7 систем уборки, которые спасают нашу психику и время

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«Ленивая» уборка, «метод пожара», принцип «уничтожения улик» — чего только не придумано, чтобы облегчить нам не слишком приятный процесс уборки, от которого никуда не спрятаться. Но главное, что эти методы действительно работают, а их авторы разложили нам все по полочкам во всех смыслах.

Мы в AdMe.ru расскажем о действенных методиках уборки и их самых интересных принципах. Одни из них направлены на глобальное расхламление дома, а другие помогают решить ежедневные небольшие задачи. А может быть, на их основе у вас получится вывести свою собственную комфортную систему?

1. Японский метод: «Всякий случай никогда не наступает»

В основе методики Мари Кондо лежит ваша личная картинка идеального дома. Пусть даже это съемная квартира или жилище, которое по каким-то причинам вас не устраивает, — можно сделать его максимально комфортным. Не начинайте наводить порядок, пока не выбросите лишнее, а ритуал расхламления полезно проводить раз в 1,5–2 месяца.

Оцените каждую вещь с точки зрения комфорта, который она приносит. Вам точно не пригодится то, что долго лежит в дальних углах шкафа или навевает неприятные воспоминания.«Всякий случай» не наступит, поэтому принимайте решение быстро, не цепляйтесь за вещи.

Не оценивайте свои воспоминания вещами, ведь они не исчезнут, если вы выбросите старую тарелку, платье, которое носили много лет назад, билеты на концерт любимого исполнителя или сломанную дедушкину рамку.

Вещи стоит распределять не по комнатам, а по категориям, и держать их нужно вместе.

Не заполняйте ящики и шкафы под завязку: вещи, скрытые от глаз, никогда не используются, дайте им пространство.

Складывайте вещи так, чтобы их сразу было видно. Например, если речь идет о комоде, лучше складывать вещи не горизонтально, а вертикально.

Создайте себе «место силы» — уголок, в котором можно комфортно уединиться в окружении самых любимых вещей.

2. Принцип объятий

Лео Бабаута, создатель блога о минимализме, предлагает задуматься, зачем мы покупаем вещи. Например, ради того, чтобы создать ощущение безопасности, ради одобрения других или комфорта. Он советует понять, какая вещь вам действительно нужна, а какую вы наделили силой, ей несвойственной, и теперь цепляетесь за нее. Что же касается самого процесса уборки, то Лео приверженец теории «незаметных маленьких дел» вместо одного крупного. Например, лучше сразу подмести грязь, как только вы ее заметили, чем разнести ее по дому и делать генеральную уборку в субботу. Еще один свой принцип он назвал «методом объятий»: за 1 раз убирайте ту зону, которую можете обхватить руками, без ненужных метаний по комнате. Продвигаясь от зоны к зоне, можно закончить уборку в 2 раза быстрее обычного.

При разборе вещей стоит взять 3 коробки: «Оставить», «Может пригодиться», «Выбросить». Коробка № 2 имеет право на полугодовую жизнь на антресолях, а затем, как правило, тоже выбрасывается. Проверим?

3. Анонимные лентяйки

Эту систему придумала в 1982 году Сандра Фелтон — американка, которая в собственном доме потеряла свою диссертацию. Это стало последней каплей: Сандра устала от ощущения, что неправильно ведет хозяйство, поэтому начала изучать вопрос и вывела свои собственные правила. Она считает, что чистота легче поддерживается там, где есть постоянный порядок, а его легче контролировать, если у каждой вещи есть свое место. Приучайте себе класть вещи на место. Эта привычка, как и любая другая, прививается за 21 день. Из правил Сандры: Просить о помощи. Просите близких помочь вам в том, что не вызывает у них негативных эмоций, а детям можно преподнести уборку как игру с мини-призами.

Использовать магию 3 коробок: «Выбросить», «Продать или отдать», «Убрать на хранение», Следите, чтобы последняя коробка не была объемной: там должны быть только самые нужные вещи.

Если дело занимает меньше 30 секунд (к примеру мытье одной тарелки), сделайте его немедленно и забудьте.

Время от времени смотрите на свой дом как бы со стороны, чтобы решить, что можно улучшить.

4. Метод горящего дома

Минималистский подход к организации пространства автор статей о расслаблении сознания Элисон Ходжсон открыла для себя после пожара, в котором сгорел ее дом. Семья успела вынести только технику, а одежда, игрушки и прочие вещи погибли. По словам Элисон, они так и не смогли вспомнить, что же хранилось в дальних шкафах, а ведь эти вещи когда-то было жалко выбросить. Ее главная рекомендация немного утопическая, но все же дает понимание об истинной ценности тех или иных вещей для вас: спросите себя, что вы первым делом схватите в огне, и оставляйте только те вещи, которые вас действительно радуют.

5. Удовольствие от уборки с «Флайледи»

«Флайледи» — пожалуй, самая известная система уборки, в том числе и потому, что ее основатели считают: от процесса нужно получать удовольствие. Главный принцип — постараться убрать из жизни такой стресс, как генеральные многочасовые уборки по выходным. Они забирают время у семьи и отнимают мотивацию делать свой дом красивым. Автор Марла Силли советует уделять наведению порядка 15 минут в день и буквально ставить таймер. В течение недели каждый день уделяйте одной зоне. К примеру, понедельник — прихожая, вторник — ванная, и так далее.

Раз в неделю делайте уборку, чтобы убрать пыль и вымыть полы, но этот процесс не должен длиться больше 1 часа.

Тушите «горячие точки» — это места, где постоянно собираются вещи: кухонный стол, журнальные столики, рабочее место. Уборка в таких точках займет не больше 5 минут.

6. Расхламление по-американски

Расхламление — увлечение американских домохозяек. Это помогает более качественно проводить уборку и не накапливать лишнего. А вот избавляется от хлама каждая на свой лад. «Метод специальной коробки»: складываем сюда предметы, которыми не пользуемся, наполняем коробку в течение месяца. Раз в месяц раздаем, продаем или выбрасываем эти вещи.

«Метод 1/10»: каждые 10 дней избавляемся от 1 вещи.

«Метод ракеты»: каждый день посвящаем 10 минут тому, чтобы пробежаться по квартире и собрать в коробку или пакет мусор.

7. «Сверкающий дом», или «овечки и червячки»

Немного немецкой педантичности? В системе «Сверкающий дом» главное — не воспринимать уборку как нечто глобальное и неприятное. Создатели превратили ее в набор маленьких ежедневных ритуалов. «Уничтожение улик» — то есть убираем за собой сразу, это главный принцип системы.

«Мини-рутина» — утренняя уборка, которая начинается с проветривания комнаты, приведения в порядок постели, раскладывания по местам вещей и полива цветов.

«Комната дня» — в выбранной комнате мы делаем больше, чем в остальных, уделяя ей внимание в течение 15–30 минут.

«Овечки» — задания для «комнаты дня». «Овечек» нужно «убивать» по одной, чтобы к концу недели не набралось огромное «стадо».

«Уточки» — это задания по расхламлению квартиры, с ними можно справляться по одной или выбрасывая целые коробки «уточек».

«Червячки» — ежедневные маленькие задания для детей, которые им будет весело выполнять, но при этом они должны привыкнуть понемногу трудиться каждый день. Рассадить кукол, собрать игрушки, сложить свою одежду после стирки — «червячки» становятся крупнее в зависимости от возраста ребенка.