7 масел, которые преобразят ваш облик за 7 дней
Отпуск всегда приходит неожиданно, хоть и планируется за месяцы. И, как правило, именно за неделю мы в экстренном режиме приводим себя в порядок, попутно собирая чемоданы.
AdMe.ru узнал о 7 волшебных маслах, которые помогут поддержать естественную красоту, а заодно подготовиться к отпуску.
Кунжутное масло для здоровых зубов
Масло семян кунжута содержит массу поливитаминных кислот и микроэлементов. Полоскание кунжутным маслом осветляет зубы и влияет на регенерацию тканей десен, полости рта и языка. Главное — правильно использовать масло.
Масло гибискуса для роста волос
Гибискус просто находка для тонких волос. Витамин С в его масле влияет на увеличение коллагена в волосах, а аминокислоты питают и укрепляют корни волос. Измельченные цветки способны разбудить «спящие» луковицы и возобновить их рост. При такой глубинной работе стержень волоса становится толще, а прическа — объемнее.
Касторовое масло для густых бровей и ресниц
Единственный недостаток касторового масла — это его запах. В остальном же — сплошная польза: вещества масла проникают и улучшают обменные процессы в клетках, а стеариновая и линолевая кислоты не дают испаряться драгоценной влаге и защищают мелкие волоски от выпадения, сухости, воздействия жары и солнца.
Льняное масло для детокса
Льняное масло считается панацеей от многих вредных веществ в организме еще со времен наших бабушек. Шикарный набор жирных кислот, витаминов, калия делает его чуть ли не обязательным к употреблению. В том числе потому, что оно помогает бережно очистить организм. Через 7 дней стабильного применения масла запускаются обменные процессы. Для достижения большего результата его стоит включить в рацион на постоянной основе.
Масло чайного дерева от акне
Масло чайного дерева обладает противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым, противовирусным и ранозаживляющим свойствами. Оно часто используется при лечении акне и уходе за жирной и проблемной кожей.
Оливковое масло для мягких стоп
Оливковое масло изнутри целебно действует на печень и желудок и снижает уровень холестерина. За это спасибо мононасыщенным жирным кислотам. Снаружи невероятно питательное масло благотворно влияет на кожу лица и тела, волосы, ногти. Для ухода можно использовать как с любимым косметическим средством, так и самостоятельно.
Миндальное масло для ногтей и кутикулы
Миндальное масло используют ежедневно для питания и регенерации клеток кожи. Оно обладает также лечебным противогрибковым действием.
Примечание: Чтобы добиться более стойкого эффекта, масла рекомендуется использовать не менее 1 недели. Помимо масок их можно добавлять в ежедневные крема, кондиционеры для волос, всевозможные сыворотки. Некоторые масла можно принимать внутрь.
Важно: Перед приемом необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом.
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