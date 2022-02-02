7 секретов известных фокусов, которые впечатлят даже завзятых скептиков

Чарующий мир магии привлекает всех от мала до велика. Кто ребенком не любил волшебные фокусы? Да и сейчас, став взрослыми, мы с не меньшим интересом смотрим выступления иллюзионистов.

Нас в AdMe.ru немало впечатлил тот факт, что хорошему фокуснику нужны лишь ловкие руки, тщательная подготовка и как можно больше практики. Сегодня мы расскажем, как воплощаются в жизнь магические трюки, знакомые нам с детства.

7. Бездонный стакан

Для фокуса нужно 4 прозрачных стакана. Самый маленький стакан должен быть ровно в 2 раза меньше, чем второй по величине, второй — в 2 раза меньше, чем третий, и так далее. В самый маленький стакан наливается молоко. Фокусник переливает молоко в стакан, который вдвое больше, и... молоко полностью заполняет второй стакан. Затем он переливает молоко в третий стакан, и его объем снова «увеличивается» в 2 раза. Как это делается: В центре каждого стакана находится твердый пластиковый цилиндр. Жидкость может заполнить только небольшое пространство между стенками стакана и этим цилиндром. Так что количество молока (240 г) не увеличивается в 2 раза, каждый раз оно заполняет пространство одного и того же объема.

6. Лампочка зажигается без электричества

Совершенно обычная не включенная в сеть лампочка загорается в руке иллюзиониста. Как это возможно? Для этого фокуса ему нужна не только ловкость рук, но и немного смекалки. Как это делается: Свет на самом деле исходит от небольшого устройства, спрятанного в руке фокусника. Это обычный светодиод на батарейках. Иллюзионист может включить его, когда захочет. Зрителям кажется, что лампочка загорается с помощью какой-то магической силы.

5. Разделенный человек

Фокусник выглядит так, будто он разрезан пополам и держит в руках собственные ноги. Как это делается: Это всего лишь оптическая иллюзия. Если посмотрите повнимательнее, то сможете заметить, что фокусник держит пластиковые ноги манекена. Все, что требуется для этого трюка, — особая поза и мешковатая одежда, которая сохранит все секреты.

4. Соединенные кольца

Сначала фокусник показывает вам, что 3 кольца соединены между собой. Через секунду он берет 2 из них, а затем «волшебным» образом их разделяет. Магия! Как это делается: В действительности это просто ловкость рук. В одном из колец есть крошечная щель, которую фокусник закрывает ладонью. Вам кажется, что кольца все еще соединены, но на самом деле их расцепили чуть раньше.

3. Антигравитационный наклон

Майкл Джексон, вне всяких сомнений, был одним из величайших певцов и танцоров в мире. После просмотра клипа на песню «Smooth Criminal» у всех его поклонников возник один-единственный вопрос: как у него получился этот удивительный наклон вперед, который нарушает законы гравитации? Как это делается: Секрет здесь в специально разработанных ботинках с устройством сцепления со сценой. Специальная прорезь в нижней части пятки соединялась со штифтом на полу, поэтому король поп-музыки мог легко поддерживать вес собственного тела даже при выполнении этого культового танцевального движения.

2. Вытягивание карты

Фокусник просит добровольца выбрать случайную карту и показывает ее зрителям. Допустим, это 6 червей. Затем доброволец кладет карту обратно в колоду. Фокусник бросает карты в свой цилиндр. Далее он берет простую веревку, опускает ее конец в шляпу и... каким-то образом вытаскивает карту, которую выбрал зритель. 6 червей! Как это делается: Во-первых, колода только кажется обычной. В ней 52 одинаковые карты — 6 червей. Во-вторых, внутри шляпы одна из шестерок уже обвязана коротким куском веревки с мощным магнитом на конце. Веревка, которую фокусник опускает в шляпу, также заканчивается магнитом. Два магнита соединяются, и маг вытягивает «вашу» карту.

1. Левитирующий человек

Некоторые полагают, что особые техники медитации позволяют людям левитировать. Но если вы увидите уличного фокусника в костюме монаха, парящего в воздухе, не стоит верить своим глазам. Как это делается: Чтобы «парить» в воздухе, маг просто использует специальную металлическую конструкцию, искусно спрятанную под его мешковатой одеждой.