7 правил спасения утопающих, которые лучше узнать уже сейчас (Бонус: видеотест на внимательность)

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Чаще всего в кино тонущие герои кричат и машут руками над головой. Этот неверный стереотип поведения человека в беде знаком большинству зрителей, поэтому в реальности мы не всегда можем заметить, что кому-то действительно нужна помощь. Так, зачастую родители думают, что их ребенок просто играет, подпрыгивая в воде, в то время как он начинает тонуть в нескольких метрах от них.

AdMe.ru решил всесторонне подготовиться к отпуску и изучил данные о том, как на самом деле выглядит человек, нуждающийся в помощи спасателя. Мы хотим поделиться с вами этой информацией, ведь она может помочь спасти чью-то жизнь. А в качестве предостерегающего бонуса вас ждет наглядный пример того, как незаметно для окружающих может начать тонуть ребенок.

Признаки, которые позволяют определить, что человек тонет

Человек пытается удержаться вертикально. Его ноги почти неподвижны, а руки расположены по бокам горизонтально. Рот находится на линии воды. Время от времени человек появляется над поверхностью, чтобы вдохнуть, и опять скрывается. Дыхание поверхностное и прерывистое. Человек пытается захватить воздух ртом и при этом не наглотаться воды. Движения не скоординированы: человек пытается плыть, но не двигается с места; пытается перевернуться на спину — тоже безуспешно; движения напоминают попытки ухватиться за воду, оттолкнуться от нее вверх. Глаза закрыты, или человек смотрит в одну точку пустым, «стеклянным» взглядом. Он не отвечает на вопросы: в те короткие мгновения, когда его голова оказывается над водой, человек успевает только выдохнуть и снова набрать воздух. Оцепенение и страх приводят к тому, что он тонет, не имея возможности привлечь к себе внимание. Все это принято называть инстинктивной реакцией утопающего. А крики о помощи и брызги — это проявления паники, иногда предшествующей такой реакции, но чаще не связанной с серьезной опасностью.

Как себя вести, если вы обнаружили, что ребенку или взрослому на воде нужна помощь

1. Не торопитесь прыгать в воду, если глубина большая

Расположитесь на краю водоема и протяните тонущему руку или какой-нибудь предмет (круг, ветку, полотенце, одежду). Так вы обезопасите себя и точно поможете спастись человеку.

2. Используйте веревку

Если утопающий далеко от берега, лучше всего бросить ему плавучий предмет на веревке — так вы сможете подтянуть его к берегу. Бросьте средство спасения дальше: лучше перебросить и подтянуть круг, чем недобросить и потратить драгоценные секунды на новую попытку.

3. Возьмите с собой в воду средство спасения

Если нельзя помочь, оставаясь на берегу, также воспользуйтесь спасательным средством: не давайте утопающему обхватывать вас. Не упускайте из виду то место, где вы видели его в последний раз: пока вы плывете, человек может уйти под воду.

4. Подплывите сзади

Во время спасения следует во что бы то ни стало избежать захватывания: вы должны не только спасти, но и сами остаться в живых. Лучше всего подплывать к тонущему человеку сзади. Если это затруднительно, можно нырнуть, взять его под колени скрещенными руками, резко развернуть и затем вынырнуть за его спиной. Если все-таки случилось, что за вас ухватились и мешают плыть, наберите побольше воздуха и на время погрузитесь под воду. Тогда человек потеряет опору и инстинктивно вас отпустит, а вы сможете перехватить его безопасно для себя и начать буксировать к берегу. Один из рекомендуемых способов буксировки — передвижение на боку с захватом из-за спины под руку (см. рисунок выше). Также можно буксировать на спине, держа за волосы, шею или подмышки.

5. Оцените состояние человека и приступайте к реанимации

Если пострадавший не дышит, у него во рту рвота, а кожа имеет синюшный оттенок — поверните его голову набок и удалите изо рта рвотные массы, затем удалите из легких воду. Для этого положите человека животом к себе на колено так, чтобы голова была расположена ниже туловища, и надавите на грудную клетку. Проверьте рвотный рефлекс надавливанием на основание языка: если рвотные позывы присутствуют, значит, нужно продолжать удаление воды из легких. В противном случае проверьте наличие пульса на сонной артерии и срочно приступайте к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. Если цвет кожи бледный, значит, воды в легких нет и можно сразу начать реанимационные действия.

6. При необходимости начните оказывать помощь

прямо на воде

Если до берега далеко, а человек не подает признаков жизни, начните действия по реанимации на воде. Вы можете очистить его легкие от воды, положив его через плечо вниз головой. Проверьте наличие пульса на сонной артерии и при необходимости приступайте к искусственному дыханию рот в рот.

7. Вызовите врача

Если жизни пострадавшего ничего не угрожает, заверните его в одеяло и вызовите врача. Будьте внимательны: состояние вашего «пациента» может ухудшиться. Важно: очень часто люди тонут, пытаясь спасти утопающего. Если рядом нет подготовленных специалистов, прийти на помощь лучше командой из 2–3 человек.

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