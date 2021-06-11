7 популярных бьюти-процедур, на которые я не собираюсь тратить деньги в салонах красоты

Как-то, гуляя по своему району, с удивлением обнаружила, что привычные лавочки, магазинчики и кафешки сменились салонами красоты. Удивилась: неужели такое количество людей в наше время прибегают к услугам косметологов? Как показало короткое исследование, популярность этой индустрии только растет год от года. Но действительно ли подобные процедуры требуются всем без исключения?

Для AdMe.ru (да и для себя) я попыталась понять, насколько необходимы различные услуги, которые сейчас пользуются такой любовью. И составила список процедур, от которых я решила отказаться по тем или иным причинам.

Не делаю перманентный макияж

Перманентный макияж — штука действительно удобная: экономит массу времени при сборах поутру, позволяет выглядеть ярко без дополнительных усилий. Я вот хотела татуаж бровей, надоело их карандашом рисовать. Записалась к мастеру. Тут вижу, у соседки вместо бровей пятна какие-то полинявшие, потом у другой знакомой такое увидела. Оказалось, что мастер с краской перемудрила. И теперь непонятно, что с этой красотой делать. Так что осталась я при своем карандаше, так спокойнее.

Не наращиваю ногти

У меня тонкие ногти, и они так и норовят сломаться. Поэтому стригу их довольно коротко и покрываю специальным укрепляющим лаком вместо обычного цветного. А подруги вечно тыкают в них и говорят, что барышне в таком виде ходить просто срамота. Рискнула нарастить акриловые. Эффект был впечатляющим, но они мне мешали. Во-первых, казалось, что под ногтями скапливается грязь. Во-вторых, когти громко клацали, когда я печатала что-то на клавиатуре. Через пару недель сняла. И под ними увидела собственные слабые и кривые ноготки. Пришлось их долго лечить. Специалисты говорят, что постоянное ношение акриловых ногтей может ухудшить состояние собственных.

Не крашу волосы

От природы я шатенка, и меня раздражал этот слишком обыкновенный оттенок. 10 лет красилась в салоне в рыжий цвет. Но волосы становились все тоньше и суше. Они сбивались в колтуны и превращались в мочалку. Никакие кондиционеры, бальзамы и маски не помогали, а чего я только ни перепробовала. Перестала красить волосы и поняла, что натуральный цвет не хуже. Потом, конечно, несколько седых прядей появилось. Я их даже не заметила, пока свекровь не ляпнула: «У тебя что, денег на салон нет? Волосы же седые видны. Или выдери их, в конце концов». Я только посмеялась.

Не наращиваю ресницы

В этой процедуре меня всегда смущали следующие недостатки. Если попасть к неопытному мастеру, можно не только лишиться части своих ресниц, но и заработать инфекцию. Кроме того, ношение искусственных ресниц накладывает некоторые ограничения. Нельзя сильно протирать лицо полотенцем и спать, уткнувшись в подушку. Слишком сложно для меня. Приятельница как-то решила нарастить ресницы. Встречаемся мы на следующий день, и у меня буквально отвисает челюсть. Широко распахнув глаза, на меня смотрит сущая Мальвина. Ресницы настолько густые и длинные, что непонятно, как она вообще умудряется держать глаза открытыми и моргать. «Кошмар, да? — вздохнула подружка. — Вот вечером иду это красоту прорежать, что-то мастер увлеклась не на шутку».

Не меняю форму губ с помощью имплантов и инъекций

Я не могу пользоваться помадой, потому что любую косметику с губ съедаю за секунды. Очень уж раздражает ощущение чего-то инородного. Но сделать рот более ярким и пухлым с помощью имплантов или инъекций так и не рискнула. В первом варианте меня смущали побочные эффекты. Импланты — это надолго. И если результат не понравится, будет мешать или просто надоест, придется идти на повторную операцию. Инъекции филлеров — процедура более щадящая. Но и эффект исчезает довольно быстро — буквальное через несколько месяцев. Кроме того, каких-то фантастических перемен во внешности после нее ждать не стоит.

Не делаю инъекции филлеров

Впервые я заметила морщинки на своем лице где-то лет в 30. Ужаснулась и решила: надо что-то с этим срочно делать. Современная косметология предлагает массу вариантов. Потом я натолкнулась на пару интересных статей. Оказывается, морщинки в уголках глаз делают нас более симпатичными и достойными доверия. Потому что образуются они обычно во время улыбки. Если «гусиные лапки» удалить, то лицо кажется менее эмоциональным и даже искусственным. А еще наши помолодевшие лица вызывают меньше доверия у детей. Когда следы чувств исчезают с лица, это может расстроить домашних.

Если филлеры все-таки хочется попробовать, то лучше использовать те, что содержат в себе гиалуроновую кислоту. Если эффект не понравился, последствия всегда можно быстро устранить. Но использование других веществ в филлерах может привести к неожиданным последствиям. Подруга все уши прожужжала, что нам надо от морщин на шее избавляться. Позор и все такое. Она пошла первой и после процедуры выглядела классно. Тут смотрю, а она массирует шею. Оказалось, что область морщин заполняют филлером, и это вещество в шарики собирается. Так что надо растирать шею, чтобы эти комочки разошлись.

Не хожу на химический пилинг

Меня прыщи не покинули и во взрослом возрасте. Перед каким-то ответственным мероприятием я записалась в ближайший салон на химический пилинг. Жаль, не предупредила их о том, что празднество планируется буквально через пару дней. От прыщей я действительно избавилась. Но на вечеринку явилась с красным опухшим лицом. Акне все возрасты покорны: эта проблема может проявиться и в 13 лет, и в 30, и в 50. Лазерная терапия и химический пилинг — это отличные методы. Но подобные процедуры могут быть довольно болезненными. Хорошо, что есть и другие способы. Только лечение может занять чуть больше времени. Ну и использование одноразовых полотенец, частая стирка постельного белья и тех вещей, которые соприкасаются с телом, тоже помогают в борьбе с акне.

Так стоит ли идти в салон?

Все вышеперечисленные процедуры безопасны и для многих людей становятся настоящим спасением. Другое дело, стоит ли ими пользоваться не по объективным причинам, а просто потому, что они стали популярными и все вокруг увлеченно их делают? Пожалуй, нет. Иногда стоит остановиться и задуматься, действительно ли тебе нужна та или иная вещь. В любом случае, прежде чем решаться на любую процедуру, стоит проконсультироваться с дерматологом и косметологом. И желательно выслушать сразу несколько мнений. Только специалист сможет порекомендовать терапию именно для вашего типа кожи и подсказать, какого эффекта стоит ждать от того или иного вмешательства. Ну и не стоит проводить все эти процедуры на дому или в непроверенных клиниках.