7 причин больше никогда не выбрасывать косточку от авокадо
Существует много продуктов, о пользе которых мы не знаем. Например, косточка от авокадо. Сколько раз мы вздыхали, когда приходилось ее выбрасывать?
AdMe.ru расскажет о полезных свойствах косточки авокадо и способах ее применения.
Полезные свойства
Косточка от авокадо обладает бактерицидными и фунгицидными свойствами, то есть способна нейтрализовать действие разных вредных микроорганизмов. Кроме того, в ядре содержатся сапонины, которые улучшают обмен веществ и избавляют организм от «плохого» холестерина. К тому же в этом продукте присутствуют кальций, магний и витамин С.
Именно на этих свойствах и основано как наружное (в качестве косметических средств), так и внутреннее (в виде добавок к пище) применение косточки от авокадо.
Источник: researchgate, NCBI
Как приготовить
Перед употреблением косточку нужно очистить от коричневой пленки и высушить. Для этого кожицу нужно счистить на терке, измельчить ядро и затем запечь в духовом шкафу при невысокой температуре около часа. Косточку можно запечь и целиком (в таком случае около 2 часов), а потом удалить кожицу и смолоть мякоть. В свежем, не высушенном виде употреблять внутрь этот продукт не рекомендуется.
Как применять наружно
Средства на основе косточки авокадо из-за антибактериального эффекта будут полезны при высыпаниях на лице, жирных волосах и коже, перхоти. Применение в косметических целях этого продукта также положительно сказывается на тонусе, цвете и общем состоянии кожи и волос.
Рецепты:
- Скраб. Смешайте порошок с молотым кофе, добавьте морскую соль и нанесите на кожу массирующими движениями. Смесь также придает легкий оттенок загара, так как косточка авокадо содержит красящие вещества.
- Подсушивающее средство. Смешайте теплую воду и измельченную косточку до пастообразного состояния. Для лучшего эффекта можно добавить масло чайного дерева. Готовую смесь нужно наносить только на воспаленный прыщ и держать 4— 6 минут.
- Маска для лица. Смешайте измельченное семя с порошковой глиной, разведите смесь водой до состояния кашицы и нанесите на кожу, не затрагивая область вокруг глаз. Через 15 минут смойте и воспользуйтесь увлажняющим кремом.
- Ополаскиватель для волос. Добавьте в литр воды стружку от целой косточки и выдержите на небольшом огне минут 30. Процедите, перелейте и используйте для ополаскивания волос после мытья.
Как применять внутрь
Применение косточки авокадо в пищу рекомендуется при лишнем весе, атеросклерозе, проблемах с давлением. Воспаление (например, простуда), расстройство пищеварения также являются показаниями для употребления этого продукта. Измельченное ядро используется в качестве добавки к салатам, смузи и другим блюдам.
Рецепты:
- Салат. Приправа из косточки годится для любых салатов, но лучше всего ее сочетать с овощами и самим авокадо. Нарежьте крупно любимые овощи, авокадо и обильно приправьте порошком. По желанию можно добавить яйца, отварное мясо или рыбу.
- Смузи. Взбейте в блендере 2 стакана миндального молока, банан, сельдерей, пучок шпината и чайную ложку стружки из косточки авокадо. Кстати, готовить смузи вы можете по любому рецепту. Но учитывайте, что косточка обладает горьковатым вкусом, поэтому в состав напитка должно входить что-нибудь сладенькое.
- Суп-крем. Из-за остроты косточка хорошо дополняет блюда со слабовыраженным вкусом. Например, суп из авокадо. Обжарьте луковицу, добавьте мякоть этого фрукта и половину литра овощного бульона. Доведите до кипения и измельчите в блендере. Разлив суп по тарелкам, посыпьте его сверху измельченной косточкой.
Фото на превью selfhelp/instagram, thewildschatz/instagram.
По материалам Daily Mail, stethnews