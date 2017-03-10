7 повседневных привычек, которые портят наши украшения

Украшения есть у каждой девушки, и чтобы они радовали нас своим видом и перешли по наследству, за ними необходимо ухаживать.

Сегодня AdMe.ru делится с вами секретами правильного хранения и ухода за вашими драгоценностями.

Общие советы по правильному уходу:

  • После каждого ношения протирать мягкой тканью — замшей, фланелью, микрофиброй.
  • Мыльный раствор комнатной температуры на основе детского мыла — универсальное моющее средство для большинства украшений.
  • Все украшения хранить только отдельно друг от друга в мягких мешочках или шкатулках с ячейками, обитыми тканью.

На любые украшения негативно влияют:

  • духи и косметические средства — образовывают пятна;
  • бытовая химия, влажность и высокая температура — нарушение структуры материала, разрушение клеевого слоя, потеря или изменение цвета;
  • механическое воздействие — появление микроцарапин;
  • долгое воздействие солнечного света — камни теряют окраску и блеск.

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