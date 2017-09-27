7 доказательств того, что Google знает о нас больше, чем мы думаем

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Не секрет, что каждое наше нажатие на кнопку при включенном интернете, и даже не обязательно включенном, скрупулезно отслеживается и записывается. Мы в AdMe.ru решили разобраться, куда Google складирует эти данные, и нашли полезные ссылки, на которых можно выкачать всю свою информацию. Спешим поделиться с вами.

1. Как Google видит нас

Ссылка на ваш профиль. В Google есть ваш профиль, куда входит возраст, пол, а также интересные и неинтересные темы. Компания использует эту информацию, чтобы показывать именно ту рекламу, которая будет интересна вам.

2. История ваших передвижений

Ссылка, где можно прочитать и экспортировать информацию. Что будет если отключить: При отключении истории местоположений данные о посещенных местах перестанут появляться на соответствующей карте. Но это не означает, что они будут удалены или отслеживание прекратится.

3. У Google хранится история ваших поисковых запросов

Ссылка, где можно найти историю своей активности в сети. Что с этим можно сделать: Даже если отключить функцию, ваши запросы в Google могут временно сохраняться для улучшения результатов поиска во время активной сессии. Насколько временно — не уточняется, но радует, что каждую запись можно удалить вручную раз и навсегда. Используйте режим «Инкогнито», если не хотите, чтобы Google вел историю приложений и веб-поиска.

4. В том числе и голосовых

Ссылка, где можно услышать голосовые запросы со всех ваших устройств. Что с этим можно сделать: После отключения «Истории голосового управления» все существующие записи сохранятся. Вы сможете прослушать, изменить и удалить их.

5. Google разрешает экспортировать все данные

Ссылка на архивы ваших данных. Что с этим можно сделать: Google пока еще предоставляет возможность выкачать все ваши данные, которые он насобирал за многие годы, века и тысячелетия: букмарки, и-мейлы, контакты, записи из драйва, инфу профилей, видео из YouTube, фото и многое другое.

6. Есть приложения и расширения, которые имеют доступ к вашим данным

Ссылка на список приложений и расширений. Как это использовать: В этом месте собраны все приложения и расширения, которые как угодно используют ваши данные в Google. Вы можете не только посмотреть этот список, но и отозвать разрешения у тех приложений, которые вы давно хотели прибить, но не знали, где их найти.

7. Google знает все девайсы и гаджеты, которые коннектились к вашему аккаунту