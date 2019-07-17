7 привычек, которые мы считаем полезными для здоровья, но на самом деле от них нет толка (А иногда один вред)
Существует немало правил, которые мы соблюдаем или пытаемся соблюдать, чтобы поддерживать здоровье или похудеть. Однако некоторые из них на поверку оказываются бесполезными или даже вредными для организма.
Мы в AdMe.ru узнали, что говорят врачи и ученые на этот счет, и собрали привычки, которые стоит пересмотреть, чтобы решить, действительно ли они вам нужны.
1. Пьем воду с лимоном, чтобы похудеть
Ускорение метаболизма и сжигание жира — эти свойства приписываются воде с долькой лимона, которую стоит выпивать каждое утро и желательно в течение дня. Но гастроэнтерологи говорят о том, что с лимоном или без, но вода остается водой, то есть напитком без калорий. Сжигать и метаболизировать нечего. Есть возможность потратить немного калорий, если вода будет прохладной, однако это никак не зависит от того, будет в ней лимон или нет.
Вода дает необходимое увлажнение, чтобы наши органы работали нормально. Объективный фактор «похудения»: регулярное потребление воды наполняет желудок, а значит, ваш мозг перестает думать о еде, но сам лимон волшебным образом жир не сжигает. Однако с ним в организм может поступать небольшое количество витамина С. Кроме того, некоторые люди могут выпить больше жидкости, если она имеет вкус.
2. Исключаем глютен, потому что «это вредно»
Разговоры о вредном влиянии глютена на организм связаны с заболеванием под названием «целиакия». Это абсолютная непереносимость глютена, и страдает этим заболеванием около 1 % всех жителей Земли. Существует также состояние, при котором глютен может негативно воздействовать на организм — это аллергия, которую он может спровоцировать, как и любой другой пищевой белок. И 3-е состояние, которое отмечают врачи, — это чувствительность к глютену, когда, употребляя его, человек постоянно ощущает боль в области кишечника, страдает от вздутия, подвержен головным болям и болям в суставах.
Негативное же влияние глютена на здоровых людей не доказано, к тому же врачи отмечают, что, исключая глютен, люди часто лишают себя цельнозерновой пищи, которая необходима организму, если нет противопоказаний. Врачи связывают уменьшение общей продолжительности жизни в том числе и с нехваткой нужного количества цельнозерновых продуктов в рационе.
3. Избегаем жиров ради стройности
Жир в продуктах подсознательно воспринимается как что-то плохое. Но отказ от продуктов с нормальной жирностью может сослужить плохую службу. Да, насыщенные жиры и трансжиры стоит исключить из рациона — майонез, выпечка, маргарин и прочие подобные продукты не принесут клеткам ничего хорошего. Но полиненасыщенные и мононенасыщенные жиры нужно обязательно включать в рацион: это сыр, орехи, жирная рыба, растительные масла, молочная продукция.
Известно, что диета с низким содержанием жиров и присутствие в рационе обезжиренных продуктов замедляют метаболизм. И делая выбор в пользу того или иного продукта, нужно обращать внимание не на его жирность, а на калорийность и количество съеденного. Диетологи также отмечают, что продукты с надписью «обезжиренный» мы готовы потреблять в большем количестве.
4. Бегаем, потому что это полезно для здоровья
Людям, которые редко или нерегулярно занимаются спортом, врачи рекомендуют начинать не с бега, а с быстрой ходьбы. Внезапное увлечение бегом может быть опасным для здоровья неподготовленного человека, особенно если имеется лишний вес.
Проблемы с суставами, утолщение стенок сердца, негативное влияние на межпозвоночные диски — такие проблемы могут возникнуть при злоупотреблении бегом. Даже если вы достаточно тренированы, не рекомендуется бегать более 50 минут в день.
5. Употребляем пробиотики, забывая о пребиотиках
Эти два понятия часто путают, однако нужно запомнить следующее.
Пробиотики — это живые организмы, которые формируют микрофлору кишечника, противодействуя вредным микроорганизмам и укрепляя иммунитет. Это различные бифидо- и лактобактерии. Их численность можно восполнить, употребляя кисломолочные продукты и продукты естественного квашения — квашеную капусту, огурцы.
Пребиотики — это химические соединения, компоненты пищи, которые не перевариваются, не усваиваются, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют рост и жизнедеятельность пробиотиков. Содержатся в таких продуктах, как бананы, томаты, цельнозерновые продукты, цикорий и так далее.
Они работают в связке, поэтому, чтобы микрофлора кишечника была в норме, нужно поддерживать этот баланс.
6. Используем сахарозаменители вместо сахара
При употреблении сахарозаменителей организм теряет запасы аденозинтрифосфорной кислоты (основного источника энергии). Концентрация глюкозы в клетках снижается, так как обычно организм пополняет ее запасы именно из сахаросодержащих продуктов и самого сахара. Этот дефицит приводит к снижению синтеза важных веществ, которые необходимы для правильной работы головного мозга и центральной нервной системы человека.
7. Заменяем кокосовым маслом другие масла
Кокосовое масло — один из самых популярных суперфудов последних лет, ему приписывают влияние на скорость метаболизма, способность снижения плохого холестерина. Однако, согласно исследованиям, кокосовое масло нужно употреблять с осторожностью.
Ученые говорят, что полезность кокосового масла зависит от того, что именно вы им заменяете в рационе. Если речь идет о сливочном масле, то кокосовое масло может обладать нейтральным эффектом либо незначительно понижать уровень плохого холестерина. Если же им заменить все растительные масла в рационе, то уровень плохого холестерина значительно возрастет. То есть полезность кокосового масла сильно преувеличена, а низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний в странах, где кокосовое масло естественно распространено, могут зависеть и от других факторов — образа жизни, витаминов, экологии.
А какие у вас есть привычки в питании?
Фото на превью Depositphotos