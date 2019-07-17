7 привычек, которые мы считаем полезными для здоровья, но на самом деле от них нет толка (А иногда один вред)

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Существует немало правил, которые мы соблюдаем или пытаемся соблюдать, чтобы поддерживать здоровье или похудеть. Однако некоторые из них на поверку оказываются бесполезными или даже вредными для организма.

Мы в AdMe.ru узнали, что говорят врачи и ученые на этот счет, и собрали привычки, которые стоит пересмотреть, чтобы решить, действительно ли они вам нужны.

1. Пьем воду с лимоном, чтобы похудеть

Ускорение метаболизма и сжигание жира — эти свойства приписываются воде с долькой лимона, которую стоит выпивать каждое утро и желательно в течение дня. Но гастроэнтерологи говорят о том, что с лимоном или без, но вода остается водой, то есть напитком без калорий. Сжигать и метаболизировать нечего. Есть возможность потратить немного калорий, если вода будет прохладной, однако это никак не зависит от того, будет в ней лимон или нет. Вода дает необходимое увлажнение, чтобы наши органы работали нормально. Объективный фактор «похудения»: регулярное потребление воды наполняет желудок, а значит, ваш мозг перестает думать о еде, но сам лимон волшебным образом жир не сжигает. Однако с ним в организм может поступать небольшое количество витамина С. Кроме того, некоторые люди могут выпить больше жидкости, если она имеет вкус.

2. Исключаем глютен, потому что «это вредно»

Разговоры о вредном влиянии глютена на организм связаны с заболеванием под названием «целиакия». Это абсолютная непереносимость глютена, и страдает этим заболеванием около 1 % всех жителей Земли. Существует также состояние, при котором глютен может негативно воздействовать на организм — это аллергия, которую он может спровоцировать, как и любой другой пищевой белок. И 3-е состояние, которое отмечают врачи, — это чувствительность к глютену, когда, употребляя его, человек постоянно ощущает боль в области кишечника, страдает от вздутия, подвержен головным болям и болям в суставах. Негативное же влияние глютена на здоровых людей не доказано, к тому же врачи отмечают, что, исключая глютен, люди часто лишают себя цельнозерновой пищи, которая необходима организму, если нет противопоказаний. Врачи связывают уменьшение общей продолжительности жизни в том числе и с нехваткой нужного количества цельнозерновых продуктов в рационе.

3. Избегаем жиров ради стройности

Жир в продуктах подсознательно воспринимается как что-то плохое. Но отказ от продуктов с нормальной жирностью может сослужить плохую службу. Да, насыщенные жиры и трансжиры стоит исключить из рациона — майонез, выпечка, маргарин и прочие подобные продукты не принесут клеткам ничего хорошего. Но полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры нужно обязательно включать в рацион: это сыр, орехи, жирная рыба, растительные масла, молочная продукция. Известно, что диета с низким содержанием жиров и присутствие в рационе обезжиренных продуктов замедляют метаболизм. И делая выбор в пользу того или иного продукта, нужно обращать внимание не на его жирность, а на калорийность и количество съеденного. Диетологи также отмечают, что продукты с надписью «обезжиренный» мы готовы потреблять в большем количестве.

4. Бегаем, потому что это полезно для здоровья

Людям, которые редко или нерегулярно занимаются спортом, врачи рекомендуют начинать не с бега, а с быстрой ходьбы. Внезапное увлечение бегом может быть опасным для здоровья неподготовленного человека, особенно если имеется лишний вес. Проблемы с суставами, утолщение стенок сердца, негативное влияние на межпозвоночные диски — такие проблемы могут возникнуть при злоупотреблении бегом. Даже если вы достаточно тренированы, не рекомендуется бегать более 50 минут в день.

5. Употребляем пробиотики, забывая о пребиотиках

Эти два понятия часто путают, однако нужно запомнить следующее. Пробиотики — это живые организмы, которые формируют микрофлору кишечника, противодействуя вредным микроорганизмам и укрепляя иммунитет. Это различные бифидо- и лактобактерии. Их численность можно восполнить, употребляя кисломолочные продукты и продукты естественного квашения — квашеную капусту, огурцы. Пребиотики — это химические соединения, компоненты пищи, которые не перевариваются, не усваиваются, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют рост и жизнедеятельность пробиотиков. Содержатся в таких продуктах, как бананы, томаты, цельнозерновые продукты, цикорий и так далее. Они работают в связке, поэтому, чтобы микрофлора кишечника была в норме, нужно поддерживать этот баланс.

6. Используем сахарозаменители вместо сахара

При употреблении сахарозаменителей организм теряет запасы аденозинтрифосфорной кислоты (основного источника энергии). Концентрация глюкозы в клетках снижается, так как обычно организм пополняет ее запасы именно из сахаросодержащих продуктов и самого сахара. Этот дефицит приводит к снижению синтеза важных веществ, которые необходимы для правильной работы головного мозга и центральной нервной системы человека.

7. Заменяем кокосовым маслом другие масла

Кокосовое масло — один из самых популярных суперфудов последних лет, ему приписывают влияние на скорость метаболизма, способность снижения плохого холестерина. Однако, согласно исследованиям, кокосовое масло нужно употреблять с осторожностью. Ученые говорят, что полезность кокосового масла зависит от того, что именно вы им заменяете в рационе. Если речь идет о сливочном масле, то кокосовое масло может обладать нейтральным эффектом либо незначительно понижать уровень плохого холестерина. Если же им заменить все растительные масла в рационе, то уровень плохого холестерина значительно возрастет. То есть полезность кокосового масла сильно преувеличена, а низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний в странах, где кокосовое масло естественно распространено, могут зависеть и от других факторов — образа жизни, витаминов, экологии.

А какие у вас есть привычки в питании?