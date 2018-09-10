7 правил хюгге, которые сделают ваш дом уютнее, а вас — счастливее

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Дания входит в тройку самых счастливых стран на планете. И дело тут не в высоком уровне жизни и низкой безработице. Скандинавы практикуют хюгге — искусство радоваться жизни. Привнести немного хюгге в свои будни может практически каждый житель нашей планеты. И для этого вовсе не обязательно жить в Дании: нужно только знать несколько правил.

Мы в AdMe.ru решили выяснять, что же такое хюгге и как создать его самим.

Что такое хюгге

И в датском, и в норвежском языках есть милое слово «хюгге». Оно обозначает нечто хорошее и уютное. За последние несколько лет хюгге стало определяющей чертой датской культуры. Прежде всего хюгге — это комфортная и безопасная среда, в которую хочется возвращаться. Это уютные посиделки в кругу друзей, ароматный чай, теплые пледы, выпечка с корицей, какао и вкусный ужин в кругу семьи. У многих хюгге ассоциируется с Рождеством, когда все одеваются в теплые свитера, зажигают свечи, украшают дом гирляндами и пекут имбирные пряники. Но уют и тепло можно ощутить и в другие времена года. Для этого, к примеру, можно съездить всей семьей на пикник, посетить музыкальный фестиваль или покататься на велосипедах. Хюгге не имеет привязки к какому-то определенному времени. Это состояние души. Это умение наслаждаться простыми вещами. Основные составляющие хюгге — это: доброжелательное общение;

уютный дом;

совместный досуг;

вкусная еда.

Уютный дом и офис

Основными принципами хюгге являются сплоченность, комфорт и умение прощать. Организуйте себе уютное место, где будете проводить время с друзьями и семьей, пить чай или смотреть на звезды. Уделяйте внимание мелочам. Не обязательно устанавливать в доме камин и приобретать антикварные вещи. Купите мягкий плед, несколько подушек, пару гирлянд, свечи и красивую посуду. Главное — много света. Чем теплее свет, тем больше уюта он создаст. В интерьере в стиле хюгге преобладают натуральные материалы, поэтому дополните обстановку своего дома мебелью и предметами декора из дерева или неглазурованной глины.

Датчане — сторонники минималистичного дизайна. В интерьере они предпочитают использовать светлые оттенки: белый, серый, пыльно-голубой. Если вы хотите привнести в рабочую атмосферу немного хюгге, вовсе не обязательно всем офисом делать ремонт, перекрашивать стены и менять пластиковые двери на деревянные. Попробуйте сделать офис местом, куда хочется приходить, и вы сразу почувствуете себя счастливее. К примеру, купите глиняную кружку, которую приятно трогать, заварите вкусный чай или какао, поставьте на стол растение в керамическом горшке.

Приглашайте в гости друзей и родственников

Полюбите гостей. Заведите традицию играть по субботам с друзьями в настольные игры или по воскресеньям обедать всей семьей. Именно в кругу близких людей вы можете расслабиться и быть собой. Отложите гаджеты, общайтесь, делитесь переживаниями и радостями. Встречаться в кафе — не хюгге, собираться дома — хюгге. Накройте стол льняной скатертью, зажгите свечи, испеките пирог или печенье.

Наслаждайтесь процессом приготовления пищи

Домашние посиделки становятся еще уютнее, когда на столе стоит мясное рагу, а в духовке румянится пирог. Одно из обязательных условий хюгге — баловать себя и ненадолго отступать от принципов здорового питания. Наслаждайтесь самим процессом приготовления еды. Попросите домашних вам помочь: это отличный способ провести время вместе и стать сплоченнее.

Ведите активный образ жизни

Хорошее питание предполагает активный образ жизни. Сходите всей семьей в поход, отправьтесь на пикник или велопрогулку. Отличная альтернатива спортзалам — скандинавская ходьба. Найдите себе компанию по душе, выберите красивое и спокойное место. Главное, чтобы движение приносило вам удовольствие.

Одежда в стиле хюгге

Одежда в стиле хюгге — это прежде всего натуральные ткани и многослойность. Удобство выходит на передний план. Поэтому заменяем лодочки на кроссовки и лоферы, короткую кожаную куртку на теплое худи или пальто, а облегающее платье из неопрена на свободное из льна или хлопка.

Купите мягкий шерстяной свитер, большой вязаный шарф, кардиган и широкие хлопковые брюки. Одежда должна быть комфортной и приятной на ощупь.

Найдите занятие по душе

Жизнь не ограничивается работой и домашними хлопотами. Важно иметь творческое занятие по душе: вязать носки, лепить из глины, рисовать акварелью, шить кукол, печь кексы или плести из бисера.

Получайте удовольствие от процесса. Делитесь своим творчеством с близкими. Подарите маме вязаный плед или вышитую крестиком картину. Вдохновляйтесь сами и вдохновляйте других.

Обретите гармонию и чувство меры

Получайте удовольствие от простых вещей и наслаждайтесь каждым моментом жизни. Медленно съесть кусочек торта и запить его горячим кофе с корицей — это хюгге, съесть целый торт за один присест — это обжорство. Научитесь не торопиться, жить размеренно, прощать и быть благодарным. Обретите гармонию внутри себя: смотрите на звезды, любуйтесь природой, сходите в поход или на пикник.

Что не является хюгге

Семейный ужин — это хюгге, но он перестает быть хюгге, когда вы собираетесь в пафосном ресторане или вегетарианском кафе. Дорогая облегающая синтетическая одежда, постоянное зависание в соцсетях, вечная скука — все это тоже далеко от хюгге.

Что еще не является хюгге? Дом, больше напоминающий офис, чем теплое уютное гнездышко. Черные стены, обилие металла и минимум света. Квартира, захламленная пыльными коврами, заставленная мебелью и ненужными статуэтками. Хотя хюгге и призывает к размеренности и спокойствию, это все же не философия бездельников. Это умение находить радость в простых и доступных вещах.