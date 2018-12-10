7 признаков того, что вашему организму нужно больше фолиевой кислоты

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Согласно данным Института медицины США, взрослому человеку необходимо 400 микрограммов фолиевой кислоты ежедневно. Это вещество, также называемое фолатом или витамином В9, принципиально важно для здоровья, так как помогает организму создавать и восстанавливать ДНК и вырабатывать красные кровяные тельца. Если тело испытывает в нем недостаток, вы можете страдать от некоторых проблем со здоровьем и даже заработать анемию — болезнь, при которой внутренние органы не получают необходимое количество кислорода.

AdMe.ru рассказывает о наиболее типичных сигналах, подавая которые, организм требует больше фолиевой кислоты.

7. Когнитивные нарушения

Фолиевая кислота крайне необходима центральной нервной системе. При недостатке этого витамина вы можете страдать от депрессии, иметь проблемы с концентрацией и памятью, стать раздражительным. Если своевременно не заняться этой проблемой, риск развития таких серьезных заболеваний, как слабоумие или болезнь Альцгеймера, может возрасти.

6. Боль в теле

В тяжелых случаях анемии, спровоцированной дефицитом фолиевой кислоты, мозг начинает получать меньше кислорода. В результате сосуды мозга отекают, вызывая головную боль. Однако не только мозг страдает от нехватки кислорода — вы также можете испытывать боль в других частях тела, особенно в груди и ногах.

5. Бледная кожа

Гемоглобин — белок, содержащийся в красных кровяных тельцах, отвечает за доставку кислорода из легких в ткани организма. Когда телу недостает фолатов, в нем не вырабатывается достаточное количество красных кровяных телец (и гемоглобина), чтобы полноценно обеспечить внутренние органы кислородом. В итоге вы можете чувствовать слабость в мышцах, усталость, онемение конечностей, а ваша кожа становится бледной.

4. Одышка

Если вы заметили, что реагируете одышкой на действия, которые раньше не вызывали проблем, это свидетельствует о низком уровне кислорода из-за недостатка кровяных телец. Помимо этого симптома, вы также можете наблюдать учащенное сердцебиение, страдать от головокружения и даже обмороков.

3. Проблемы с пищеварением

Тошнота, рвота, боль в животе и диарея после приема пищи могут стать первыми признаками дефицита фолиевой кислоты в организме. Кроме того, в тяжелых случаях вы также можете страдать от анорексии и существенно сбавить в весе.

2. Язвочки во рту и опухший язык

Эти симптомы обычно проявляются, когда недостаток фолиевой кислоты значителен, и их точно не стоит игнорировать. Язык может выглядеть припухшим, красным и блестящим, особенно в районе кончика и по краям. Из-за нехватки красных кровяных телец вы также можете испытывать боль при глотании или мучиться стоматитом.

1. Ухудшение вкусового восприятия

Если верить некоторым исследованиям, помимо язв во рту, дефицит фолиевой кислоты может отразиться на ваших вкусовых ощущениях. Так происходит потому, что ваши рецепторы, или папиллы, из-за проблем с языком не могут послать сигнал мозгу посредством нервной системы.

Бонус: как восполнить недостаток фолиевой кислоты

Простейший способ решить эту проблему связан с вашим питанием. Чтобы поддерживать нормальный уровень фолатов, необходимо есть больше темно-зеленых овощей типа брокколи, брюссельской капусты, шпината и спаржи. Не лишним будет также регулярно потреблять больше фруктов, бобов, грибов и цельнозерновых продуктов.

Если вы обнаружили у себя один из этих симптомов, первым делом обратитесь к врачу для подтверждения диагноза. Только после этого можно вносить изменения в рацион.

Знаете другие способы распознать нехватку фолиевой кислоты? Посоветуйте в комментариях ниже.