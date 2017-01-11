7 простых упражнений, чтобы уже к лету стать обладательницей самых сексуальных ножек
Эти упражнения для ног проще, чем кажутся. Они доступны новичкам и могут выполняться везде, где есть место для коврика.
AdMe.ru собрал комплекс из семи простых упражнений, с которыми уже к будущему лету можно стать обладательницей подтянутых ножек. Каждое упражнение стараемся повторять по 30 раз. И не забывайте сделать легкую разминку прежде, чем начать упражняться.
Упражнение 1. Выпад с переменой ног в прыжке
- Встаем в выпад, выведя левую ногу вперед. Держим спину прямо и следим, чтобы правое колено было ниже левого.
- Выпрыгиваем как можно выше, помогая себе руками.
- В полете меняем ноги и приземляемся в выпад, поставив вперед уже правую ногу.
Начинаем с 10–12 повторов, каждый раз меняя ногу при «посадке». Постепенно доводим до 30 повторов.
Упражнение 2. Прыжки с подтягиванием коленей
- Чуть сгибаем колени и отводим руки назад.
- Прыгаем вверх, одновременно стараясь поднять колени повыше.
Это упражнение требует больше усилий, чем остальные. C первого раза сложно сделать 30 прыжков, поэтому советуем разделить их на 3 сессии по 10 прыжков с минутным отдыхом.
Упражнение 3. Подъем ног из положения на боку (для внешней части бедра)
- Ложимся на правый бок и делаем упор на руку. Левой рукой упираемся в пол перед собой.
- Медленно поднимаем и опускаем правую ногу. Не допускаем резких и высоких махов.
- Зеркально повторяем для другой ноги.
Это упражнение не только эффективно для бедер, но и полезно для ягодиц.
Упражнение 4. Подъем ног из положения на боку (для внутренней части бедра)
- Ложимся на правый бок и делаем упор на руку. Сгибаем левую ногу и упираемся ею в пол перед собой, для устойчивости поддерживаем второй рукой.
- Медленно поднимаем и опускаем правую ногу. Не допускаем резких и высоких махов.
Это упражнение также повторяем зеркально для другой ноги.
Упражнение 5. Выпады с гантелями
- Держим спину ровно, руки по швам.
- Не меняя положения спины, поочередно левой и правой ногой делаем обратные выпады (шаг назад).
Старайтесь делать выпад глубже, стремясь сгибать ногу под прямым углом. Вместо гантелей можно использовать бутылки с водой по 0,5 л.
Упражнение 6. Косые наклоны с гантелей
- Левую руку ставим на талию, в правой держим гантелю.
- Делаем шаг влево, наклоняемся вперед с прямой спиной и поворачиваем корпус параллельно правой ноге.
- Правой рукой касаемся левой щиколотки. Правая нога при этом должна быть прямой, левая согнута в колене.
Повторяем упражнение зеркально для другого бока. Гантелю может заменить бутылка с водой объемом 0,5 л.
Упражнение 7. Плавный подъем ног из упора
- Встаем в упор на руки и правое колено. Левую ногу вытягиваем.
- Начинаем медленно поднимать левую ногу, достигая максимальной высоты, затем так же плавно опускаем.
После меняем ногу и повторяем упражнение зеркально.
Фото на превью depositphotos
,
depositphotos
По материалам goodhouse , yoamoloszapatos ,
sporter