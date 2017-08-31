7 хитростей, как убрать следы дезодоранта с одежды

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Дезодорант может быть не только надежным средством гигиены, но и источником хлопот. Ведь даже самые дорогие и качественные гели и аэрозоли могут порой оставлять следы на одежде. Но не спешите выбрасывать вещи или бежать в химчистку. Мы в AdMe.ru подготовили для вас 7 хитростей, которые помогут убрать следы дезодоранта с одежды, а в конце статьи вас ждет небольшой бонус.

Важный момент: Прежде чем пользоваться любым из приведенных средств, сначала протестируйте его на незаметном участке одежды.

1. Соль

Этот способ поможет справиться с давними пятнами, которые успели въесться в ткань. Действует безопасно и для белых, и для темных вещей. Возьмите щепотку соли. Намочите участок ткани с пятном и посыпьте его солью. Оставьте на 8–12 часов, лучше на ночь. Затем намочите вещь еще раз, возьмите немного соли и слегка потрите ткань. После такого «пилинга» отправьте предмет одежды в стиральную машину и стирайте, выбрав подходящий режим.

2. Уксус

Смочите пятна уксусом и оставьте на ночь. Утром постирайте одежду как обычно. Такой метод поможет спасти цветную одежду, а также одежду из шерсти и других натуральных тканей. Но белые вещи обрабатывать таким образом не стоит — они могут пожелтеть. Чтобы этого не произошло, можно воспользоваться рецептом отбеливания по этой ссылке.

3. Лимонный сок

С его помощью можно избавиться от свежих следов от дезодоранта. Выдавите несколько капель лимонного сока на пятно. Оставьте на 5–10 минут. После этого постирайте вещь в режиме ручной стирки в слегка теплой воде.

4. Жидкое средство для мытья посуды

Моющее средство способно вывести очень стойкие загрязнения, в том числе и от дезодоранта. Застирайте пятно с помощью средства и оставьте на 30 минут. Затем промойте одежду под струей воды.

5. Водка или спирт

Эти средства хорошо выводят белые пятна с темной одежды. Чтобы удалить пятно, налейте водку или спирт на испорченный участок и подождите несколько минут. Эффект должен быть виден почти сразу. Иногда стоит подержать спирт или водку на одежде дольше, но не более часа. Затем вещь необходимо постирать.

6. Нашатырный спирт

Нашатырь — надежный помощник в борьбе с сильными загрязнениями. Чтобы избавиться от белесых пятен от дезодоранта, смешайте средство с водой в пропорции 50/50, смочите пятно, через пару минут хорошо сполосните ткань. Здесь рассказано, как можно избавиться от засохших пятен крови на белой ткани. Также нашатырный спирт отлично справляется с въевшимся запахом.

7. Перекись водорода с содой и жидкостью для мытья посуды

Удалить стойкие пятна и запах поможет сложный раствор: 4 ст. л. перекиси водорода, 1 ч. л. жидкого средства для мытья посуды и 2 ст. л. пищевой соды. Обработайте пятно смесью и оставьте на пару часов. Затем постирайте вещь как обычно. Если это стойкие пятна, можно прибегнуть к способу, который описан здесь.

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