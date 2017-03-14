7 популярных упражнений, о которых лучше навсегда забыть

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Бывает так, что самые популярные фитнес-упражнения далеко не самые эффективные, а иногда даже могут нанести непоправимый вред нашему здоровью. Особенно если выполнять их неправильно. AdMe.ru подготовил для вас список популярных, но опасных упражнений и то, чем лучше всего их заменить.

Скручивания

Почему опасно: при чрезмерной нагрузке при скручиваниях усиливается давление на позвонки, а это грозит травмами. Кроме того, если у вас сидячая работа, за день позвоночные диски сильно нагружаются. А при подъемах корпуса мы нагружаем их еще больше. Передняя часть дисков сжимается, а задняя — растягивается. Появляется боль в пояснице и шее. Чем заменить: встаньте на четвереньки, выпрямите одну руку и противоположную ей ногу. Поднимите их параллельно полу (чтобы они были на одной линии) и оставайтесь в таком положении 5–10 секунд. Затем то же самое для другой стороны. Такое упражнение поможет прокачать мышцы пресса, бедер и ягодиц, при этом сведя к минимуму излишнее напряжение и возможные травмы.

Обратные отжимания

Почему опасно: основной вред в том, что руки находятся в непривычном положении и на суставы приходится большая нагрузка. Плечи и локти также двигаются не в традиционном положении, а это может привести к вывихам, растяжениям связок и мелким трещинам. Чем заменить: встаньте в классическую планку. Важно, чтобы спина была ровной, а руки чуть шире плеч. Согните ноги в коленях, при этом бедра и спина должны сохранять прямую линию. Теперь начинайте опускаться так, чтобы руки сгибались вдоль туловища. При таком упражнении будут работать те же мышцы, но без риска повредить суставы.

Боковые скручивания

Почему опасно: боковые скручивания считаются эффективными для боковых мышц пресса. Но так же, как обычные, опасны для позвоночника и межпозвоночных дисков. Чем заменить: делайте боковую планку. Лягте на бок с упором на одну руку, а другую поднимите. Медленно оторвите бедра от пола, вы почувствуете напряжение мышц пресса. Следите, чтобы спина была ровной, без прогиба. Задержитесь в этом положении сколько сможете. Затем сделайте то же самое на другую сторону. Боковая планка поможет прокачать мышцы пресса, сжечь жир и убережет от травм позвоночника.

Наклоны вперед с гантелями

Почему опасно: тут опять же в первую очередь страдает наша спина. А если выполнять упражнение неправильно, возникает риск растяжения мышц и возникновения травм позвоночника. Чем заменить: подойдет упражнение под названием «дровосек». Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. Возьмите в руки набивной мяч и на выпрямленных руках поднимите его вверх так, чтобы он оказался над левым плечом. На выдохе опустите мяч по диагонали сверху вниз к правому бедру, опустившись в полуприсед. Старайтесь выполнять его медленно и плавно. Затем повторите на другую сторону.

Подъем гантелей на бицепс

Почему опасно: любая работа с утяжелением в положении стоя сильно нагружает позвоночник. Кроме того, это упражнение задействует всего лишь несколько мышц. Если вы не профессиональный спортсмен и не занимаетесь под присмотром тренера, его стоит заменить на более эффективное и безопасное. Чем заменить: тут вам понадобится лента сопротивления. Возьмите в каждую руку по концу резинки нижним хватом (ладони на себя) и начинайте по очереди сгибать руки к груди. Вы почувствуете, что неработающая рука не выпрямляется до конца, она всегда немного согнута. Из-за натяжения нагрузка на руки будет постоянной и равномерной, а результат будет виден лучше.

Тренажеры для мышц бедра

Почему опасно: главный недостаток таких тренажеров — это то, что можно заработать сильное растяжение. И даже если установленный вес кажется комфортным, связки все равно могут пострадать. Чем заменить: одно из лучших и безопасных упражнений для развития ног — это зашагивания на возвышенность. Возьмите тумбу — чем выше она будет, тем труднее выполнение и больше нагрузка. С ровной спиной сделайте шаг на тумбу и встаньте на нее. Затем шагом назад вернитесь на то же место. Шагать можно и боком, тем самым чередуя нагрузку на мышцы.

Французский жим с гантелями

Почему опасно: во время выполнения упражнения большая нагрузка идет на локтевые суставы. Кроме того, из-за высокой травмоопасности французский жим стоит делать только при идеальной технике, а лучше вообще заменить на более безопасное упражнение. Чем заменить: самое подходящее — это «алмазные» отжимания. Сделайте упор лежа, как при обычных отжиманиях. Руки расположите так, чтобы большой и указательный пальцы касались друг друга на обеих руках. Теперь совершайте действия, как при обычных отжиманиях. Колени при этом должны находиться на полу, но если хотите увеличить нагрузку, можете выполнять с прямыми ногами.