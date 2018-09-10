7 правил хюгге, которые сделают ваш дом уютнее, а вас — счастливее
Дания входит в тройку самых счастливых стран на планете. И дело тут не в высоком уровне жизни и низкой безработице. Скандинавы практикуют хюгге — искусство радоваться жизни. Привнести немного хюгге в свои будни может практически каждый житель нашей планеты. И для этого вовсе не обязательно жить в Дании: нужно только знать несколько правил.
Мы в AdMe.ru решили выяснять, что же такое хюгге и как создать его самим.
Что такое хюгге
И в датском, и в норвежском языках есть милое слово «хюгге». Оно обозначает нечто хорошее и уютное. За последние несколько лет хюгге стало определяющей чертой датской культуры.
Прежде всего хюгге — это комфортная и безопасная среда, в которую хочется возвращаться. Это уютные посиделки в кругу друзей, ароматный чай, теплые пледы, выпечка с корицей, какао и вкусный ужин в кругу семьи. У многих хюгге ассоциируется с Рождеством, когда все одеваются в теплые свитера, зажигают свечи, украшают дом гирляндами и пекут имбирные пряники.
Но уют и тепло можно ощутить и в другие времена года. Для этого, к примеру, можно съездить всей семьей на пикник, посетить музыкальный фестиваль или покататься на велосипедах. Хюгге не имеет привязки к какому-то определенному времени. Это состояние души. Это умение наслаждаться простыми вещами.
Основные составляющие хюгге — это:
- доброжелательное общение;
- уютный дом;
- совместный досуг;
- вкусная еда.
Уютный дом и офис
Основными принципами хюгге являются сплоченность, комфорт и умение прощать. Организуйте себе уютное место, где будете проводить время с друзьями и семьей, пить чай или смотреть на звезды.
Уделяйте внимание мелочам. Не обязательно устанавливать в доме камин и приобретать антикварные вещи. Купите мягкий плед, несколько подушек, пару гирлянд, свечи и красивую посуду. Главное — много света. Чем теплее свет, тем больше уюта он создаст. В интерьере в стиле хюгге преобладают натуральные материалы, поэтому дополните обстановку своего дома мебелью и предметами декора из дерева или неглазурованной глины.
Датчане — сторонники минималистичного дизайна. В интерьере они предпочитают использовать светлые оттенки: белый, серый, пыльно-голубой.
Если вы хотите привнести в рабочую атмосферу немного хюгге, вовсе не обязательно всем офисом делать ремонт, перекрашивать стены и менять пластиковые двери на деревянные. Попробуйте сделать офис местом, куда хочется приходить, и вы сразу почувствуете себя счастливее. К примеру, купите глиняную кружку, которую приятно трогать, заварите вкусный чай или какао, поставьте на стол растение в керамическом горшке.
Приглашайте в гости друзей и родственников
Полюбите гостей. Заведите традицию играть по субботам с друзьями в настольные игры или по воскресеньям обедать всей семьей. Именно в кругу близких людей вы можете расслабиться и быть собой. Отложите гаджеты, общайтесь, делитесь переживаниями и радостями. Встречаться в кафе — не хюгге, собираться дома — хюгге. Накройте стол льняной скатертью, зажгите свечи, испеките пирог или печенье.
Наслаждайтесь процессом приготовления пищи
Домашние посиделки становятся еще уютнее, когда на столе стоит мясное рагу, а в духовке румянится пирог. Одно из обязательных условий хюгге — баловать себя и ненадолго отступать от принципов здорового питания. Наслаждайтесь самим процессом приготовления еды. Попросите домашних вам помочь: это отличный способ провести время вместе и стать сплоченнее.
Ведите активный образ жизни
Хорошее питание предполагает активный образ жизни. Сходите всей семьей в поход, отправьтесь на пикник или велопрогулку. Отличная альтернатива спортзалам — скандинавская ходьба. Найдите себе компанию по душе, выберите красивое и спокойное место. Главное, чтобы движение приносило вам удовольствие.
Одежда в стиле хюгге
Одежда в стиле хюгге — это прежде всего натуральные ткани и многослойность. Удобство выходит на передний план. Поэтому заменяем лодочки на кроссовки и лоферы, короткую кожаную куртку на теплое худи или пальто, а облегающее платье из неопрена на свободное из льна или хлопка.
Купите мягкий шерстяной свитер, большой вязаный шарф, кардиган и широкие хлопковые брюки. Одежда должна быть комфортной и приятной на ощупь.
Найдите занятие по душе
Жизнь не ограничивается работой и домашними хлопотами. Важно иметь творческое занятие по душе: вязать носки, лепить из глины, рисовать акварелью, шить кукол, печь кексы или плести из бисера.
Получайте удовольствие от процесса. Делитесь своим творчеством с близкими. Подарите маме вязаный плед или вышитую крестиком картину. Вдохновляйтесь сами и вдохновляйте других.
Обретите гармонию и чувство меры
Получайте удовольствие от простых вещей и наслаждайтесь каждым моментом жизни. Медленно съесть кусочек торта и запить его горячим кофе с корицей — это хюгге, съесть целый торт за один присест — это обжорство. Научитесь не торопиться, жить размеренно, прощать и быть благодарным. Обретите гармонию внутри себя: смотрите на звезды, любуйтесь природой, сходите в поход или на пикник.
Что не является хюгге
Семейный ужин — это хюгге, но он перестает быть хюгге, когда вы собираетесь в пафосном ресторане или вегетарианском кафе. Дорогая облегающая синтетическая одежда, постоянное зависание в соцсетях, вечная скука — все это тоже далеко от хюгге.
Что еще не является хюгге? Дом, больше напоминающий офис, чем теплое уютное гнездышко. Черные стены, обилие металла и минимум света. Квартира, захламленная пыльными коврами, заставленная мебелью и ненужными статуэтками.
Хотя хюгге и призывает к размеренности и спокойствию, это все же не философия бездельников. Это умение находить радость в простых и доступных вещах.
Вы готовы внести в свою жизнь немного хюгге?
Фото на превью restoranzhastar / Instagram, hyggelife / Instagram