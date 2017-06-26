7 ошибок в уходе за собой, которые могут навредить здоровью

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Правила гигиены и ухода за собой не так сложны, но иногда мы все-таки делаем что-то не так. Эти оплошности могут стоить нам не только красоты, но и здоровья. AdMe.ru расскажет о 7 распространенных ошибках в уходе за собой и способах их избежать.

Прикрываем рот рукой при кашле, чихании

Прикрывая рот во время кашля или чихания ладонью, мы помогаем микробам, находящимся внутри, попасть на кожу лица. В результате — высыпания, покраснения и прочие «прелести». Особенно опасно так делать при инфекции, потому что, потерев рукой глаз, можно спровоцировать воспаление век, например. Как делать правильно: Прикрывать рот во время кашля или чихания нужно платком, желательно одноразовым бумажным. Если его под рукой не оказалось, прикрыть рот следует сгибом локтя.

Подрезаем ногти ножницами

Ногтевая пластина состоит из чешуек, уложенных наподобие черепицы. При использовании ножниц структура ногтя деформируется, из-за чего тот начинает слоиться и становится ломким. Как делать правильно: Если нужно убрать большую длину ногтя — используйте кусачки, которые делают ровный срез, после чего придайте требуемую форму пилкой. В остальных случаях просто подпиливайте ногти до нужной длины.

Подводим внутреннее веко

На кончике косметического карандаша, а особенно лайнера с кисточкой, находятся бактерии, которые, попав с внутреннего века на слизистую, могут вызвать инфекцию. Краска, смешиваясь со слезами, формирует благоприятные условия для ее возникновения. Как делать правильно: Если необходимо сделать акцент на нижнем веке, лучше использовать тени: нанесите их, чуть отступив от линии роста ресниц.

Чистим нос пальцами

На пальцах находятся микробы, которые, попав на слизистую носа, могут спровоцировать воспаление. Особенно опасно это при заложенном носе, потому что инфекция из носовой полости может распространиться в пазухи носа и вызвать синусит. Как делать правильно: Нос следует промывать по утрам, втягивая поочередно правой и левой ноздрей воду из ладони. Еще лучше для этого использовать специальный прибор.

Моемся гелем для душа каждый день

На коже присутствуют полезные бактерии, которые защищают от инфекций и помогают поддерживать естественный уровень влажности. Ежедневное использование моющих средств разрушает этот барьер, и организм становится более уязвимым к разным заболеваниям, а кожа — более сухой, что может привести к экземе. Как делать правильно: Ежедневные водные процедуры с применением моющих средств (за исключением ладоней) необходимы только нижней части тела и зоне подмышек. Пользоваться гелем для душа достаточно и через день.

Используем слишком много зубной пасты

Избыток зубной пасты на щетке приводит к тому, что щетина сильно скользит по поверхности зубов, из-за чего качество чистки значительно снижается. Как делать правильно: Рекомендуемое количество зубной пасты для взрослых — шарик размером с горошину, для детей — размером с рисовое зерно.

Используем слишком много бальзама для волос

Бальзамы для волос обладают плотной текстурой из-за силиконов и других компонентов, чья цель — придать шевелюре блеск и гладкость. При нанесении чрезмерного количества бальзама волосы быстро загрязняются. Если средство попадает на кожу головы, поры забиваются, что приводит к повышенной жирности, плохому росту волос. Как делать правильно: Оптимальное количество бальзама — капля, размером с пятикопеечную монету. Наносить средство нужно только на сухие секущиеся кончики волос.