7 набирающих популярность бьюти-трендов для тех, кто хочет сохранить красоту как можно дольше

27 18 95 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Способов сберечь то, что дано природой, великое множество: если пробовать все подряд, не напасешься ни сил, ни времени, ни денег. Но есть техники, заслужившие признание и у профессиональных косметологов, и у капризных знаменитостей, при этом они просты в исполнении и не требуют кардинальных перемен в организме и в жизни.

AdMe.ru изучил популярные методики оздоровления и сохранения красоты и представляет вам только те из них, что получили хорошие отзывы и имеют доказанную эффективность.

1. Сухой брашинг

Сухой брашинг (драйбрашинг) — это и пилинг, и массаж с помощью жесткой щетки с натуральной щетиной. Он мягко отшелушивает омертвевшие частички кожи, улучшает кровообращение, но главное — это лимфодренаж: такой массаж решает проблему застоя жидкости в тканях, из-за которой возникают отеки. Делать массаж нужно ежедневно — начинать со ступней поглаживающими движениями и подниматься все выше и выше, строго снизу вверх, от кончиков пальцев к плечам и голове. Кожа привыкает к такому массажу не сразу, ее придется к нему приучить. Начинать нужно с 3 минут, постепенно увеличивая время и силу нажима. И кожа, и щетка должны быть сухими. После процедуры желательно выпить стакан воды и принять контрастный душ. Одна из главных поклонниц сухого брашинга — супермодель Эль Макферсон: она даже выпустила свою собственную щетку для этой процедуры.

2. Гуаша

Скребок гуаша называют древнекитайским бьюти-гаджетом — с помощью таких пластин из камня или рога раньше делали массаж по особой технике: скребущими движениями на разных частях тела. Пластинка, сделанная из кварца, оникса или нефрита, гладкая на ощупь и приятно холодит кожу, особенно если перед процедурой на пару минут положить ее в холодильник.

Во время массажа ее нужно держать под наклоном и рельефной частью несколько раз проводить вдоль мышц лица и шеи с небольшим надавливанием. Не забудьте продезинфицировать скребок перед процедурой.



Исследования показали, что ежедневный массаж гуаша улучшает кровообращение, сокращает морщины, делает кожу более гладкой и усиливает выработку коллагена. Большая поклонница этой процедуры — модель Миранда Керр: она считает, что такой массаж хорошо снимает стресс.

Подробнее познакомиться с техникой можно здесь. Массаж гуаша нельзя делать людям с нарушениями свертываемости крови и тем, кто недавно перенес хирургическое вмешательство.

3. Фастинг

В 2016 году японский ученый Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию за открытие механизмов аутофагии — процесса самопоедания клеток. Когда мы голодаем, они начинают «делать уборку» в нашем организме, уничтожая все ненужное: разрушившиеся старые клетки, бактерии, вирусы и т. д.



На принципе аутофагии и основан фастинг, или интервальное голодание. Это режим питания, заключающийся в отказе от еды на определенное время. Популярнее всего система 16/8: 16 часов, когда есть нельзя, и 8, когда можно. Главный плюс фастинга в том, что вам не придется отказываться от любимой еды, например десертов или выпечки. К тому же, очищая себя, организм не только теряет жир, но и омолаживается. А соблюдать такой режим психологически гораздо проще, чем ежеминутно сдерживаться, чтобы не ухватить кусок из холодильника.



Прежде чем перейти на интервальное голодание, определите, когда вам проще голодать — утром или вечером. Вы можете не есть после 18:00, а потом позавтракать в 10:00. Или поужинать в 22:00, но пропустить завтрак и пообедать в 14:00.



Фастинг практикуют Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон и Дженнифер Энистон. Соблюдать этот режим питания могут помочь приложения «Интервальное голодание», Simple или Zero. Подробнее узнать про этот метод можно, посмотрев лекцию на TED Talks. И не забудьте проконсультироваться с врачом!

4. Микробиомная диета

Внутри каждого из нас существует уникальный набор микроорганизмов — наш собственный микробиом. Ученый Джулия Эндерс в своем бестселлере «Очаровательный кишечник» пишет, что в нашем желудочно-кишечном тракте живет 2 кг бактерий, и у каждой из них есть свои гастрономические пристрастия: бактероиды любят белок, фирмикуты — жир и сахар, бифидобактерии — клетчатку. Мало того, они умеют диктовать нам свои предпочтения! Мы раз за разом выбираем ту еду, которую любят микроорганизмы, господствующие в нашем кишечнике. Если мы «подкармливаем» бактерии, которые любят сладенькое, их колонии и будут расти, если предпочитаем кефирчик, то развиваться будут полезные лактобактерии. Микробиомная диета нужна для того, чтобы создать в организме идеальную среду для процветания хороших бактерий, которые помогут улучшить пищеварение и, конечно, похудеть. «Подкормить» полезные бактерии можно, например, квашеной капустой, ряженкой, квасом, солеными огурцами, комбучей (тем самым бабушкиным чайным грибом) и другими продуктами с пробиотиками. Подробнее прочитать про микробиомную диету можно в книге доктора Рафаэля Келлмана «Сытый мозг — счастливый мозг».

5. Фейс-йога

Гимнастика для лица — полноценная альтернатива ботоксу и филлерам. Исследование с участием женщин от 40 до 65 лет доказало, что тренировка лицевых мышц помогает выглядеть моложе: за 20 недель упражнений участницы визуально сбросили по 3 года (их возраст по фото до и после исследования оценивала группа врачей-дерматологов). Упражнения для самостоятельного укрепления мышц лица можно найти в сети или пройти специальный курс.

6. Буккальный массаж

Необычный массаж изнутри щек придумала французский биохимик и косметолог Жоэль Сиокко. Он позволяет глубоко проработать лицевые мышцы и добраться до глубоких слоев кожи, тем самым стимулируя лимфоток, улучшая кровообращение, уменьшая щеки и подтягивая овал лица. Техника массажа заключается в том, что специалист в перчатках через ротовую полость тщательно разминает каждую мышцу, как бы вылепливая лицо заново. Единственный минус буккального массажа — дома самостоятельно сделать его не получится. Для длительного эффекта нужно пройти курс из 6–7 процедур у профессионала, а затем поддерживать результат 1 раз в месяц. Самая известная поклонница этой процедуры — Меган Маркл.

7. Тейпирование

В прошлом году Ким Кардашьян и ее бельевой бренд Skims выпустил специальную клейкую ленту для любительниц глубоких декольте — тейп, и тренд носить его вместо белья становится все популярнее. В бюстгальтере может быть жарко, он давит под грудью, открытое платье не наденешь. А ходить без лифчика не везде уместно, да и не каждая грудь без него держит форму. Тейп можно носить целый день, он не отклеивается и комфортно поддерживает грудь, кожа под ним не потеет. Те, кто попробовал тейп, говорят, что отклеить его не проблема.

Посмотреть, как выглядят тейпы для груди, можно здесь.