7 стильных, но абсолютно непрактичных решений для ремонта и обустройства кухни

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Многие люди, когда делают ремонт, вдохновляются красивыми картинками в интернете. Но иногда эйфория после обустройства кухни сменяется разочарованием. Так как оказывается, что, к примеру, стильный стеклянный стол на деле совсем непрактичный, а расположенная у окна мойка вызывает у чистоплотной хозяйки лишь головную боль.

Мы в AdMe.ru почитали мнения владельцев современных кухонь и выяснили, какие еще решения заметно усложняют быт, несмотря на всю свою красоту.

Черная плитка на полу

Черная плитка выглядит стильно не только в журналах и на фотографиях в интернете, но и в жизни. Но почему-то те, кто клюнул на красивую картинку и положил темный кафель в своей квартире (в ванной, кухне или прихожей), потом пожалели об этом. Дело в том, что на темной поверхности — как глянцевой, так и матовой — хорошо заметны различные капли, пятна, пыль, шерсть, волосы, крошки, разводы. И чтобы они не бросались в глаза, полы приходится мыть часто и тщательно. А чистота эта сохраняется лишь пару часов, потом снова нужно брать в руки швабру. Подчеркнем, что это касается не только черной плитки, но и кафеля других темных цветов.

«Темный пол в квартире, темно-синяя плитка на полу в одном санузле и темно-коричневая в другом, темные двери, синяя кухня... Это ужас просто... Я дома ничем, кроме протирания поверхностей, практически не занимаюсь... Видно все, особенно на глянцевых поверхностях. Готова уже к разводу от злости и мстительности по отношению к мужу за его цветовые пристрастия. Хотя смотрится все это красиво, да». ТАКСА

Открытые полки

Открытые полки добавляют легкости интерьеру. Особенно стильно они смотрятся с изящной посудой или необычными предметами декора. Но вся эта красота, как правило, неизбежно покрывается пылью и жировым налетом, отмывать который с каждым разом становится все труднее.

«Для меня лично это сплошное мучение! Самое ужасное, что все эти баночки-скляночки, бокальчики и кружечки постоянно в каком-то пыльно-жирном налете. И это при условии постоянно работающей вытяжки и при том что я стараюсь все эти штучки регулярно протирать (не представляю, что было бы, если бы не протирала)». Юльча

Глянцевые фасады темных цветов

Фасады с глянцевым покрытием визуально расширяют пространство и в целом выглядят очень стильно. К плюсам еще можно отнести тот факт, что с них очень легко смывать застывшие пятна жира: достаточно тряпочки из микрофибры и средства для мытья окон. Но есть и минусы, которые в основном касаются фасадов темных расцветок. Так, на них очень заметны царапины, а возле дверных ручек остаются следы от пальцев. При наличии же в семье маленьких детей пятна от рук будут на всей поверхности фасадов. Ну и вдобавок ко всему на них сильно видна пыль. Все это говорит о том, что хозяйке придется чаще брать в руки тряпку. И отзывы «счастливых» обладателей таких модных кухонь это доказывают.

«У меня темный глянец. Смотрится шикарно, конечно, особенно вечером, при включенном свете. Но нужно очень часто мыть фасады, малейшая капелька воды очень заметна. Не знаю, может, я сама к себе предъявляю слишком завышенные требования в этом...» Aliens

Отсутствие дверей

Отсутствие двери на кухне и увеличенный дверной проем делают помещение просторным и более стильным. Особенно это касается маленьких квартир. Но при этом существует ряд минусов. Во-первых, даже если установлена самая мощная вытяжка, запахи все равно будут проникать в другие комнаты. Во-вторых, звон посуды и другие звуки будут слышны во всей квартире. Особенно это актуально, когда в семье есть маленький ребенок или у супругов разный режим дня. В-третьих, в зимний период на кухне будет прохладнее, так как большое открытое помещение сложнее обогреть, чем маленькое. А кроме того, закрытая кухня — это еще одна комната, где члены семьи могут насладиться своим личным пространством.

«Шум — это весьма актуальная проблема. Даже несмотря на то, что кухню от спальни отделяет просторный холл, часто возникают ситуации, когда мы вынуждены закрывать дверь, чтобы не будить детей раньше времени». lelya

«Не люблю, когда запах еды расходится по всей квартире. Вытяжка ведь не на 100 % справляется, да и окно в морозы особо надолго не откроешь. Поэтому я за двери!» Юлия

Стеклянные обеденные столы

Никто не будет спорить, что такие кухонные столы выглядят украшением кухни. Правда, выбирая стеклянную мебель, многие не задумываются о том, что она будет эксплуатироваться каждый день. А это значит, что на столе неминуемо появятся царапины. Кроме того, из-за неосторожного обращения на кромках стекла могут образоваться сколы (при перемещении стола и ударах о стены или дверные косяки). Также были случаи, когда стекло взрывалось при контакте с горячей посудой. И это несмотря на то, что оно было закаленное. Мы уже не говорим о том, что после использования стол надо будет тщательно протирать, чтобы добиться первозданной красоты. Иначе поверхность будет выглядеть вот так:

И не стоит забывать о том, что от стеклянных столов гораздо больше шума, чем от их деревянных сородичей. Представьте, какой звон посуды будет раздаваться по всей квартире. В общем, перед покупкой такой мебели нужно еще раз подумать, согласны ли вы мириться с этими недостатками.

«Сидишь за столом и рассматриваешь свои ноги и соседа. Поменяли на деревянный». M@рго

«Ужас ужасный, не берите. Есть журнальный столик из закаленного стекла. Царапины из воздуха берутся, причем есть и глубокие. Постоянно какие-то следы. Замучаетесь натирать. А если застелить бамбуковыми подложками, то какой смысл в его прозрачности? И елозят они постоянно. Плюс грохот от него стоит, когда что-то ставишь (без подложки). Больше НИ ЗА ЧТО». Bagira

Мойка у окна

Размещение раковины у окна имеет как плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести приятный вид, которым можно наслаждаться во время мытья посуды. Кроме того, мойка и прилегающая поверхность хорошо освещаются естественным образом. Ну а еще такое расположение раковины экономит пространство. Теперь о минусах. Самый жирный из них — это то, что даже у максимально аккуратной хозяйки будут появляться брызги на стекле. Их придется вытирать после каждого мытья посуды. А в связи с труднодоступностью окна выполнять эти действия будет совсем непросто. Как правило, над раковиной размещают сушилку для посуды. Но если мойка находится у окна, то сушилку здесь установить негде и придется пользоваться настольным вариантом, который займет часть столешницы. Обычно под раковиной размещают мусорное ведро. А если оно будет стоять рядом с батареей, то неприятные запахи в отопительный период гарантированы. Также нужно внимательно подбирать смеситель, поскольку он может мешать беспрепятственному открыванию окна.

«Для меня из плюсов — вид из окна.

Из минусов: брызги на окне, не хватает сушилки над мойкой, раскладная сушилка занимает место на столе...» Sawulya

«У моих знакомых есть мойка у окна... Мое мнение (совпадающее теперь с мнением хозяев):

1) не видно телевизора, так как смотришь в окно, а ТВ у них на стене;

2) капли воды летят на окно;

3) много мороки было с переносом труб, одна головная боль;

4) низковато получилась мойка». Бабка Йожка

Черная гранитная мойка

Черная мойка выглядит очень стильно и дорого (впрочем, как и других темных цветов). Но на картинке. На практике же темная раковина нередко покрывается светлыми разводами от чистящих средств. А если вода из крана имеет высокий уровень жесткости, то на поверхности неизбежно образуется известковый налет.

«У меня темно-зеленая. Самое непрактичное на кухне! Вода жесткая, и на мойке все известковые налеты видны. Выглядит ужасно». Миллион АлыхРос

Есть ли такие решения на вашей кухне, о которых вы жалеете? А может, рады, что сделали именно так? Если у вас на кухне темные глянцевые фасады и вы полностью ими довольны, поделитесь опытом ухода за ними.