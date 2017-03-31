7 продуктов, которые подделывают чаще всего

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Продукты, привычные для нашего стола, могут оказаться совсем не тем, за что мы их принимаем. Впрочем, у AdMe.ru есть и хорошая новость: уберечься от уловок мошенников вполне реально.

Молотый кофе

В молотом кофе может содержаться поджаренный и измельченный ячмень, пшеница, соевые бобы. Чтобы удешевить производство, добавляют даже раскрошенные ветки. Как уберечься? Покупать кофе в зернах и молоть самостоятельно.

Гранатовый сок

Надпись на упаковке гласит, что внутри бутылки — 100 % гранатового или клюквенного сока. Но, скорее всего, напиток хорошенько разведен более дешевым яблочным соком или просто водой. Как уберечься? Внимательно читайте состав, обратите внимание на процентное содержание сока.

Оливковое масло

Покупая бутылочку дорогого оливкового масла, можно принести домой более дешевое кукурузное, пальмовое или соевое. Как уберечься? Налить в стакан и поставить в холодильник. Настоящее оливковое масло образует осадок.

Пармезан

Один из лидеров на рынке поддельных продуктов. В этом сыре находят около 10% деревянной стружки, или выдают за смесь более дешевых сыров. Как уберечься? Покупать целый круг, предварительно почитав состав на этикетке.

Мед

Что только с медом не делают! Чаще всего — разводят сиропами с высоким содержанием фруктозы. Как уберечься? Почитайте требования к хранению. Натуральный мед необязательно держать в холодильнике.

Суши

Этот красноватый ломтик на ролле, скорее всего, не лосось. В большинстве случаев, заказывая суши с определенным видом рыбы, вы получаете более дешевый сорт, иногда — подкрашенный. Как уберечься? Если очень хочется рыбы — закажите ее стейк.

Рис

Среди всех подделок эта, пожалуй, самая опасная. Фальшивый рис на картике выше производят из крахмала вперемешку с пластиком. Гранулы похожи на рисинки и даже пахнут так же — их опрыскивают ароматизатором. Как уберечься? Поддельный рис не тонет в воде, а при горении коптит, как пластик. При покупке обращайте внимание на производителя и доверяйте только проверенным брендам.