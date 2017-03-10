7 повседневных привычек, которые портят наши украшения

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Украшения есть у каждой девушки, и чтобы они радовали нас своим видом и перешли по наследству, за ними необходимо ухаживать.

Сегодня AdMe.ru делится с вами секретами правильного хранения и ухода за вашими драгоценностями.