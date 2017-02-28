7 средств самообороны, о которых должна знать каждая девушка

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Всем нам хочется верить, что с нами не случится ничего плохого. Но, засидевшись в гостях или натанцевавшись в клубе до упаду, мы будем возвращаться домой гораздо спокойнее, зная, что кроме этой веры у нас с собой есть кое-что еще. AdMe.ru перечисляет самые распространенные и эффективные средства самообороны. Берегите себя.

Приложение присылает информацию о вашем местонахождении экстренным службам и близким. Дополнительно может включить сирену. Family Locator отслеживает ваши передвижения, а тревожная кнопка передает близким ваши координаты. Android, iOS ВеSafe разошлет сигнал о помощи, сообщит близким о вашем местоположении, можно включить сирену. Android, iOS Shake2Safety: потрясите сматрфон, чтобы отправить сигнал о помощи и ваши координаты близким. Android

Это обычный брелок, но с чекой. Если ее выдернуть, слышится громкий неприятный звук. Сирена — не средство самозащиты, но она может отпугнуть нападающего и привлечь внимание других людей. В некоторых моделях есть фонарик.

Сирена Bear Gentleman замаскирована под игрушку-брелок, который висит на сумке или рюкзаке. Она будет всегда под рукой у вас или вашего ребенка. Стоит выдернуть шнурок между задними лапками, как раздастся громкий сигнал.

Такие украшения бывают в виде кулонов, колье и браслетов. Если вы нажмете на кнопку, экстренные службы получат ваши координаты и выедут на помощь.

Кольцо Nimb позволяет за три секунды отправить сигнал о помощи и GPS- координаты семье и экстренным службам, даже если нападающий держит вас за обе руки.

Браслет Safelet также отправляет GPS-координаты близким и полиции.

Спрей вызывает обильное слезотечение и раздражает дыхательные пути. При покупке обратите внимание на то, какое в баллончике действующее вещество. Если это CN (хлорацетофенон) и CS (динитрил ортохлорбензилиденмалоновой кислоты), баллончик бесполезен против тех, кто находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и против собак. Если это OC (oleoresin capsicum — экстракт жгучего перца) и его синтетический аналог МПК (морфолид пеларгоновой кислоты), баллончик действует на всех без исключения.

Баллончики бывают нескольких видов: Аэрозольный баллончик подойдет против группы нападающих или стаи собак. Нельзя применять против ветра, в тесных помещениях.

баллончик подойдет против группы нападающих или стаи собак. Струйный баллончик выпускает направленную струю, его можно использовать в ветреную погоду и в помещениях. В некоторых моделях есть фонарики и лазерные указатели.

выпускает направленную струю, его можно использовать в ветреную погоду и в помещениях. В некоторых моделях есть фонарики и лазерные указатели. У аэрозольно-струйного баллончика есть конус, который направляет вещество в сторону противника. Облако у такого баллончика шире, чем у струйного, но он может противостоять силе ветра.

баллончика есть конус, который направляет вещество в сторону противника. Облако у такого баллончика шире, чем у струйного, но он может противостоять силе ветра. Пенный и гелевый баллончики выпускают узкую струю, которая залепляет глаза нападающего пеной или густым гелем. Можно использовать в тесных помещениях, лифте и машине.

Чтобы не привлекать внимания к баллончику, он может быть замаскирован под чехол для телефонa или помаду. Все баллончики действуют на расстоянии не дальше 3 метров. Разрешение: не нужно

Удар электрошокера очень эффективен — разряд в десятки тысяч вольт вызывает паралич мышц и сильную боль. Применять его можно только при близком контакте с нападающим — не дальше вытянутой руки. Электрошокер может не подействовать через толстую одежду, поэтому цельтесь в открытые участки тела. Обязательно потренируйтесь в применении шокера, иначе противник увернется. Не бойтесь, электрошокер не ударит вас, даже если вы находитесь вплотную к нападающему: разряд проходит только между двумя электродами шокера.

Кроме традиционных электрошокеров есть дистанционные, чтобы не нужно было вплотную приближаться к нападающему. Они выстреливают специальными гарпунами-электродами на расстояние до 4,5 метров. Точному попаданию помогает лазерный прицел.

Существуют шокеры в виде чехлов для смартфонов, помад и фонариков, которые могут еще и ослепить нападающего. Разрешение: не нужно

В газовом пистолете (револьвере) те же вещества, что и в баллончиках, с помощью пороха в патронах выбрасываются в виде направленного облака в сторону нападающего. Такое оружие может отпугнуть одним своим видом, но демонстрировать его перед выстрелом не надо. Стрелять нужно неожиданно, чтобы у нападающего не было шансов увернуться. Некоторые модели стреляют не только газовыми патронами, но и резиновыми пулями. Нельзя применять в небольших помещениях. Действует на расстоянии 3–7 метров. Разрешение: нужно

Существуют аэрозольные пистолеты, которые заряжаются одноразовыми газовыми баллончиками, например «Удар». Для них разрешение не требуется.

Это оружие похоже на настоящее боевое и стреляет резиновыми пулями. Некоторые модели стреляют шумовыми и световыми патронами — чтобы оглушить, ослепить и запугать противника. Если вы решили купить «травмат», вам придется хорошенько отработать навыки стрельбы. При неумелом обращении резиновая пуля может отрикошетить обратно в стрелка или сильно покалечить нападающего, что может быть квалифицировано как превышение допустимой самообороны. Действует на расстоянии 3–5 метров. Разрешение: нужно

Все нижеперечисленное является не оружием самообороны, а оружием нападения. Холодное оружие носить с собой нельзя по закону. Если вы нанесете им тяжкие телесные првреждения, будете отвечать перед судом. Ножи

Кастеты

Ладонные палочки (явары)

Нунчаки