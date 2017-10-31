7 симптомов, которые помогут распознать инсульт у женщин
Инсульт может случиться с человеком практически в любом возрасте. По статистике, женщины в возрасте от 18 до 40 лет чаще подвержены инсультам, чем мужчины того же возраста.
AdMe.ru писал о признаках инфаркта, а теперь делится с вами симптомами инсульта, убивающего вдвое больше женщин, чем рак груди. Узнать еще больше об инсульте можно на страницах Фонда по борьбе с инсультом ОРБИ: facebook.com/orbifond, ok.ru/orbifond и vk.com/orbifond.
Виды инсульта
- Ишемический инсульт. При ишемическом инсульте повреждение тканей головного мозга вызывается недостатком кровоснабжения из-за закупорки или сужения сосудов.
- Геморрагический инсульт. Причиной внутримозгового кровоизлияния, или геморрагического инсульта, становится разрыв сосудов головного мозга или проникновение элементов крови сквозь их стенки.
Факторы риска
- Повышенное артериальное давление
- Сахарный диабет
- Различные заболевания сердца
- Курение
- Ожирение
- Повышенное содержание холестерина в крови
- Алкоголь
- Стресс
- Недостаточная физическая активность
Симптомы инсульта у женщин
Международная практика показывает, что у женщин смертность от инсульта гораздо выше, чем у мужчин. Одна из главных причин этого — неспецифические симптомы, которые на первый взгляд сложно связать с инсультом.
Кроме того, риск инсульта увеличивается во время беременности, приема противозачаточных препаратов, гормональной терапии в период климакса и при различных заболеваниях, связанных с нарушением гормонального фона.
- Ухудшение зрения. Внезапная потеря зрения, спровоцированная инсультом, может затронуть один глаз или оба. Возможно также появление слепых пятен, вызванное поражением зрительных долей мозга.
- Резкая головная боль. Головная боль наступает резко и имеет ярко выраженный характер. Очень часто сопровождается сильной тошнотой и рвотой.
- Внезапная и резкая боль в груди. Этот синдром может сопровождать и сердечный приступ, однако в сочетании с икотой очень часто сигнализирует об инсульте.
- Нарушение координации. Внезапная потеря координации и ориентации в пространстве говорит о повреждении зон мозга, ответственных за движение.
- Внезапная усталость. У активного и подвижного человека может резко меняться поведение, появляется сонливость и нежелание делать что-либо. Кроме того, у женщин нередко проявляются признаки депрессии.
- Потеря сознания. О приближении обморока нередко свидетельствует резкое покраснение лица, одышка и учащенное сердцебиение.
- Боль в половине лица. Еще один «женский» симптом инсульта — внезапная резкая боль, возникающая в одной половине лица или тела или в одной из конечностей.
Тест на инсульт
Если вы заметили у себя или у другого человека любой из перечисленных выше симптомов, проведите тест, который поможет распознать инсульт.
- Улыбка. Улыбнитесь или попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет асимметричной (один уголок рта останется неподвижным).
- Руки. Поднимите обе руки или попросите сделать это и подержать не менее 5 секунд под углом 90°. В случае инсульта одна из рук опустится.
- Речь. Произнесите или попросите произнести простую фразу или свое имя. Замедленная речь или отсутствие ответа красноречиво сигнализируют об инсульте.
Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, немедленно вызывайте скорую помощь. Помните! У врачей есть всего не больше 4,5 часа, чтобы спасти человека и вернуть его к нормальной жизни.
Фото на превью depositphotos
По материалам mayoclinic.org, webmd.com, stroke.org, womenshealth.gov