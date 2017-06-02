7 способов становиться еще красивее, пока вы спите

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Ночь — самое подходящее время для процедур красоты. Именно в это время суток происходит восстановление всего организма, а значит, ваши усилия по уходу за собой будут наиболее эффективны. AdMe.ru собрал для вас несколько советов, как не терять времени даром и ухаживать за собой, пока вы спите.

Сделайте маску для лица из сока алоэ вера

Сок алоэ вера поможет отбелить кожу, избавиться от прыщей, предупредить морщинки и, кроме того, ухаживает за кожей любого типа. Важно лишь подобрать маску на основе алоэ, подходящую для вашей кожи: жирной, сухой или комбинированной. Лучше всего делать такие маски на ночь 2 раза в неделю.

Сделайте маску с витамином Е под глаза

Кожа под глазами сухая и тонкая, подверженная раннему появлению морщин. Чтобы предупредить ее преждевременное старение, делайте перед сном маски с витамином Е. Приобрести его можно в любой аптеке — в жидком виде или в капсулах. Для большего эффекта можно добавить к нему рыбий жир или оливковое масло. Но применять витамин Е нужно крайне осторожно и использовать всего несколько капель: в больших количествах средство может привести к отекам и раздражению кожи! Применяйте 1 раз в неделю.

Нанесите касторовое масло на ресницы и брови

Возьмите кисточку от старой туши и тщательно вымойте ее. Опустите в касторовое масло и аккуратно нанесите на ресницы и брови (если необходимо) для их быстрого роста и густоты. Повторяйте процедуру каждый вечер перед сном.

Нанесите масло кокоса на губы

С сухостью губ отлично справляется кокосовое масло. Поскольку впитывается оно достаточно долго, лучше наносить его на ночь, чтобы утром помада легла безупречным слоем. Вы можете использовать только масло кокоса или выбрать одну из масок для губ на его основе.

Увлажните волосы

Наши волосы на протяжении дня сталкиваются с агрессивной средой, поэтому они тоже нуждаются в восстановлении. Главная причина тусклых и электризующихся волос — недостаток влаги. Для увлажнения волос в косметических магазинах есть немало спреев и сывороток. Но можно взять на вооружение и домашний рецепт. Все, что вам нужно, — это яблочный уксус, вода и бутылочка с распылителем.

Смягчите кожу рук

Чтобы кожа рук была мягкой и нежной, воспользуйтесь перед сном таким методом. Вымойте руки и нанесите скраб . Помассируйте и смойте.

. Помассируйте и смойте. Вытрите руки насухо и нанесите увлажняющий крем толстым слоем, «прокручивая» каждый палец. Уделите внимание и области между пальцами, запястьям.

толстым слоем, «прокручивая» каждый палец. Уделите внимание и области между пальцами, запястьям. Наденьте перчатки и отправляйтесь спать. Можно также использовать специальные спа-перчатки.

и отправляйтесь спать. Можно также использовать специальные спа-перчатки. Утром снимите перчатки и нанесите масло для кутикулы на область вокруг ногтя и на сами ногти.

Избавьтесь от огрубевшей кожи на ступнях

Тепло уже в пути, значит, самое время готовить к лету ступни. С шероховатыми пятками хорошо справится оливковое или кокосовое масло. Предварительно потрите пятки скрабом и вытрите насухо.

и вытрите насухо. Мягко вотрите оливковое или кокосовое масло в ступни и наденьте хлопковые носки. Отправляйтесь спать.