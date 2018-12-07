Как спасти губы от сухости и трещин за 8 шагов

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Все мы прекрасно знаем, как страдают губы, стоит только ударить первым морозам. Никакая помада не спасает от трещин, сухости кожи и постоянного шелушения. Но есть действенные способы, которые не только избавят от всех этих симптомов, но и предотвратят их появление.

Мы в AdMe.ru предлагаем вам поделиться с нами и своими секретами. Нам очень интересно.

Шаг № 1: Следите за тем, сколько воды вы пьете

Трещины могут появиться от обезвоживания. Поэтому, если вы заметили, что кожа на губах начала шелушиться, проанализируйте, сколько жидкости вы пьете. Носите с собой бутылочку питьевой воды, а если никак не получается добрать норму жидкости (примерно 8 стаканов в день), установите на телефон специальное приложение-напоминалку.

Шаг № 2: Используйте бальзам для губ с индексом УФ-фильтров не менее 15

Гигиеническую помаду или бальзам нужно выбрать с индексом УФ-фильтров 15 или выше. Если трещины уже появились, УФ-лучи могут только усугубить положение. А чтобы предотвратить обветривание, используйте средство для губ минимум каждый час. Также выбирайте гигиеническую помаду по возможности без красителей и ароматизаторов, которые могут вызвать раздражение и даже аллергию.

Шаг № 3: Не используйте бальзам в баночке

Такой бальзам плох тем, что, погружая в него пальцы всякий раз, когда нужно увлажнить губы, мы провоцируем размножение бактерий в косметическом средстве. Если губы уже покрыты трещинами, использование такого бальзама может привести к неприятным последствиям. Замените баночку выдвигающимся тюбиком или каждый раз наносите средство новой ватной палочкой (что не очень удобно, к сожалению).

Шаг № 4: Прикрывайте лицо шарфом при сильном ветре

Прикрывая губы шарфом или высоким воротом куртки (а на некоторых капюшонах даже есть специальные липучки, которые помогают справиться с этой задачей) при сильных порывах ветра, вы предотвратите появление трещин, вызванное потерей влаги. И по возможности сведите к минимуму прогулки в ветреные дни.

Шаг № 5: Приобретите увлажнитель воздуха

Как известно, в зимнее время у нас в квартирах включают отопление. А горячий воздух очень сильно сушит кожу. Губ это тоже касается. Так что выберите аппарат, который подходит под метраж вашей комнаты, и включайте его хотя бы на ночь. Вы заметите, что не только внешнее состояние кожи станет лучше, но и самочувствие тоже придет в норму.

Шаг № 6: Используйте мазь с гидрокортизоном для лечения уже имеющихся трещин

Вылечить серьезные трещины вам поможет мазь с гидрокортизоном. Нанесите ее на ночь ватной палочкой, распределив по поверхности тонким слоем, и после этого уже ничего не ешьте и никого не целуйте. Главное — чтобы слой был действительно тонким. Используйте мазь в течение недели — и эффект превзойдет все ожидания.

Шаг № 7: Если вы умываетесь пенкой, мылом или любым другим специальным средством, нанесите бальзам на губы перед умыванием

Чтобы ваше средство для умывания не пересушило тонкую кожу губ (особенно если они уже повреждены), нанесите на них бальзам или косметический вазелин прямо перед процедурой. Он будет служить своеобразной преградой между средством и губами, что поможет уберечься от проблем.

Шаг № 8: Сдайте анализ крови

Если вы соблюдаете все меры предосторожности, а ваши губы до сих пор в плачевном состоянии, это может говорить о дефиците витамина В, низком гемоглобине или нехватке нужных жирных кислот. Лучше всего запишитесь к врачу, сдайте анализ крови. Пусть доктор назначит вам специальные витамины и микроэлементы.