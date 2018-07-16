7 способов избавиться от засоров в ванной и на кухне без помощи сантехника

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Среди основных причин засоров — попадание твердых бытовых отходов в канализацию, оседание жира, остатков еды, моющих средств, сложная конструкция труб, а также ошибки при проектировании и монтаже. И если последнее исправить самостоятельно невозможно, то бережно относиться к канализации нам вполне по силам. Так, в Великобритании причиной 93 % случаев забивания стоков становятся выброшенные в канализацию влажные салфетки, содержащие неразлагаемый пластик.

AdMe.ru собрал самые простые методы очистки труб, которые не потребуют особых затрат и окажутся под силу даже тем, кто никогда не занимался сантехническими работами.

1. Сода + уксус

Засыпьте в сливное отверстие полпачки пищевой соды, сверху залейте 100 мл столового уксуса. Желательно закрыть сливное отверствие тряпкой, чтобы реакция кислоты и щелочи происходила внутри трубы, а не на поверхности. Дождитесь, пока пенообразование прекратится. Медленно влейте в отверстие кипяток, после чего включите холодную воду на 3–5 минут.

2. Вантуз

Разместите вантуз прямо над сливом и плотно прижмите. Наберите в раковину воду: эффект будет лучше, если использовать горячую. Насадка вантуза должна быть полностью покрыта водой. С силой надавите на рукоятку несколько раз подряд, после чего резко поднимите ее над сливом. Повторите процедуру несколько раз. Для усиления эффекта можно закрыть сливное отверстие влажной тряпкой.

3. Используйте силу воздуха

Прочистить канализацию в домашних условиях можно также с помощью пылесоса. Для этого разместите гибкий шланг над сливным отверстием, плотно прижмите. Для лучшей герметизации оберните его мокрой тряпкой. Включите пылесос на 3–5 минут. После очистки промойте слив большим количеством проточной воды.

4. Используйте силу воды

Наденьте на кран гибкий резиновый шланг или открутите душевую лейку, обмотайте шланг мокрой тряпкой, чтобы получилась герметичная пробка. Откройте воду на полную мощность на 3–5 минут. Для устранения засоров и растворения жира лучше использовать горячую воду.

5. Соль и сода против жира

Если вода в раковине застаивается из-за жировой пробки, попробуйте метод с использованием соли и соды. Для этого смешайте соль и соду в соотношении 2:1 соответственно, растворите в стакане воды и залейте в канализацию. Через 10 минут создайте в трубе вакуум с помощью вантуза или тряпки, после чего промывайте трубу горячей водой в течение 3 минут.

6. Вакуум + вакуум

Для промывки канализации двухсекционной мойки следует использовать два вантуза одновременно. Прочищая слив в одной чаше, обязательно закрывайте его во второй. Если у вас нет двух вантузов, можно создать вакуум тряпкой, плотно прижатой к сливному отверстию.

7. Таблетки от похмелья не по назначению

Если на кухне не оказалось пищевой соды, но в аптечке завалялся «Алка-Зельтцер» — канализация спасена. Смешайте таблетку с уксусом, влейте полученную смесь в сливное отверстие. Закройте его тряпкой. Через 10 минут промойте слив большим количеством воды.

Бонус: чтобы забыть о засорах навсегда

Чтобы канализация всегда была чистой, позаботьтесь о своевременной профилактике засоров. Возьмите в привычку несколько простых правил: Используйте решетки для сливных отверстий, чтобы защитить трубы от остатков еды и крупного мусора.

Раз в неделю промывайте раковину крутым кипятком в течение 3 минут.

Не сливайте в раковину кулинарный жир.

Своевременно вызывайте сантехника для профилактической прочистки труб.