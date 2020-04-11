7 простых движений лимфодренажного массажа, который приблизит вас к заветным цифрам на весах

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Наша лимфатическая система ежесекундно транспортирует жизненно важные элементы в теле: воду, минералы, аминокислоты, продукты обмена веществ. Если что-то в этом процессе идет не так, тело отвечает отеками, синяками, высыпаниями и лишними килограммами. Упражнения и массаж помогают лимфатической системе работать как часы, а телу — оставаться здоровым и стройным.

Мы в AdMe.ru подобрали компактный комплекс, который поможет лимфе отлично циркулировать, а значит, самочувствие будет улучшаться, а вес — снижаться. Лучше всего выполнять упражнения утром, после пробуждения. А в бонусе расскажем, каким еще способом можно воздействовать на лимфу и в дополнение сделать красивой кожу.

1. Боковая поверхность шеи

Положите ладони обеих рук на область шеи под ушами. Слегка надавливая, выполняйте движения сверху вниз, доходя до основания шеи. Задерживайтесь на болезненных местах. Повторить: 10 раз.

2. Затылок и шея

Положите ладони обеих рук на область затылка под линией волос. Надавливая, выполняйте движения сверху вниз к плечам. Перенесите руки на переднюю часть шеи и повторите движения. Повторить: 10 раз.

3. Подмышки

Поднимите левую руку, задержите ее в удобном положении. Пальцы правой руки положите на подмышечную область левой руки. Потяните кожу вверх и внутрь в сторону подбородка. Повторить: 5–10 раз на каждую руку.

4. Бока

Захватите кожу в районе бедренной кости двумя пальцами. Мягкими разминающими движениями двигайтесь вверх по направлению к подмышечной впадине. Повторить: 3 подхода по 10 раз для каждой стороны тела.

5. Живот

Расслабьте мышцы пресса. Положите кончики пальцев на живот. Выполняйте движения с легким нажимом по направлению к грудной клетке. Затем помассируйте живот круговыми движениями. Повторить: 10 раз.

6. Лодыжки

Поставьте удобно ногу на возвышение. Обхватите ее руками и, начиная с нижней части ноги от косточки, выполняйте массажные растягивающие движения снизу вверх, к коленям. Повторить: 10 раз на каждую ногу.

7. Бедра

Обхватите рукой область под коленом. Натягивая кожу, продвигайтесь вверх к бедру. Повторить: 10 раз на каждую ногу.

Бонус: массаж сухой щеткой

Массаж щеткой — один из эффективных методов, чтобы поддерживать кожу в тонусе и стимулировать работу лимфатической системы. Он выполняется на сухой коже перед походом в душ. Используйте щетку с натуральной щетиной, не растирайте кожу слишком сильно, чтобы избежать царапин. Движения выполняются по ходу тока лимфы, начиная от ступней.

А вы пробовали делать лимфодренажный массаж? Замечали эффект?