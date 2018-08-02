Как ухаживать за кожей во время тренировок, чтобы сохранить ее здоровье и красоту

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Недавнее исследование показало, что регулярные физические упражнения могут не только улучшить состояние кожи, но и повернуть процессы ее старения вспять. Однако и у этой медали есть обратная сторона. Нередко те, кто занимается спортом, замечают, что у них начинают чаще появляться проблемы с кожей. Причем они требуют решения не только в перспективе, но и в настоящий момент.

AdMe.ru решил разобраться, каких принципов стоит придерживаться в уходе за лицом и телом при активных занятиях спортом, в том числе в популярных сейчас тренажерных залах, а также на групповых тренировках. Порой может складываться впечатление, что это самостоятельный вид фитнеса, поскольку здесь также требуются системность и самодисциплина.

1. Очищать кожу до и после тренировки

Нередко любители спорта сталкиваются с проблемой высыпаний и воспалений на коже. Наиболее распространенными причинами являются повышенное потоотделение, в результате которого меняется состав естественной защитной пленки, а также более активная работа сальных желез, повышающая жирность кожи. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют очищать кожу молочком или пенкой как до, так и после тренировки, даже после душа. Не следует наносить макияж, а также плотные питательные кремы перед занятием. В крайнем случае можно использовать небольшое количество BB-крема или средства-флюида.

2. Использовать бумажные салфетки или личные полотенца

Поскольку пот и жир — благоприятная среда для размножения бактерий, то и во время занятий следует минимизировать их воздействие. Например, стоит пользоваться мягкими бумажными салфетками для удаления избытка пота на открытых участках лица и тела. Для этой же цели можно использовать полотенца, причем именно личные, поскольку те, что обычно выдают в клубах, для экономии электроэнергии и воды могут стираться при недостаточно высокой температуре, и следовательно, они могут оказаться недостаточно чистыми. Кроме того, нередко стирка происходит с использованием агрессивных по составу порошков, что может спровоцировать появление аллергии.

3. Не использовать средства с ретинолом

Занятия должны начинаться как минимум через несколько часов после нанесения косметических средств с активными ингредиентами. К ним относятся ретинол, некоторые фруктовые кислоты, а также гликолевая и аскорбиновая кислоты в больших дозах. Из-за упомянутых выше особенностей работы кожи во время физических нагрузок эти компоненты могут стать причиной возникновения раздражений и даже дерматита.

4. Наносить солнцезащитные средства чаще

При тренировках на свежем воздухе всегда следует помнить о необходимости защиты кожи от воздействия ультрафиолета, в том числе и с помощью специальных косметических средств. Но здесь следует учитывать тот факт, что при активных занятиях спортом санскрин может стираться вместе с потом. Вот почему обновлять его необходимо чаще обычного — каждые 30–40 минут.

5. Наносить крем в определенное время

Увлажнять и питать кожу после занятий спортом необходимо. Однако следует делать это в определенное время. Процесс потоотделения может продолжаться еще некоторое время даже после окончания физической активности. Именно поэтому специалисты рекомендуют наносить увлажняющий крем примерно через 30–40 минут после завершения тренировки.

6. Не загорать сразу после тренировки

Не рекомендуется загорать сразу после тренировки: после нее кожа обезвожена и еще не остыла. Пребывание на солнце или в солярии еще сильнее нагревает поверхность кожи, а также делает ее более сухой. Кроме того, дерматологи всерьез обеспокоены большой популярностью соляриев именно в фитнес-центрах. По мнению специалистов, риск получить заболевание кожи у людей, активно занимающихся спортом, при таких условиях значительно повышается.

7. Не злоупотреблять посещением сауны

Существует такой косметический дефект, как купероз. Внешне он проявляется в виде покраснений, сосудистых звездочек и сеточек на коже. Купероз возникает в результате нарушения кровообращения, и при интенсивных занятиях спортом риск его появления может возрастать. Вот почему необходимо защищать и увлажнять кожу, а также следить за температурным режимом и не злоупотреблять посещением бани или сауны, особенно после тренировок.

А вы ухаживаете за кожей во время тренировок или считаете, что она сама вполне способна справиться со всеми неблагоприятными факторами, влияющими на нее в этот момент?