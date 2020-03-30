7 полезных и быстрых блюд на каждый день, с которыми справится даже школьник
Каждый день нам приходится планировать, что приготовить, чтобы получалось вкусно, разнообразно, полезно. Особенно если в семье есть дети. Но как раз им и можно поручить приготовить несложные и интересные блюда, а значит, побыть ответственными за семейные трапезы.
Мы в AdMe.ru решили, что многим родителям пригодится небольшая подборка блюд на каждый день. Доверить их приготовление можно повзрослевшим детям и тем более подросткам.
Завтрак: груши, запеченные с творогом
Легкое и питательное сочетание идеально для завтрака.
Ингредиенты:
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2 плотные груши
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200 г творога 9–18 %-ной жирности
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1 яйцо
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3 ст. л. вареного сгущенного молока
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1 ч. л. кукурузного крахмала
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0,3 ч. л. молотого кардамона или имбиря
Как готовить:
Груши разрежьте пополам, удалите сердцевину с семенами, перегородками и частью мякоти. Творог или мягкий сливочный сыр смешайте с яйцом, сгущенным молоком, крахмалом, специями. Разотрите массу ложкой до однородности или взбейте блендером. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите груши, в середину каждой — творожную массу и разровняйте. Запекайте в разогретой до 180 °С духовке на верхних полках.
Салат: зеленый с яично-сырной заправкой
Салат подается слоями, можно украсить его крупно нарезанным сыром и половинками яйца.
Ингредиенты:
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200 г смеси салатных листьев
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2 яйца
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100 г твердого сыра
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100 г натурального йогурта
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2 свежих огурца
-
соль — по вкусу
Как готовить:
Яйца сварите вкрутую, салатные листья вымойте, высушите, нарежьте. Огурцы нарежьте соломкой, смешайте с листьями. Сыр натрите на крупной терке, яйца нарежьте. Сверху на салатные листья выложите йогурт, посыпьте сыром и яйцами. Подавайте, не перемешивая.
Суп: быстрый минестроне
Классический минестроне готовится 40 минут. Попробуйте его быстрый вариант, приготовление которого займет всего 10 минут.
Ингредиенты:
-
1 цукини
-
400 г свежих или консервированных в собственном соку помидоров
-
400 г консервированной фасоли
-
2 зубчика чеснока
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4 ст. л. соуса песто
-
2 ст. л. оливкового масла
Как готовить:
В кастрюле разогрейте оливковое масло. Цукини нарежьте кружочками, добавьте цельные зубчики чеснока и обжарьте несколько минут на сильном огне. Добавьте помидоры, фасоль вместе с жидкостью из банки. Варите на медленном огне 5 минут, пока цукини не станет мягким. Подавайте горячим, добавив песто.
Мясное блюдо: фаршированные помидоры
Яркое и вкусное блюдо можно приготовить в обеденное время.
Ингредиенты:
-
4 крупных помидора
-
1 луковица
-
1 долька чеснока
-
1 ст. л. оливкового масла
-
150 г говяжьего фарша
-
50 г свиного или куриного фарша
-
20 листиков петрушки
-
соль — по вкусу
Как готовить:
Нарежьте лук и чеснок и обжарьте в оливковом масле до золотистости. У помидоров аккуратно срежьте верхушки как шляпки, ложкой выньте мякоть. Добавьте мякоть на сковороду и тушите 10 минут. В миске смешайте фарш, помидорную мякоть, листья петрушки, соль. Заполните помидоры смесью, прикройте верхушкой. Выложите на противень и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 35 минут.
Вегетарианское блюдо: фунчоза с кабачками
Легкое блюдо, которое понравится детям.
Ингредиенты:
-
50 г фунчозы
-
150 г кабачков или цукини
-
1 небольшая луковица
-
40 мл соевого соуса
-
2 ст. л. растительного масла
-
соль, перец, сухой чеснок — по вкусу
Как готовить:
Нарежьте кабачок кружочками, лук — кубиками. Обжарьте их несколько минут на сильном огне. Фунчозу запарьте в отдельной посуде в течение 5–7 минут. Затем добавьте ее в сковороду, влейте соевый соус и всыпьте специи. Перемешайте, прогрейте несколько минут, затем подавайте к столу.
Полдник: сырники с бананом
Если вы думаете, что знаете о сырниках все, попробуйте положить в тесто банан. Это придаст им новую нежную текстуру и аромат.
Ингредиенты:
-
300 г творога
-
4 ст. л. муки
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1 банан
-
3 ст. л. сахара
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50 мл растительного масла
Как готовить:
Творог разомните при помощи вилки, банан разомните или натрите на терке, перемешайте с творогом. Добавьте сахар и муку. Чтобы сырники получились одинаковыми, выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, сформируйте рулет, а затем нарежьте кружочками. Жарьте сырники на растительном масле под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
Десерт: кекс в чашке
Десерт готовится очень быстро и получается нежным и рассыпчатым. Лучше использовать большую кружку, чтобы наполнить ее тестом наполовину, если вы делаете такой кекс первый раз.
Ингредиенты:
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3 ст. л. сахара
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4 ст. л. муки
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2 ст. л. какао
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1 яйцо
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3 ст. л. молока или нежирных сливок
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3 ст. л. растопленного сливочного масла
Как готовить:
Просейте муку через сито, добавьте сахар, какао, перемешайте. Отдельно смешайте яйцо, молоко, масло. Добавьте к муке и вымесите до однородности. Смажьте чашку сливочным маслом, выложите массу и поставьте в микроволновую печь на высокую мощность. Выпекайте 3–5 минут.
А ваши дети любят готовить? Доверяете им семейные блюда?
Фото на превью Depositphotos