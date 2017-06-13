7 масел, которые преобразят ваш облик за 7 дней

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Отпуск всегда приходит неожиданно, хоть и планируется за месяцы. И, как правило, именно за неделю мы в экстренном режиме приводим себя в порядок, попутно собирая чемоданы. AdMe.ru узнал о 7 волшебных маслах, которые помогут поддержать естественную красоту, а заодно подготовиться к отпуску.

Кунжутное масло для здоровых зубов

Масло семян кунжута содержит массу поливитаминных кислот и микроэлементов. Полоскание кунжутным маслом осветляет зубы и влияет на регенерацию тканей десен, полости рта и языка. Главное — правильно использовать масло.

Рецепт полоскания. Вам понадобится: 1 ст. л. кунжутного масла

1/2 ч. л. соды

1/4 стакана теплой воды Что делать: Набрать масло в рот и полоскать 15-20 минут, будто вы рассасываете конфету.

Сплюнуть масло.

Масло должно поменять цвет зубов на белый. Если нет, стоит увеличить время полоскания.

Прополоскать рот содовым раствором и почистить зубы и язык.

Масло гибискуса для роста волос

Гибискус просто находка для тонких волос. Витамин С в его масле влияет на увеличение коллагена в волосах, а аминокислоты питают и укрепляют корни волос. Измельченные цветки способны разбудить «спящие» луковицы и возобновить их рост. При такой глубинной работе стержень волоса становится толще, а прическа — объемнее.

Рецепт домашнего шампуня. В 100 мл своего шампуня добавьте 3 капли эфирного масла гибискуса.

На мокрые волосы нанесите шампунь, массирующими движениями проработайте корни волос и кожу головы. Оставьте шампунь на 2-3 минуты.

Смойте теплой водой. При необходимости повторите. В конце используйте привычный кондиционер или бальзам для волос. Если у вас светлые волосы, перед использованием такого шампуня стоит проконсультироваться с личным парикмахером: гибискус имеет красящие пигменты даже в составе масла.

Касторовое масло для густых бровей и ресниц

Единственный недостаток касторового масла — это его запах. В остальном же — сплошная польза: вещества масла проникают и улучшают обменные процессы в клетках, а стеариновая и линолевая кислоты не дают испаряться драгоценной влаге и защищают мелкие волоски от выпадения, сухости, воздействия жары и солнца.

Волшебная тушь. Вам понадобится: тюбик от использованной туши для ресниц

3-5 мл касторового масла Что делать: Каждая вторая тушь содержит силикон, который растворяется при высоких температурах. Поэтому необходимо хорошо промыть тюбик и кисточку от отстатков туши в горячей воде.

Заполнить тюбик маслом и хранить в теплом, но нежарком месте.

Перед сном наносить тушь на ресницы и брови.

Через неделю вы увидите первые результаты, через две — ресницы будут заметно гуще.

Льняное масло для детокса

Льняное масло считается панацеей от многих вредных веществ в организме еще со времен наших бабушек. Шикарный набор жирных кислот, витаминов, калия делает его чуть ли не обязательным к употреблению. В том числе потому, что оно помогает бережно очистить организм. Через 7 дней стабильного применения масла запускаются обменные процессы. Для достижения большего результата его стоит включить в рацион на постоянной основе.

Как пить масло. Утром натощак выпить 1 ч. л. При желании запить холодной водой. Через полчаса можно завтракать.

За 30-40 минут до ужина повторить утренний ритуал.

Через неделю можно увеличить объем до 1 ст. л. в зависимости от переносимости продукта.

Масло чайного дерева от акне

Масло чайного дерева обладает противовоспалительным, бактерицидным, противогрибковым, противовирусным и ранозаживляющим свойствами. Оно часто используется при лечении акне и уходе за жирной и проблемной кожей.

Маска для проблемной кожи. Вам понадобится: 2 ч. л. овсяных хлопьев

2 ч. л. косметической глины

20 мл кефира

2 капли масла чайного дерева Что делать: Смешать хлопья, глину и кефир до кашеобразной консистенции.

Добавить масло и хорошо перемешать.

Нанести на лицо на 15-20 минут.

Смыть прохладной водой.

Оливковое масло для мягких стоп

Оливковое масло изнутри целебно действует на печень и желудок и снижает уровень холестерина. За это спасибо мононасыщенным жирным кислотам. Снаружи невероятно питательное масло благотворно влияет на кожу лица и тела, волосы, ногти. Для ухода можно использовать как с любимым косметическим средством, так и самостоятельно.

Ванночка на основе оливкового масла. Вам понадобится: от 200 мл оливкового масла

5 капель лимонного сока

йодированный спирт Что делать: Немного подогрейте масло.

Добавьте лимонный сок.

Опустите ножки в масло и подержите 10-15 минут.

Обработайте ноги йодированным спиртом и нанесите питательный крем.

Для усиления эффекта после ванночки наденьте хлопковые носки.

Миндальное масло для ногтей и кутикулы

Миндальное масло используют ежедневно для питания и регенерации клеток кожи. Оно обладает также лечебным противогрибковым действием.

Ванночка для ногтей. Вам понадобится: 250 мл теплой воды (45-50 °C)

1 ст. л. миндального масла Что делать: В воду налить масло и медленно погрузить руки в раствор.

Погреть руки 10 минут и высушить бумажным полотенцем.

Процедуру можно повторять каждый вечер. Чтобы усилить питательный эффект, после ванночки можно делать массаж рук, используя лечебное масло (50 мл миндального масла + 30 капель эфирного масла лаванды + 15 капель лимоного сока).

Примечание: Чтобы добиться более стойкого эффекта, масла рекомендуется использовать не менее 1 недели. Помимо масок их можно добавлять в ежедневные крема, кондиционеры для волос, всевозможные сыворотки. Некоторые масла можно принимать внутрь. Важно: Перед приемом необходимо ознакомиться с инструкцией и проконсультироваться со специалистом.