7 приемов в макияже, которые делают образ дорогим

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Часто, вдохновившись образами звезд на красных дорожках или красоток-моделей из рекламных роликов, женщины скупают чуть ли не всю косметику в магазине с надеждой на то, что именно этот тональный крем подарит коже легкое сияние, а вот та тушь сделает взгляд загадочным и манящим. Однако на практике все обстоит совершенно иначе, а секрет профессионального макияжа заключается вовсе не в выборе косметических продуктов какой-то определенной торговой марки.

AdMe.ru поговорил с профессиональным визажистом Юлией Стефановой и выяснил у нее, как сделать так, чтобы ваш макияж выглядел дорого и безупречно.

1. Эффект сияющей кожи

Казалось бы, такой легкий и незамысловатый прием, однако именно он является наиболее рабочим для нашей повседневности. Выбирайте легкий тональный крем, который придаст лицу равномерный оттенок, а также перекроет цветовые противоречия на коже и прочие погрешности. Избегайте плотных тональных основ и толстого слоя пудры, дабы обезопасить себя от эффекта маски на лице. Лайфхак: для того чтобы придать лицу свежесть и создать магический эффект свечения изнутри, используйте тайный прием всех визажистов — перед нанесением тонального крема добавьте в него капельку жидкого хайлайтера.

2. Ягодные румяна

С тех пор как в повседневном макияже начали активно использовать контуринг, многие девушки забывают про такой важный элемент, как румяна. Как говорила знаменитая Бобби Браун, в косметичке любой женщины должно быть минимум 3 косметических продукта: тон, румяна и средство для бровей. Вы можете быть без макияжа, но румяна используйте всегда! Они придадут лицу отдохнувший вид, а в сочетании с правильным макияжем сделают образ изысканнее. Лайфхак: отдавайте предпочтение сочным и ягодным оттенкам, визуально они делают лицо моложе, а образ — легче.

3. Черные стрелки

Яркие стрелки всегда смотрятся дерзко и необычно. Именно поэтому многие дизайнеры для своих показов часто выбирают неоновые или другие кричащие оттенки. Однако черные стрелки — это та вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Лайфхак: если вы любите использовать подводку, то рисуйте еще и межресничную стрелку. Зрительно она сделает ваши ресницы более густыми. К тому же межресничная стрелка подходит абсолютно всем типам глаз и очень проста в выполнении.

4. Красная помада

Я люблю говорить, что красная помада — это оружие массового поражения. Она всегда выглядит красиво, дорого и очень эффектно. Чтобы не перегрузить образ, делайте акцент только на губах. В таком макияже достаточно будет просто хорошо прокрасить ресницы тушью. По желанию можете также добавить тонкую черную стрелку на глазах. Лайфхак: чтобы визуально сделать губы более пухлыми, купите карандаш на оттенок светлее цвета вашей помады. Прокрасьте им зону в центре нижней губы, а затем нанесите помаду — так губы будут казаться больше.

5. Небрежные брови

Время графичных, детально прорисованных бровей прошло. Теперь в моде естественная, слегка небрежная бровь. Поэтому никаких жестких линий! Лайфхак: используйте оттеночные гели для бровей. С их помощью можно быстро оформить брови — добавить густоты, цвета и зафиксировать форму в нужном положении.

6. Тени с глиттером или пигментами

Блестки мелкого помола в тенях помогают создать самый шикарный макияж глаз. Уверяю: применив их, вы точно получите массу комплиментов. Однако рекомендую использовать такие продукты лишь для особых случаев, в том числе для вечернего макияжа. Лайфхак: делая smoky eyes, нанесите немного светлого пигмента на центр подвижного века — это создаст блик в вашем макияже, и взгляд будет более притягательным.

7. Макияж total look

Лично я обожаю играть с цветами на глазах, смешивать оттенки и делать образ оригинальным. К тому же яркие тени всегда хорошо смотрятся с карими глазами. Однако такие тона требуют соответствующих профессиональных умений, чтобы конечный результат выглядел качественно, а вы не стали похожей на попугая. Если хотите выглядеть дорого и эффектно, то собирайте образ в одном или нескольких максимально похожих оттенках. Такой макияж выглядит продуманным — кажется, что вы потратили на него довольно много времени. Лайфхак: чтобы сэкономить деньги и не заморачиваться с подбором разной косметики схожего оттенка, используйте кремовые румяна. Их же вы можете нанести как на веки, так и как помаду. Хорошо растушуйте, и вуаля — макияж в едином цвете готов.