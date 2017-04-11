7 причин больше никогда не выбрасывать косточку от авокадо

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Существует много продуктов, о пользе которых мы не знаем. Например, косточка от авокадо. Сколько раз мы вздыхали, когда приходилось ее выбрасывать? AdMe.ru расскажет о полезных свойствах косточки авокадо и способах ее применения.

Полезные свойства

Косточка от авокадо обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами, то есть способна нейтрализовать действие разных вредных микроорганизмов. Кроме того, в ядре содержатся сапонины, которые улучшают обмен веществ и избавляют организм от «плохого» холестерина. К тому же в этом продукте присутствуют кальций, магний и витамин С. Именно на этих свойствах и основано как наружное (в качестве косметических средств), так и внутреннее (в виде добавок к пище) применение косточки от авокадо. Источник: researchgate, NCBI

Как приготовить

Перед употреблением косточку нужно очистить от коричневой пленки и высушить. Для этого кожицу нужно счистить на терке, измельчить ядро и затем запечь в духовом шкафу при невысокой температуре около часа. Косточку можно запечь и целиком (в таком случае около 2 часов), а потом удалить кожицу и смолоть мякоть. В свежем, не высушенном виде употреблять внутрь этот продукт не рекомендуется.

Как применять наружно

Средства на основе косточки авокадо из-за антибактериального эффекта будут полезны при высыпаниях на лице, жирных волосах и коже, перхоти. Применение в косметических целях этого продукта также положительно сказывается на тонусе, цвете и общем состоянии кожи и волос. Рецепты: Скраб. Смешайте порошок с молотым кофе, добавьте морскую соль и нанесите на кожу массирующими движениями. Смесь также придает легкий оттенок загара, так как косточка авокадо содержит красящие вещества. Подсушивающее средство. Смешайте теплую воду и измельченную косточку до пастообразного состояния. Для лучшего эффекта можно добавить масло чайного дерева. Готовую смесь нужно наносить только на воспаленный прыщ и держать 4— 6 минут. Маска для лица. Смешайте измельченное семя с порошковой глиной, разведите смесь водой до состояния кашицы и нанесите на кожу, не затрагивая область вокруг глаз. Через 15 минут смойте и воспользуйтесь увлажняющим кремом. Ополаскиватель для волос. Добавьте в литр воды стружку от целой косточки и выдержите на небольшом огне минут 30. Процедите, перелейте и используйте для ополаскивания волос после мытья.

Как применять внутрь