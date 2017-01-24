7 самых действенных упражнений, чтобы избавиться от второго подбородка

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Чтобы наше тело оставалось молодым и подтянутым, нужно правильно питаться и выполнять физические упражнения. Это утверждение справедливо и для нашего лица, ведь с возрастом оно теряет былую эластичность и красоту. Поэтому AdMe.ru публикует комплекс лучших упражнений, которые, по мнению врачей, помогут вашему лицу оставаться молодым и подтянутым долгие годы.

Разогреваем мышцы

Так же, как и перед началом любой тренировки, нужно сделать легкую разминку, чтобы разогреть мышцы лица. Совершайте движения нижней челюстью, подвигайте ей вперед-назад, вправо-влево. Все движения должны быть легкими, плавными и без резких рывков. Для разогрева 8–10 раз будет вполне достаточно.

1. Ковш

Откройте рот и зацепитесь нижней губой за нижние зубы. Представьте, будто вам нужно зачерпнуть воду при помощи нижней челюсти. Опустите голову, зачерпните и закрывайте рот, одновременно поднимая голову вверх. При выполнении важно, чтобы уголки губ были полностью расслаблены. Повторяйте 5–7 раз.

2. Достать до носа

Слабая подъязычная мышца приводит к возникновению второго подбородка, поэтому ей также стоит уделить внимание. Высуньте язык как можно дальше и постарайтесь достать им до кончика носа. Губы при этом должны быть максимально расслаблены. Повторяйте 5 раз.

3. Идеальный овал

Чтобы сохранить овал лица, подтянуть щеки, выполняйте следующее упражнение: поверните голову влево, с напряжением выдвиньте вперед нижнюю челюсть. Вы должны почувствовать, как напряглись мышцы на шее с левой стороны. Теперь повторите в другую сторону. Для каждой стороны выполняйте по 5 раз.

4. Поцеловать жирафа

Представьте себе, что вам очень сильно захотелось поцеловать жирафа (ну или кого-нибудь очень высокого). Поднимаете голову вверх, нижнюю челюсть немного выводите вперед, а губы складываете трубочкой. Если все делаете правильно, то должно появиться сильное напряжение в шее. В таком положении задерживаетесь в течение 5–8 секунд. Повторите 5 раз.

5. Сопротивление

В этом упражнении вам нужно поместить два кулака под подбородком. Теперь начните слегка опускать нижнюю челюсть, одновременно надавливая на нее кулаками, и, преодолевая сопротивление, напрягайте мышцы. Сила нажатия должна постепенно возрастать. Когда достигните наибольшего напряжения, задержитесь на 3 секунды, затем на 3 секунды расслабьтесь. Повторяйте 5–7 раз.

6. Улыбка

Стисните зубы и одновременно постарайтесь максимально сильно растянуть губы в стороны. Затем начинайте надавливать кончиком языка на небо, постепенно увеличивая силу нажима. Если возникает сильное напряжение в мышцах подбородка, значит вы делаете все правильно. Удерживайте напряжение в течение 5 секунд, потом на 3 секунды расслабьтесь. Повторяйте 5–8 раз.

7. Бука

Заполните рот воздухом, плотно сомкните губы и раздуйте щеки. Теперь ладонями надавите на щеки так, чтобы ощущалось напряжение мышц. Прилагая максимум усилий, задержитесь на 3–5 секунд, после чего выпустите воздух и расслабьтесь. Повторяйте упражнение 5–6 раз.