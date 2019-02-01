7 рекомендаций по питанию и образу жизни от американского брокера, который похудел на 100 кг без диеты

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Джон Габриэль (John Gabriel) — брокер с Уолл-стрит, который сумел похудеть на 100 кг без диет и усиленных физических тренировок. Сегодня его советы помогают избавиться от лишней массы тысячам людей в 60 странах мира. Его клиенты теряют десятки килограммов, когда борются со стрессом по его системе и налаживают гормональный фон.

Мы в AdMe.ru заинтересовались методом Джона и решили поделиться им с вами. Этот способ похудения прост и легко применим. Однако советуем с осторожностью следовать рекомендациям седьмого пункта, особенно если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Джон начал набирать вес с 1990 года. Это происходило без видимой причины. В 2001 году мужчина весил более 180 кг. К этому времени он перепробовал множество диет, лично работал с ведущими диетологами, такими как Аткинс и Притикин, но только зря потратил время и деньги. Сбросив 5 кг, он вскоре набирал 7, снова сбрасывал вес, но килограммы возвращались быстро и в еще большем количестве. Тренировки тоже не дали результата, так как после интенсивной физической нагрузки Джон испытывал сильное чувство голода. 11 сентября 2001 года он по случайности пропустил рейс из Ньюарка, который был захвачен террористами. Это событие заставило его переоценить свою жизнь. Габриэль понял, что убивал себя на нелюбимой работе, вместо того чтобы жить, как ему по душе. Он решил больше никогда не сидеть на диетах, а вместо этого разобраться в особенностях человеческого организма. Джон часами читал, как влияют гормоны, нейротрансмиттеры и ферменты на рост массы тела.

Габриэль пришел к выводу, что диеты не работают. Когда мы ограничиваем себя в питании, организм считает, что мы голодаем. Поэтому сразу после отказа от диеты он начинает усиленно набирать вес и делает это с запасом. Для похудения необходимо отказаться от подсчета калорий и создать правильную гормональную среду. А поскольку стресс, переживания и проблемы могут нарушить внутренний баланс, необходимо заботиться не только о теле, но и о душевном спокойствии. Переедание, подчеркивает Джон, — не причина набора веса, а лишь следствие эмоциональных переживаний. Рабочий стресс, конфликты с партнером, финансовые затруднения — вот что привело его к ожирению. И вот 7 действий, которые помогли Джону стать стройным и уверенным в себе.

1. Он полностью отказался от диеты

Джон узнал, что его тело испытывает недостаток в некоторых питательных веществах, таких как качественные белки и кислоты омега-3. Он обеспечил свое тело всеми необходимыми веществами. И заметил, что организм научился отдавать предпочтение здоровой, богатой витаминами и минералами пище.

2. Наладил работу пищеварительного тракта

Одна из причин, почему тело испытывает недостаток питательных веществ, — это нарушенное пищеварение. Проблемы с желудочно-кишечным трактом заставляют организм накапливать жир. Джон начал есть больше ферментированных продуктов и принимать пробиотики. Наиболее полезными для здоровья кишечника он считает квашеную капусту, кимчхи, кокосовый кефир и ореховые сыры, а также костные бульоны, поскольку они содержат в себе коллаген.

3. Справился с эмоциональными проблемами

Некоторым людям похудеть мешают эмоциональные травмы или ощущение незащищенности. Они бессознательно ощущают себя в большей безопасности с лишним весом. Таких людей довольно много. «Примерно 65–70 % людей, с которыми я работаю, используют вес как форму защиты. Я называю это эмоциональным ожирением», — утверждает Джон. Он сам работал с очень агрессивным и сложным партнером. И однажды осознал, что отгораживается от него лишней массой. Джон начал использовать визуализацию, которая помогла ему решить внутренние проблемы и перестать использовать вес в качестве брони. Он представлял себя в идеальной физической форме и окружал себя в воображении непроницаемым столпом света. После того как он перестал воспринимать лишние килограммы в качестве барьера между собой и окружающим миром, вес понемногу начал уходить.

4. Нормализовал сон

Недостаток сна или неполноценный отдых повышают уровень гормона кортизола, который усиливает тягу к нездоровой пище. У Джона был нарушен сон из-за ночного апноэ — храпа. Лишь после того, как он обратился к врачу и избавился от этой проблемы, он смог полноценно высыпаться и стал ощущать прилив энергии. Кроме того, брокер перестал испытывать желание перекусить чем-то калорийным и бесполезным вроде сладостей или пиццы. Стоит заметить, что вы можете даже не догадываться о том, что страдаете от храпа и набираете из-за этого вес. Спросите близких: они наверняка об этом знают больше вас.

5. Избавился от стресса

Стресс также способствует выбросу кортизола и других гормонов, отвечающих за набор запасных килограммов. Использование медитации и визуализации помогло Джону избавиться от постоянного напряжения и сделало более счастливым. По его словам, хотя проблемы и не исчезли из его жизни, изменилось отношение к ним. В результате гормоны стресса стали менее активными, а вместе с ними пропало и сильное чувство голода. Для внутреннего успокоения Джон также рекомендует использовать цигун или йогу. Или любое другое занятие, которое приносит вам душевный комфорт.

6. Стал вести более спокойный образ жизни

Джон переехал в более доступный дом, избавился от лишних расходов и стал чувствовать себя более спокойно и уравновешенно. Он начал выращивать собственные овощи и фрукты. Теперь вместо того, чтобы поддаться соблазну съесть что-то малополезное, он мог сорвать свежий овощ и зарядиться здоровой энергией. А окончательно отказаться от сладостей Габриэлю также помогла визуализация: он представлял себе сахар кусками стекла, а конфеты и печенье — в отвратительном виде. В короткие сроки у него выработалась стойкая неприязнь к этим продуктам, он смог легко обходиться без них. Вкусные и полезные блюда Джон готовит по собственным рецептам. Однако если вы съели что-то неполезное, Джон советует не осуждать себя и отнестись к этому спокойно. Продолжайте двигаться в выбранном направлении и забудьте об этом неприятном инциденте.

7. Обогатил организм живыми витаминами

Джон потерял 81 кг, но после этого стрелка весов словно замерла, а несколько лишних килограммов никак не хотели уходить. Тогда он включил в рацион больше богатой витаминами пищи: салатов с зеленью, ростков растений и овощных соков. В большом количестве пил воду с лимоном. В результате последние 19 кг он потерял намного быстрее, чем первые.