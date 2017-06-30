7 ошибок в уходе за кожей, которые ускоряют процесс старения
Иногда кажется, что для того чтобы сделать кожу нежной и гладкой, вернуть ей сияющий вид, нужны баснословные деньги и сложные процедуры. Но это не так.
Мы в AdMe.ru собрали самые частые ошибки, избавившись от которых, вы сохраните кожу здоровой и свежей надолго.
1. Вы часто пользуетесь скрабом для лица
Вместо скраба, который может травмировать верхний слой эпидермиса, используйте средства с кислотами, которые мягко избавят от грязи и старых клеток.
2. Вы пользуетесь кремом от морщин и считаете, что этого достаточно
К сожалению, полностью избавиться от морщин можно только в кабинете пластического хирурга. А для того, чтобы морщины появились как можно позже, регулярно увлажняйте кожу.
3. После умывания вы растираете лицо полотенцем
После умывания не стоит энергично растирать лицо полотенцем, это может привести к шелушению кожи. Просто легко промокните и оставьте высыхать. Используйте персональное полотенце, которым вытираете только лицо, а не все тело.
4. Вы спите с распущенными волосами
Волосы в течение дня накапливают на себе частицы грязи и жира, которые могут навредить коже лица.
5. Не обращаете внимания на подушку и наволочку
Регулярно избавляйтесь от скопившихся отмерших частичек кожи, пыли и пылевых клещей.
6. Вы игнорируете маски из глины
Белая глина универсальна и подходит для любого типа кожи. Она значительно улучшает внешний вид, мягко очищая поры от грязи.
7. В вашем рационе мало овощей и фруктов
Эти дары природы помогут получить ровный и красивый загар благодаря своим уникальным свойствам.
- Брокколи. Уменьшает отечность и покраснение кожи после солнца.
- Помидоры и абрикосы. Защищают от воздействия солнечных лучей и поможет приобрести легкий оттенок загара.
- Морковь и персики. Регулярное употребление поможет сохранить загар.
Вы маскируете проблемы вместо их решения
Если вы вынуждены очень часто использовать маскирующие средства, то стоит обратиться к доктору, который поможет устранить причину проблем с кожей.
Фото на превью depositphotos.