Работники салонов рассказали о том, что их больше всего бесит в поведении клиентов

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История о кончиках, которые «подровняли» на 10 сантиметров, знакома каждой девушке. И любой клиент хотя бы раз, но уходил из салона недовольным. Между тем есть и в нашем поведении такие вещи, которые могут всерьез разочаровать мастера.

Мы в AdMe.ru подумали, что знание этих нюансов поможет профессионалам и посетителям салонов лучше понимать друг друга и добиваться хороших результатов.

1. Называть мастера парикмахершей или маникюрщицей

Многие этого не скажут, но некоторых работников салонов действительно задевает, если их называют парикмахершей или маникюрщицей. Лучше использовать нейтральное слово «мастер».

«Парикмахерша» — это обидно. Очень. Ассоциация с тетей Глашей с пергидрольной и химически завитой паклей на голове, которая работает тупыми ножницами и «лысой» расческой в грязном помещении. Мастер, конечно, не покажет свою обиду, но запомнит, запишет в блокнотик и потом будет долго вспоминать. © MuhoZhuk / Pikabu

Очень бесит, когда люди называют меня маникюрщицей. «Я тут иду к своей маникюрщице» — это даже звучит некрасиво. Несолидно. Правильно надо называть профессию: мастер ногтевого сервиса.

2. Не озвучивать свои пожелания

Когда клиент приходит в салон без идеи того, как бы он хотел преобразиться, рискует и он, и мастер, ведь результат может разочаровать обоих. Видение профессионала может сильно отличаться от того, каким мечтает быть человек, поэтому не редки случаи, когда услуга оказывается по всем правилам, но вызывает негативную реакцию. Лучше заранее сохранить на телефон образы, которые нравятся, или вместе поискать такие со специалистом, перед тем как приступать к процедуре.

Приятельница проходила обучение у одного мастера. Пришла длинноволосая клиентка, попросилась именно к нему. Тот пригласил ее в кресло, спросил, какую стрижку сделать, на что она ответила: «Я доверяю вашему вкусу». Вот тут-то оно и случилось. Мастер скрутил волосы в хвост и состриг под самый корень. Клиентка чуть в обморок не грохнулась, на что парикмахер сказал, что считает это модным и красивым. © crazzzy / parikmaher.net

Приходит в салон женщина, и по ней видно, что она консервативна до мозга костей. Говорит: «Хочу поменяться, сделайте меня красивой!» Мастер и сделала. Причем получилось действительно красиво и современно: стильная стрижка с укладкой, ничего кричащего. Но клиентка, привыкшая к начесам и химии, просто не смогла себя воспринять такой, случился скандал. © Bagira7611 / parikmaher.net

Работаю парикмахером. На вопрос «Как вас стричь?» отвечают: «Красиво!» или «Ну вы же мастер, вам виднее». Да я ирокезы зеленые люблю, сейчас сделаем! © Psycho007 / Pikabu

Я мастер маникюра. Очень устаю от клиентов, которые долго выбирают цвет. Приношу им много палитр: «Ой, так много! Не знаю, что выбрать». Приношу несколько цветов: «И это все?» И в итоге, после всех мук выбора, все равно слышу замечания: «Не так я хотела!» Спрашиваю: «А как хотели?» Ответ: «Не знаю».

3. Вмешиваться в процесс работы

Иногда посетители салонов дают мастерам советы о том, как именно нужно осуществлять услугу. Потому что они привыкли так делать дома или подсмотрели у предыдущего специалиста. Некоторые даже забирают из рук инструмент и пытаются делать за профессионала его работу. Нужно помнить, что человек, делающий стрижку, окрашивание, укладку или маникюр, обучается этому годами, и не только на практике, но и постоянно изучая теорию. Вмешиваясь в процесс, клиент только повышает риск получить плохой результат.

Есть люди, которые работают в совершенно другой сфере (экономисты, учителя), но из-за большого клиентского опыта любят вставлять свои пять копеек: говорить, мол, а вот тот мастер делал так, а другой эдак. Ну зачем записываться ко мне, если тот профессионал все делал так, как надо?

Иногда приходят на макияж девушки, насмотревшись блогеров и нахватавшись у них словечек. Одна клиентка выдала такое: «Сделайте мне макияж корнишоном, ведь тональный крем мне не подходит». Я думаю, она об огурцах или о чем? И тут до меня доходит, что она имеет в виду кушон, хотя всерьез просит накрасить ее огурцом.

«Да я сама в 100 раз лучше сделаю». Так вот послушаешь и убедишься, что зря трачу деньги на обучение и хорошие инструменты. Зря раз в месяц, а то и чаще, хожу на семинары. Зря после работы ищу в интернете годные обучающие видео с интересными техниками. Бросаю я это мерзкое дело, не стоит оно того. Дышу тут химией, ноги свои убиваю в хлам, аллергию зарабатываю, мозговую мышцу напрягаю, после стрижек волосы из рук пинцетом достаю (острые, втыкаются в пальцы). Пойду лучше к клиентке. Покрасит меня и пострижет за ₽ 100. © MuhoZhuk / Pikabu

4. Сообщать ложную информацию

Зачастую специалист задает клиенту вопросы, чтобы понять, как выполнить услугу наилучшим образом с технической стороны. Например, мастер может поинтересоваться, окрашивались ли волосы дома или в салоне, какой уход человек предпочитает, когда стригся в последний раз. Важно отвечать честно, как на приеме у врача, чтобы не получить в итоге непредсказуемый результат, который всех только расстроит.

Мы подробно спрашиваем обо всех ранее проведенных манипуляциях предварительно перед окрашиванием. Конечно, утаивание ранее проведенных с волосами процедур может кардинально повлиять на процесс окрашивания, поэтому не молчите и рассказывайте все.

У меня была клиентка, которая хотела платиновый блонд. Я спросила, чем она красилась, покрыла ее волосы составом и сказала помощнику смыть средство, когда придет пора. Через какое-то время он подходит с обеспокоенным выражением лица, и я понимаю, что что-то не так. Подхожу к мойке и вижу, что нижние 10 сантиметров волос стали ярко-зеленого цвета. Снова спрашиваю девушку, чем же она до этого пользовалась. Она отвечает: «О, я забыла, что около 3 лет назад красила волосы хной!» Если не хотите стать обладателем волос цвета бирюзы, лучше будьте честны с вашим парикмахером. © notusha / Reddit

5. Отказываться мыть голову в салоне

Многие посетители моют голову дома и отказываются повторно мыть ее в салоне. Некоторые мастера считают, что стрижка таких волос пагубно сказывается на дорогих инструментах. Кроме того, строение человеческого черепа индивидуально, во время мытья мастер может найти все неровные участки и особенности, что поможет сделать более качественную стрижку, которая будет лежать хорошо. После промывки волос специалист правильно разделит их на зоны, что также важно для будущей прически. Кроме того, эта процедура дезинфицирует кожу головы и позволяет соблюдать гигиену в салоне.

Моя коллега: «Пойдемте помоем голову».

Ее клиент: «Не буду я мыть голову. Или что, вы думаете, я грязная? У меня дома вообще-то есть вода и шампунь».

Мой клиент: «Мда. И что за цирк? Неужели так трудно? Приходят грязные, еще и голову не хотят мыть».

Я: «Да. И такое не редкость. Ну ладненько, пойдемте помоем голову!»

Мой клиент: «А зачем? Я дома мыла!» © KateSova / Pikabu

Здесь стоит сказать, что для лучшего результата стрижки нам нужна максимально свежая голова. Минимум — вымытая сегодня утром, а желательно — только что. Волосы ложатся лучше, мастер наслаждается работой, а инструменты служат дольше. Во многих салонах мытье по умолчанию включено в стоимость стрижки, так что вам это никак не навредит. © MuhoZhuk / Pikabu

6. Не мыть голову долгое время перед окрашиванием

Необходимость мытья волос зависит от вида окрашивания: современные производятся с помощью низкопроцентного окислителя и только после мытья головы с шампунем глубокой очистки. Но некоторые мастера уже устали объяснять, что вовсе необязательно терпеть несколько дней перед окрашиванием и ходить с грязной головой.

Есть особая категория клиентов, которые верят в устаревший миф о том, что перед окрашиванием нужно как можно дольше не мыть голову. Недавно спросила женщину в пятницу, когда она мыла голову. Она ответила: «Совсем недавно, в среду».

7. Записываться на процедуру и не приходить или приходить не в свое время

У всех бывают форс-мажоры, когда обстоятельства мешают осуществить запланированное. В таком случае достаточно позвонить в салон и предупредить мастера или администратора. Но встречаются клиенты, которые игнорируют это правило и просто пропадают, не отвечая на звонки. Иногда работники приходят в салон специально для такого посетителя и тратят уйму времени на дорогу и подготовку.

В прошлом году пошел на поводу у клиентки и записал ее на 7 часов утра 31 декабря: другого времени не было, а она очень просила. Запись была на декапирование с окрашиванием и стрижку с укладкой. В общем, на полдня. Пришел на работу в 6:30, а клиентки и след простыл. Для меня это было очередным уроком. © Nikola-ru / parikmaher.net

Девушка опаздывает, и я ей звоню по телефону. Она говорит: «Я забыла ПИН-код от своей банковской карты, уже 15 минут стою у банкомата и не могу вспомнить. Я вам позвоню вечером и перезапишусь, когда вспомню ПИН-код». Так, видимо, и забыла совсем. © lisawow / beauty.net

А вы когда-нибудь уходили разочарованным из салона красоты? Согласны с претензиями мастеров?