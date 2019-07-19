7 распространенных мифов о гормонах и как они влияют на организм на самом деле

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Наши гормоны активизируют и контролируют самые разные процессы в организме: рост клеток, репродуктивную функцию, уровень энергии. Однако нередко мы списываем на них перепады настроения, проблемы с весом, сном, кожей. Но как много мы на самом деле знаем об этих веществах и в какие мифы готовы верить?

AdMe.ru изучил, что думают эндокринологи о популярных мнениях, которые связаны с гормональным здоровьем.

Миф № 1: Гормональные контрацептивы способствуют увеличению веса

Один из главных вопросов, которые волнуют женщину, которая собирается принимать оральные контрацептивы, — не повлияют ли они на вес. Ведь известно, что повышение уровня эстрогенов может приводить к замедлению метаболизма и накоплению жировой ткани. А наиболее распространенными препаратами сегодня являются комбинированные контрацептивы, которые содержат эстроген и прогестоген (синтетическая форма прогестерона). Действительно, такая проблема могла существовать в 60-70 годах ХХ века, когда такие препараты только появились и содержали очень высокие дозы эстрогена. Современные же средства содержат синтетические гормоны, которые были созданы с учетом особенностей женского организма, и не приводят к набору веса. В побочных действиях иногда может быть указан набор веса, но, как правило, это не больше 2 кг в год и происходит он у незначительного процента женщин, склонных к отечности тканей (прогестин приводит к небольшой задержке жидкости в организме). Также врач должен предупредить, что гормональный препарат может повлиять на увеличение аппетита, который нужно контролировать более внимательно. Если же вес растет значительно — это не побочный эффект таблеток, а гормональное нарушение и нужно проконсультироваться с врачом.

Миф № 2: У женщин нет мужских гормонов

В мужском и женском организмах преобладают свои гормоны под общим названием «андрогены» у мужчин и «эстрогены» у женщин. Андрогены обеспечивают развитие мужского типа телосложения, рост мышечной массы, низкий тембр голоса, работу половых органов. Эстрогены отвечают за женское телосложение: развитие молочных желез, менструального цикла, возможность беременности. Но все дело в балансе. У мужчин до 80 % всех половых гормонов — андрогены, остальное приходится на эстрогены. У женщин — наоборот: 25 % — андрогены (преимущественно тестостерон) и 75 % — эстрогены. Если баланс нарушается, возникают проблемы. Например, при повышенном тестостероне у женщин значительно снижается возможность забеременеть и выносить ребенка. Если же этот гормон в норме, то он влияет на переработку жиров, настроение, работу мозга, укрепление мышц. Избыток женских гормонов у мужчин приведет к ожирению по женскому типу, отекам, снижению полового влечения. Если же пролактин и окситоцин в норме, то будет все в порядке с костной тканью, уровнем сахара в крови, водным балансом. Также эти гормоны оказывают профилактическое действие и защищают от рака простаты.

Миф № 3: Гормоны значительно влияют на настроение здорового человека

Если речь идет о женщине без особых проблем со здоровьем, то эндокринологи говорят, что в большинстве случаев плохое настроение, плаксивость и эмоциональное возбуждение у женщин обычно никак не коррелируют с гормональными всплесками и предменструальным синдромом. Такие состояния, связанные именно с гормонами, наблюдаются у 1,3-5 % женщин. Остальные больше подвержены социальному мифу о ПМС. Но что касается людей с серьезными заболеваниями, то именно гормоны могут отвечать за их эмоциональную неустойчивость. К примеру, больные сахарным диабетом могут быть раздражительными из-за повышенного уровня адреналина.

Миф № 4: Мелатонин можно применять как снотворное

Выработка известного «гормона ночи», который контролирует биоритмы человека, хоть и происходит во время сна, но напрямую связана с уровнем освещенности комнаты, в которой вы спите. Любой свет, даже самый незначительный, например фонарь за окном, снижает выработку мелатонина, что напрямую влияет на здоровье и красоту. Но столь модный сейчас прием мелатонина в таблетках без показаний (например из-за джетлага — синдрома смены часового пояса) не одобряется врачами. Но в случае серьезных нарушений сна его прием тоже далеко не всегда оправдан. Бесконтрольный прием таблеток может повлиять на процессы овуляции, кровяное давление, уровень сахара в крови. Лучшее решение для правильной выработки гормона — режим сна и максимальное затемнение спальни. Если же вы вынуждены работать в ночное время, то освещение по возможности должно быть тусклым.

Миф № 5: Длительный прием гормональных контрацептивов может спровоцировать онкологические заболевания

На самом деле если контрацептивы подобраны грамотным врачом и на основе анализов, принимаются без нарушений, то они полезны для здоровья и могут снижать риск развития некоторых форм онкологических заболеваний, к примеру рака эндометрия, яичников и колоректального рака. При этом чем дольше продолжается прием препаратов, тем ниже становится риск развития. Однако результаты ряда исследований говорят о том, что риск развития рака груди незначительно повышается. Поэтому врач должен подбирать контрацептивы на основе тщательного сбора анамнеза пациентки.

Миф № 6: На неспособность забеременеть влияет только избыток тестостерона

При избытке мужских гормонов женщина действительно испытывает трудности с зачатием. Однако на детородную функцию может влиять и «гормон стресса» — кортизол. В норме он отвечает за нашу бодрость и энергию, скорость метаболизма, повышает адреналин и фокусирует наше сознание на опасности. Повышение же уровня кортизола грозит гипертонией, сахарным диабетом, истощением надпочечников, перепадами настроения и трудностями с зачатием. При этом не кортизол провоцирует стресс, а наоборот: когда происходит кризисная ситуация, организм переходит в состояние «выжить»; а когда стоит вопрос выживания (именно так организм воспринимает стресс), то размножаться не имеет смысла. Поэтому тем, кто готовится стать мамой, и рекомендуют сохранять спокойствие и по возможности избегать неприятных ситуаций.

Миф № 7: Анализы на гормоны неинформативны, потому что гормональный фон все время меняется

Конечно, гормональный фон изменяется в течение дня и месячного цикла (у женщин). Однако у каждого гормона есть особое время, когда можно проверить работу организма. Например, анализ на уровень гормона щитовидной железы ТТГ нужно сдавать в утреннее время, с 8:00 до 10:00, обязательно натощак и в максимально спокойном эмоциональном состоянии. Половые гормоны: прогестерон — во 2-й фазе цикла на 21-й день, пролактин — на 1-4-й день цикла по рекомендации гинеколога, эстроген — 5-7-й день цикла. Грамотный врач всегда укажет, как именно нужно сдавать те или иные анализы с учетом времени.

А с какими мнениями о гормонах сталкиваетесь вы?