохранили навык и смогли определить высоту звука. Исследование показало, что музыкальный слух — приобретаемая способность и не имеет возрастных рамок. И если вы хотите развить свою музыкальность, то это можно сделать с помощью специальных веб-сервисов и приложений. Некоторые из них доступны бесплатно.

А что вы думаете о суперспособностях человека? Будет здорово увидеть ваши комментарии.