7 сигналов организма, которые не стоит игнорировать, чтобы сохранить здоровье

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Регулярный домашний медосмотр помогает выявить и предотвратить опасные заболевания. К примеру, 70 % случаев рака молочной железы выявляются пациентами самостоятельно в результате самообследования. Но если про обследование груди знает практически каждая девушка, то за состоянием глаз, языка или кожи следят далеко не все. В этой статье мы расскажем, на что точно стоит обратить внимание, чтобы оставаться здоровым.

AdMe.ru собрал 7 изменений в организме, которые свидетельствуют о проблемах со здоровьем.

1. Скачки веса

За весом нужно следить не для того, чтобы узнать, сколько килограммов «посчастливилось» наесть за выходные. Резкое снижение массы тела не всегда свидетельствует о том, что вы правильно питались, а неожиданные +5 кг вовсе не обязательно являются последствиями поедания тортиков и бутербродов с колбасой. Причины резкого скачка веса могут быть разными. Нарушения функций щитовидной железы. Если щитовидка вырабатывает слишком много или слишком мало гормонов, происходят скачки веса. Обратитесь к эндокринологу, сдайте анализ на уровень тиреотропного гормона. В некоторых случаях врач может назначить и биопсию щитовидной железы.

Недосып. Встревоженный организм воспринимает недосып как стресс и начинает откладывать жир «про запас». Выработайте режим дня и спите не менее 8 часов в сутки.

Гормональный дисбаланс, особенно перед менструацией. Чаще всего перед менструацией увеличиваются грудь и живот. Посетите гинеколога, сдайте анализы на гормоны и ни в коем случае не травите себя мочегонными таблетками.

2. Отеки

Если к вечеру у вас появляется пара лишних килограммов, отекают голени и с трудом снимаются кольца, а любимые туфли неожиданно становятся малы, то, скорее всего, у вас отечность, и это не просто эстетическая проблема. Причины отеков бывают разные. Проблемы с почками. Утренние отеки, мешки под глазами и одутловатое лицо могут свидетельствовать о проблемах с почками. Ни в коем случае не пейте мочегонные чаи и таблетки. Обратитесь с проблемой к урологу, сходите на УЗИ органов мочевыводительной системы.

Высокое давление или проблемы с сердцем. Сердечные отеки обычно двусторонние и проявляются в первую очередь на ногах. Ведите дневник давления, отслеживайте его резкие повышения. Сходите на прием к кардиологу и обследуйте сердце.

Варикозное расширение вен. Если у вас отекает только одна нога или вы замечаете торчащие вены, то, скорее всего, отечность связана с варикозом. Посетите флеболога, сходите на УЗИ вен. Оно позволит выявить плохую работу венозных клапанов.

3. Появление синяков

Если синяки появляются на теле с завидным постоянством, а вы нигде не ударялись, то это говорит о нарушениях в работе организма. Причины появления синяков довольно разнообразны — от нехватки витаминов до заболеваний крови. Нехватка витамина С. Цингой сейчас никто не болеет, но все же недостаточное количество витамина С в организме приводит к проблемам с обменом веществ и появлению синяков. Разнообразьте свое питание, включите в рацион продукты, содержащие витамин С. Обратитесь к терапевту, сдайте анализы на содержание в организме витаминов и макроэлементов.

Васкулиты. Это группа заболеваний, при которых стенки сосудов воспаляются и разрушаются. Посетите терапевта, сдайте общий анализ крови, проведите иммунологические исследования и посетите флеболога.

Патологии тромбоцитов. Тромбоциты — это клетки, ответственные за свертываемость крови. Уменьшение образования тромбоцитов и их быстрый распад приводят к появлению синяков. Запишитесь на прием к дерматологу или флебологу, сдайте общий анализ крови, комплексный анализ показателей свертываемости крови и щипковую пробу.

4. Состояние языка

Цвет языка, наличие налета являются индикаторами различных заболеваний. Если налет тонкий и нет никаких проблем с работой внутренних органов, то беспокоиться не о чем: такой налет присутствует даже у здоровых людей. Другое дело, если язык сильно обложен налетом. Проблемы с ЖКТ. Об этом свидетельствует толстый белый налет, который может треснуть в прикорневой зоне. Если язык обложен, а вы иногда чувствуете боли в области желудка, то лучше посетить гастроэнтеролога.

Проблемы с печенью и желчным пузырем. При подобных проблемах налет на языке обильный и желтый, а во рту может быть горький привкус. Обратитесь к гастроэнтерологу или гепатологу для выяснения конкретной причины появления налета.

Болезни кишечника. Серо-желтый налет появляется при хронических заболеваниях кишечника или при обезвоживании организма. Как и в предыдущих случаях, следует записаться на прием к гастроэнтерологу.

5. Белки глаз

Цвет белков глаз может многое рассказать о вашем здоровье. Нормальный цвет белков — белый, а вот желтые или красные глаза — признак патологии. Проблемы с печенью. Белки глаз могут пожелтеть при болезнях и различных поражениях печени. Посетите терапевта или гепатолога, сдайте общий анализ крови.

Заболевания глаз. Красные или желтые белки свидетельствуют об инфекционных или специфических заболеваниях глаз. Обратитесь к окулисту для постановки диагноза и получения адекватного лечения.

Усталость или интенсивная работа. Белки глаз могут покраснеть или пожелтеть после длительного сидения за компьютером или сосредоточенной работы. Сделайте гимнастику для глаз и посетите офтальмолога, чтобы он подобрал глазные капли.

6. Ногти

Изменение цвета и состояния ногтей — это не только эстетическая проблема. Ногти отражают состояние здоровья человека. Нормальные ногтевые пластины — гладкие, ровные, слегка выпуклые и однородного цвета. Причин деформации ногтей может быть несколько. Грибковые поражения, или онихомикоз. В толще ногтя появляются желтые, коричневые, черные пятна и полосы, ноготь может начать крошиться. Запишитесь на прием к врачу-дерматологу: он выявит тип грибка и назначит правильное лечение.

Дефицит витаминов. Нехватка витаминов D, В1, дефицит кальция или железодефицитная анемия деформируют ногти. Обратитесь к терапевту и сдайте анализы на содержание витаминов.

Ревматизм. Белые пятна на ногтях, расслоение ногтевой пластины и небольшие вмятинки могут быть признаками ревматизма. Для начала обратитесь к дерматологу или подологу для выявления причины деформации, после чего вас направят к неврологу или ревматологу.

7. Десны

Если здоровые розовые десны неожиданно покраснели и опухли, то это тревожный звоночек. Слабые и больные десны — признак заболеваний полости рта. В зависимости от расположения припухлостей и покраснений можно выявить то или иное заболевание. Гингивит. Слизистая оболочка воспаляется точечно, вокруг конкретного зуба. Десна кровоточит, возникают болезненные реакции на горячую или холодную пищу. Посетите стоматолога-терапевта или пародонтолога для назначения правильного лечения.

Пародонтит. Десна отодвигается от зуба и образуется «карман», куда попадают остатки пищи, из-за чего возникают отеки и воспаления. Как и в первом случае, обратитесь к стоматологу-терапевту или пародонтологу.

Пародонтоз. При пародонтозе десны медленно разрушаются: оголяются шейки зубов, увеличиваются щели, одна десна постепенно возвышается над другой. Обратитесь к стоматологу-терапевту или пародонтологу для назначения адекватного лечения.

Проводите ли вы самостоятельные осмотры дома? И если да, то на что обращаете внимание? Поделитесь своими наблюдениями в комментариях.