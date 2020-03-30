7 полезных и быстрых блюд на каждый день, с которыми справится даже школьник

31
2
18
8k

Каждый день нам приходится планировать, что приготовить, чтобы получалось вкусно, разнообразно, полезно. Особенно если в семье есть дети. Но как раз им и можно поручить приготовить несложные и интересные блюда, а значит, побыть ответственными за семейные трапезы.

Мы в AdMe.ru решили, что многим родителям пригодится небольшая подборка блюд на каждый день. Доверить их приготовление можно повзрослевшим детям и тем более подросткам.

Завтрак: груши, запеченные с творогом

Легкое и питательное сочетание идеально для завтрака.

Ингредиенты:

  • 2 плотные груши

  • 200 г творога 9–18 %-ной жирности

  • 1 яйцо

  • 3 ст. л. вареного сгущенного молока

  • 1 ч. л. кукурузного крахмала

  • 0,3 ч. л. молотого кардамона или имбиря

Как готовить:

Груши разрежьте пополам, удалите сердцевину с семенами, перегородками и частью мякоти. Творог или мягкий сливочный сыр смешайте с яйцом, сгущенным молоком, крахмалом, специями. Разотрите массу ложкой до однородности или взбейте блендером. Форму для запекания застелите пергаментом, выложите груши, в середину каждой — творожную массу и разровняйте. Запекайте в разогретой до 180 °С духовке на верхних полках.

Салат: зеленый с яично-сырной заправкой

Салат подается слоями, можно украсить его крупно нарезанным сыром и половинками яйца.

Ингредиенты:

  • 200 г смеси салатных листьев

  • 2 яйца

  • 100 г твердого сыра

  • 100 г натурального йогурта

  • 2 свежих огурца

  • соль — по вкусу

Как готовить:

Яйца сварите вкрутую, салатные листья вымойте, высушите, нарежьте. Огурцы нарежьте соломкой, смешайте с листьями. Сыр натрите на крупной терке, яйца нарежьте. Сверху на салатные листья выложите йогурт, посыпьте сыром и яйцами. Подавайте, не перемешивая.

Суп: быстрый минестроне

Классический минестроне готовится 40 минут. Попробуйте его быстрый вариант, приготовление которого займет всего 10 минут.

Ингредиенты:

  • 1 цукини

  • 400 г свежих или консервированных в собственном соку помидоров

  • 400 г консервированной фасоли

  • 2 зубчика чеснока

  • 4 ст. л. соуса песто

  • 2 ст. л. оливкового масла

Как готовить:

В кастрюле разогрейте оливковое масло. Цукини нарежьте кружочками, добавьте цельные зубчики чеснока и обжарьте несколько минут на сильном огне. Добавьте помидоры, фасоль вместе с жидкостью из банки. Варите на медленном огне 5 минут, пока цукини не станет мягким. Подавайте горячим, добавив песто.

Мясное блюдо: фаршированные помидоры

Яркое и вкусное блюдо можно приготовить в обеденное время.

Ингредиенты:

  • 4 крупных помидора

  • 1 луковица

  • 1 долька чеснока

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • 150 г говяжьего фарша

  • 50 г свиного или куриного фарша

  • 20 листиков петрушки

  • соль — по вкусу

Как готовить:

Нарежьте лук и чеснок и обжарьте в оливковом масле до золотистости. У помидоров аккуратно срежьте верхушки как шляпки, ложкой выньте мякоть. Добавьте мякоть на сковороду и тушите 10 минут. В миске смешайте фарш, помидорную мякоть, листья петрушки, соль. Заполните помидоры смесью, прикройте верхушкой. Выложите на противень и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 35 минут.

Вегетарианское блюдо: фунчоза с кабачками

Легкое блюдо, которое понравится детям.

Ингредиенты:

  • 50 г фунчозы

  • 150 г кабачков или цукини

  • 1 небольшая луковица

  • 40 мл соевого соуса

  • 2 ст. л. растительного масла

  • соль, перец, сухой чеснок — по вкусу

Как готовить:

Нарежьте кабачок кружочками, лук — кубиками. Обжарьте их несколько минут на сильном огне. Фунчозу запарьте в отдельной посуде в течение 5–7 минут. Затем добавьте ее в сковороду, влейте соевый соус и всыпьте специи. Перемешайте, прогрейте несколько минут, затем подавайте к столу.

Полдник: сырники с бананом

Если вы думаете, что знаете о сырниках все, попробуйте положить в тесто банан. Это придаст им новую нежную текстуру и аромат.

Ингредиенты:

  • 300 г творога

  • 4 ст. л. муки

  • 1 банан

  • 3 ст. л. сахара

  • 50 мл растительного масла

Как готовить:

Творог разомните при помощи вилки, банан разомните или натрите на терке, перемешайте с творогом. Добавьте сахар и муку. Чтобы сырники получились одинаковыми, выложите тесто на посыпанную мукой поверхность, сформируйте рулет, а затем нарежьте кружочками. Жарьте сырники на растительном масле под крышкой на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны.

Десерт: кекс в чашке

Десерт готовится очень быстро и получается нежным и рассыпчатым. Лучше использовать большую кружку, чтобы наполнить ее тестом наполовину, если вы делаете такой кекс первый раз.

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. сахара

  • 4 ст. л. муки

  • 2 ст. л. какао

  • 1 яйцо

  • 3 ст. л. молока или нежирных сливок

  • 3 ст. л. растопленного сливочного масла

Как готовить:

Просейте муку через сито, добавьте сахар, какао, перемешайте. Отдельно смешайте яйцо, молоко, масло. Добавьте к муке и вымесите до однородности. Смажьте чашку сливочным маслом, выложите массу и поставьте в микроволновую печь на высокую мощность. Выпекайте 3–5 минут.

А ваши дети любят готовить? Доверяете им семейные блюда?

Фото на превью Depositphotos

31
2
18
8k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться