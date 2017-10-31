7 симптомов, которые помогут распознать инсульт у женщин

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Инсульт может случиться с человеком практически в любом возрасте. По статистике, женщины в возрасте от 18 до 40 лет чаще подвержены инсультам, чем мужчины того же возраста.

AdMe.ru писал о признаках инфаркта, а теперь делится с вами симптомами инсульта, убивающего вдвое больше женщин, чем рак груди. Узнать еще больше об инсульте можно на страницах Фонда по борьбе с инсультом ОРБИ: facebook.com/orbifond, ok.ru/orbifond и vk.com/orbifond.