7 способов пережить новогоднее застолье, чтобы без страха становиться на весы

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Переедание в праздничные дни может обернуться большими проблемами. А вы знали, что с лишним весом, который появляется во время новогодних посиделок за столом, очень сложно расстаться? Однако существуют простые способы есть все, что хочется, и при этом не толстеть.

AdMe.ru заботится о своих читателях и сегодня расскажет вам о простых правилах питания во время праздничных каникул. А все для того, чтобы вы без страха становились на весы.

1. Ешьте до застолья

Никогда не ходите на вечеринку или в гости голодными — это приведет к перееданию. Начните свой день с плотного завтрака. А за час-другой до события можно сделать себе бутерброд с куриной грудкой или съесть цельнозерновую булочку. Комбинация белков и углеводов не просто насыщает, но и помогает похудеть.

2. Следите за тем, что пьете

Напитки таят в себе опасностей не меньше, чем жареная курица или салат, залитый майонезом. Алкоголь содержит много калорий и приводит к набору лишнего веса. Кроме того, он вызывает зверский аппетит и в конце концов приводит к перееданию. Однако безалкогольные коктейли, которые традиционно подают к праздничному столу (глинтвейн на клюквенном соке или эгг-ног), тоже не лучший выбор, если вы следите за фигурой, конечно. А все потому, что в них очень много сахара. Выбирайте высокие бокалы из тонкого стекла: ученые доказали, что форма посуды влияет на количество выпитого. Чем тоньше и выше бокал, тем меньше мы пьем. И не забывайте об обычной воде — она дает чувство сытости. Важно: вода должна быть комнатной температуры, холодная жидкость спазмирует желудок и замедляет процесс пищеварения.

3. Соблюдайте правильную последовательность

Идеальная формула новогоднего застолья — это клетчатка + белок + углеводы. Если поедания десерта избежать не удается, начните праздничный ужин с зеленых овощей (клетчатка), потом переходите к мясу или рыбе (белок), а в конце можно приступать к сладостям. Клетчатка и белок разгоняют метаболизм, потому что на их переваривание наш организм тратит много энергии. А еще они заполняют желудок, в итоге места для торта останется меньше. Для всех людей, которые желают сохранить фигуру после долгих новогодних каникул, гарниры — абсолютное зло. Ведь в них масса «пустых» калорий. Если вы сами готовите блюда для праздника, забудьте о картошке и жирных салатах.

4. Не забывайте про физическую активность

Пословица «с глаз долой — из сердца вон» работает и с едой. Ученые выяснили, что если пища находится в непосредственной близости, то удержаться и не съесть кусочек невозможно. Существует даже безопасная дистанция — 2 метра. Чтобы не переедать, нужно просто держаться от стола подальше. А в этом помогает физическая активность: танцы, игры с детьми или прогулка на свежем воздухе. Между походами в гости катайтесь на коньках или санках и не сидите дома.

5. Правильно подбирайте тарелки

На количество съеденной пищи влияет цвет тарелок и даже скатерти. Диетологи рекомендуют использовать оттенки, которые контрастируют с цветом основного блюда (мясо в томатной подливе + белая тарелка, например). Скатерть тоже не должна сливаться с посудой: так вы точно оцените размер порции, которую положили себе в тарелку. В том, что люди наполняют тарелки до отказа, виновата оптическая иллюзия, которая заставляет нас неправильно оценивать размер порций. Поэтому лучше взять посуду поменьше, буквально детского размера, и без стеснения положить туда еды до краев.

6. Наслаждайтесь праздником и не оставайтесь в одиночестве

Чтобы не чувствовать себя ущемленным, когда друзья наслаждаются вредными (но очень вкусными) блюдами, позвольте себе всего понемногу. Ведь строгие ограничения в пище, когда все вокруг только и делают, что жуют, могут привести к срыву. Не торопитесь, пережевывайте пищу тщательнее — это лучшая стратегия против переедания. А еще не забывайте веселиться и общаться с близкими — ученые доказали, что одиночество заканчивается неконтролируемым обжорством. Причем, чтобы чувствовать себя одиноким, необязательно быть затворником, это ощущение нередко возникает даже в толпе и заставляет есть больше, чем нужно.

7. Поделитесь едой с родственниками

Большинство из нас на праздники готовят такое количество еды, что покончить с нею за один день просто невозможно. В итоге несколько дней после праздничного застолья мы усиленно доедаем салаты, чтобы те не испортились. Ведь выбрасывать их жалко. Заморозьте все, что можно хранить долгое время. А лучше заверните угощение гостям с собой — им будет приятно, а вы спасете себя от переедания.

Бонус: что делать, если вы все-таки переели

Вот простые способы, которые помогут справиться с последствиями обжорства: Черный кофе нужно пить спустя час после плотного обеда. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и обладает легким мочегонным действием, а значит, снимает отеки.

нужно пить спустя час после плотного обеда. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта и обладает легким мочегонным действием, а значит, снимает отеки. Мятный чай снимает спазмы, борется с тяжестью в желудке и помогает при вздутии живота от обильной пищи.

снимает спазмы, борется с тяжестью в желудке и помогает при вздутии живота от обильной пищи. Апельсиновый сок поможет при медленном пищеварении. Важно: не сочетайте сок с углеводами (приводит к газообразованию) и не пейте его натощак в случае, если страдаете гастритом.

поможет при медленном пищеварении. не сочетайте сок с углеводами (приводит к газообразованию) и не пейте его натощак в случае, если страдаете гастритом. Тмин стимулирует выработку желчи, которая нужна для переваривания жирной пищи.

стимулирует выработку желчи, которая нужна для переваривания жирной пищи. Яблочный уксус. Разведите 1 ч. л. 3%-го яблочного уксуса в стакане теплой воды и добавьте немного меда. Такой напиток способствует выработке желудочного сока и избавляет от тошноты. Важно: не принимайте уксус в большей концентрации и откажитесь от этого напитка при повышенной кислотности желудка.

Разведите 1 ч. л. 3%-го яблочного уксуса в стакане теплой воды и добавьте немного меда. Такой напиток способствует выработке желудочного сока и избавляет от тошноты. не принимайте уксус в большей концентрации и откажитесь от этого напитка при повышенной кислотности желудка. Не голодайте. На следующий день после застолья не следует отказываться от еды — и без того измотанный организм получит еще один удар. Пейте травяные чаи, минеральную воду, ешьте легкую пищу (рисовая каша, овсянка и овощи).