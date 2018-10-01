7 рецептов сидячих ванночек, за которые ваше тело скажет вам спасибо

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Сидячая (поясная) ванночка похожа на обычную, только в теплую воду погружаются бедра и ягодицы. Ее можно сделать в обычной ванне или большом тазике. В основном такие водные процедуры проводятся в лечебных целях — для уменьшения дискомфорта и болей, снятия воспаления или раздражения в нижней части тела. Сидячие ванны рекомендуются врачами и в очень редких случаях вызывают побочные эффекты.

AdMe.ru нашел 7 рецептов сидячих ванночек, которые помогут вам оставаться здоровыми и молодыми.

1. Простая сидячая ванна с солью

Соль — отличное антибактериальное и заживляющее средство. Соленые сидячие ванны используются при множестве заболеваний: от геморроя до кожного зуда. И их действительно легко сделать: вам понадобятся 1/4 чашки соли и максимально горячая вода, которую вы сможете терпеть. Оставайтесь в ванне в течение минимум 30 мин. и слейте воду, когда станет слишком холодно.

Независимо от того, будете вы использовать специальное приспособление для сидячих ванночек или нет, такие водные процедуры помогут заботиться о своем здоровье и справляться со многими проблемами, не выходя из дома. Но не забывайте, что нужно оставаться в ванне не менее 15 мин., так как для уменьшения боли и дискомфорта 5 или 10 мин. будет недостаточно.

2. Пищевая сода

Можно сделать сидячую ванну с пищевой содой, которая найдется дома у большинства девушек. Рекомендуем этот рецепт для борьбы с инфекциями, поскольку сода обладает мощным антибактериальным эффектом. Для приготовления ванночки вам понадобятся 4–5 ст. л. пищевой соды и теплая вода. Дождитесь полного растворения порошка и наслаждайтесь купанием. Для максимального эффекта подождите хотя бы 20 мин. или пока вода не остынет.

3. Травяная сидячая ванна

Рецепт этой травяной ванночки будет особенно полезен женщинам, которые недавно стали мамами. Вам понадобятся: 1 чашка (255 г) крупной морской соли, 60 г лаванды и 60 г гамамелиса (можно заменить эфирными маслами), 60 г подорожника, 60 г тысячелистника, 60 г календулы, 60 г ромашки.

Смешайте все ингредиенты и поместите в небольшой бумажный или тканевый пакетик. Опустите его в очень горячую воду и подождите, пока растворится соль. Когда температура в ванне станет комфортной, можно начинать расслабляться.

4. Сидячая ванночка с маслами

Эти ванны не только обладают заживляющим эффектом, но и хорошо расслабляют благодаря роскошной ароматерапии. Также они помогают облегчить симптомы половых заболеваний. Для этого средства понадобятся следующие ингредиенты: 1/2 чашки английской соли, 2 ст. л. пищевой соды, 2 ст. л. гамамелиса, 1 ст. л. оливкового масла, по 8 капель эфирных масел лаванды и ромашки. И конечно, вода. Смешайте соль с содой. Добавьте все остальное, снова перемешайте и опустите в воду. Балуйте себя сидячей ванной в течение 15–20 мин.

5. Сидячая ванна с голубикой

Рецепт ванны с листьями голубики поможет вылечить инфекции мочеполовой системы и геморрой. Кроме того, ванночки с голубикой помогают при диарее и заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Возьмите 2 ч. л. сушеных листьев голубики, добавьте 1 чашку воды и доведите до кипения. Теперь нужно вылить отвар в ванну и оставаться в воде примерно 20 мин.

6. Сидячая ванна с гамамелисом

Гамамелис, известный также как «ведьмин орех», уменьшает боль, зуд и кровотечение, без которых, к сожалению, не обходится геморрой. Эту ванночку можно сделать двумя способами: опустите в теплую воду примерно 10 г листьев гамамелиса или 1/4 чашки английской соли вместе с экстрактом гамамелиса.

7. Сидячая ванночка с яблочным уксусом

Ванны с яблочным уксусом — натуральное антибактериальное средство, которое поможет справиться со многими болезнями. Просто вылейте 1/2 чашки органического яблочного уксуса в теплую соленую воду. Расслабляйтесь в ванне не менее 15–20 минут. Водные процедуры можно дополнить чтением книг или прослушиванием любимой музыки. Тогда сидячие ванночки станут полезными не только для здоровья, но и для души.

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