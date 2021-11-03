7 секретов медленного старения от индонезийских женщин

У каждой нации есть собственные секреты красоты. Некоторые косметические процедуры уходят корнями в древность и используются веками. Так, в Индонезии женщина в 53 может выглядеть на 35. Блогер Пуспа Деви — яркий тому пример.

Мы в AdMe.ru верим, что в здоровом теле — здоровый дух, поэтому хотим поделиться 7 секретами из Индонезии, которые помогут этого достичь.

1. Используют рисовую муку

Из рисовой муки индонезийские женщины делают маски для лица. Для тела же готовят отшелушивающую смесь из молотого риса, имбиря, орехов, корня куркумы, корицы и порошка сандала. Все эти ингредиенты нужно перемолоть. Такой натуральный скраб смягчает и очищает кожу.

2. Предотвращают появление растяжек

Балийские женщины стараются заботиться о своем теле с головы до пят. Намного проще предотвратить появление растяжек, чем потом с ними бороться. Одна из наиболее популярных процедур на Бали — маска для живота. В ее состав входит молотый рис и кенкур — корень наподобие имбиря. Эти ингредиенты увеличивают эластичность кожи. Довольно часто после родов женщинам делают массаж в сочетании с травяным обертыванием в области живота.

3. Используют папайю и ее семена

Индонезийские женщины делают пюре из молока и папайи и наносят его на кожу лица, чтобы та сияла. Также, чтобы придать своим волосам ухоженный вид, они размалывают семена папайи и разводят их водой. Пасту наносят на голову, оставляют на час, а затем смывают. Эта процедура также делает темный цвет волос индонезиек более насыщенным.

4. Используют козье молоко для ванны

Это древняя традиция, которой следовали яванские принцессы. Такие ванны поддерживают молодость и мягкость кожи. Женщины наливают козье молоко в ванну, садятся в нее на 30 минут, затем молоко смывают.

5. «Принимают» кремовые ванны

В Индонезии кремовая ванна — это излюбленная лечебная процедура для волос. Это не просто ванна с кремом, а более сложный процесс. Сначала нужно нанести на волосы маску из авокадо, затем обдать их паром. После этого следует легкий массаж кожи головы, шеи и плеч. Заканчивается процедура мытьем головы и сушкой феном. Кремовая ванна — процедура не только для релаксации. Она также помогает волосам оставаться сильными и здоровыми и защищает их от воздействия химикатов.

6. Делают массаж 2 раза в неделю

Массаж в Индонезии считается основополагающей процедурой для тех, кто хочет сохранить молодость и здоровье как можно дольше. Основатель модного лейбла Нонита Респати говорит, что у нее есть индивидуальное расписание бьюти-процедур. Помимо маникюра и педикюра она еженедельно делает маски для лица, лечебные процедуры для волос и 2 раза в неделю ходит на массаж.

7. Излучают счастье

Пуспа Деви — одна из самых популярных блогеров в Индонезии, которая в 53 года выглядит на 35, — раскрыла свой секрет молодости. Дело в том, что чем старше она становится, тем более счастливой себя ощущает. Счастье помогает ей поддерживать внутреннюю и внешнюю красоту. Больше улыбайтесь и любите себя.