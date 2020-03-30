7 полезных и быстрых блюд на каждый день, с которыми справится даже школьник

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Каждый день нам приходится планировать, что приготовить, чтобы получалось вкусно, разнообразно, полезно. Особенно если в семье есть дети. Но как раз им и можно поручить приготовить несложные и интересные блюда, а значит, побыть ответственными за семейные трапезы.

Мы в AdMe.ru решили, что многим родителям пригодится небольшая подборка блюд на каждый день. Доверить их приготовление можно повзрослевшим детям и тем более подросткам.

Завтрак: груши, запеченные с творогом

Легкое и питательное сочетание идеально для завтрака. Ингредиенты: 2 плотные груши

200 г творога 9–18 %-ной жирности

1 яйцо

3 ст. л. вареного сгущенного молока

1 ч. л. кукурузного крахмала

0,3 ч. л. молотого кардамона или имбиря Как готовить: Груши разрежьте пополам, удалите сердцевину с семенами, перегородками и частью мякоти. Творог или мягкий сливочный сыр смешайте с яйцом, сгущенным молоком, крахмалом, специями. Разотрите массу ложкой до однородности или взбейте блендером. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите груши, в середину каждой — творожную массу и разровняйте. Запекайте в разогретой до 180 °С духовке на верхних полках.

Салат: зеленый с яично-сырной заправкой

Салат подается слоями, можно украсить его крупно нарезанным сыром и половинками яйца. Ингредиенты: 200 г смеси салатных листьев

2 яйца

100 г твердого сыра

100 г натурального йогурта

2 свежих огурца

соль — по вкусу Как готовить: Яйца сварите вкрутую, салатные листья вымойте, высушите, нарежьте. Огурцы нарежьте соломкой, смешайте с листьями. Сыр натрите на крупной терке, яйца нарежьте. Сверху на салатные листья выложите йогурт, посыпьте сыром и яйцами. Подавайте, не перемешивая.

Суп: быстрый минестроне

Классический минестроне готовится 40 минут. Попробуйте его быстрый вариант, приготовление которого займет всего 10 минут. Ингредиенты: 1 цукини

400 г свежих или консервированных в собственном соку помидоров

400 г консервированной фасоли

2 зубчика чеснока

4 ст. л. соуса песто

2 ст. л. оливкового масла Как готовить: В кастрюле разогрейте оливковое масло. Цукини нарежьте кружочками, добавьте цельные зубчики чеснока и обжарьте несколько минут на сильном огне. Добавьте помидоры, фасоль вместе с жидкостью из банки. Варите на медленном огне 5 минут, пока цукини не станет мягким. Подавайте горячим, добавив песто.

Мясное блюдо: фаршированные помидоры

Яркое и вкусное блюдо можно приготовить в обеденное время. Ингредиенты: 4 крупных помидора

1 луковица

1 долька чеснока

1 ст. л. оливкового масла

150 г говяжьего фарша

50 г свиного или куриного фарша

20 листиков петрушки

соль — по вкусу Как готовить: Нарежьте лук и чеснок и обжарьте в оливковом масле до золотистости. У помидоров аккуратно срежьте верхушки как шляпки, ложкой выньте мякоть. Добавьте мякоть на сковороду и тушите 10 минут. В миске смешайте фарш, помидорную мякоть, листья петрушки, соль. Заполните помидоры смесью, прикройте верхушкой. Выложите на противень и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 35 минут.

Вегетарианское блюдо: фунчоза с кабачками

Легкое блюдо, которое понравится детям. Ингредиенты: 50 г фунчозы

150 г кабачков или цукини

1 небольшая луковица

40 мл соевого соуса

2 ст. л. растительного масла

соль, перец, сухой чеснок — по вкусу Как готовить: Нарежьте кабачок кружочками, лук — кубиками. Обжарьте их несколько минут на сильном огне. Фунчозу запарьте в отдельной посуде в течение 5–7 минут. Затем добавьте ее в сковороду, влейте соевый соус и всыпьте специи. Перемешайте, прогрейте несколько минут, затем подавайте к столу.

Полдник: сырники с бананом

Если вы думаете, что знаете о сырниках все, попробуйте положить в тесто банан. Это придаст им новую нежную текстуру и аромат. Ингредиенты: 300 г творога

4 ст. л. муки

1 банан

3 ст. л. сахара

50 мл растительного масла Как готовить: Творог разомните при помощи вилки, банан разомните или натрите на терке, перемешайте с творогом. Добавьте сахар и муку. Чтобы сырники получились одинаковыми, выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, сформируйте рулет, а затем нарежьте кружочками. Жарьте сырники на растительном масле под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны.

Десерт: кекс в чашке

Десерт готовится очень быстро и получается нежным и рассыпчатым. Лучше использовать большую кружку, чтобы наполнить ее тестом наполовину, если вы делаете такой кекс первый раз. Ингредиенты: 3 ст. л. сахара

4 ст. л. муки

2 ст. л. какао

1 яйцо

3 ст. л. молока или нежирных сливок

3 ст. л. растопленного сливочного масла Как готовить: Просейте муку через сито, добавьте сахар, какао, перемешайте. Отдельно смешайте яйцо, молоко, масло. Добавьте к муке и вымесите до однородности. Смажьте чашку сливочным маслом, выложите массу и поставьте в микроволновую печь на высокую мощность. Выпекайте 3–5 минут.

А ваши дети любят готовить? Доверяете им семейные блюда?